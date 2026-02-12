Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp, - Politico
Мессенджер WhatsApp заявил, что 12 декабря российские власти пытались полностью заблокировать сервис на территории страны, чтобы заставить пользователей перейти на государственное приложение для слежки.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление компании в X, передает Цензор.НЕТ.
"Российское правительство попыталось полностью заблокировать WhatsApp, чтобы заставить людей перейти на государственное приложение для слежки", - говорится в заявлении.
В компании отметили, что такие действия могут негативно повлиять на безопасность пользователей. "Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей от частного и безопасного общения является шагом назад и может привести только к снижению уровня безопасности людей в России", - подчеркнули в WhatsApp.
Реакция РФ
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба сервиса зависит от позиции корпорации Meta.
"Если корпорация будет придерживаться бескомпромиссной позиции и, я бы сказал, продемонстрирует свою неготовность приспособиться к российскому законодательству, то шансов нет", - отметил он.
сміялися з бусифікації
сміялися з піхоти на мотоциклах
сміялися з даунбасців що какаять в пакети
що там ще?
сміємося?
От вангую що і в Україні запропонують теж саме