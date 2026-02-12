РУС
Новости Блокировка мессенджеров в РФ
1 714 12

Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp, - Politico

whatsapp

Мессенджер WhatsApp заявил, что 12 декабря российские власти пытались полностью заблокировать сервис на территории страны, чтобы заставить пользователей перейти на государственное приложение для слежки.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление компании в X, передает Цензор.НЕТ.

"Российское правительство попыталось полностью заблокировать WhatsApp, чтобы заставить людей перейти на государственное приложение для слежки", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что такие действия могут негативно повлиять на безопасность пользователей. "Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей от частного и безопасного общения является шагом назад и может привести только к снижению уровня безопасности людей в России", - подчеркнули в WhatsApp.

Реакция РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба сервиса зависит от позиции корпорации Meta.

"Если корпорация будет придерживаться бескомпромиссной позиции и, я бы сказал, продемонстрирует свою неготовность приспособиться к российскому законодательству, то шансов нет", - отметил он.

Автор: 

+4
показать весь комментарий
12.02.2026 14:08 Ответить
+3
ще потрібно количий дріт натягнути під напругою, та друкувати газету Правда.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:03 Ответить
+3
обнести рашку 100-метровим бетонним парканом і наповнити до країв водою
показать весь комментарий
12.02.2026 14:09 Ответить
І насипати цементу...
показать весь комментарий
12.02.2026 14:32 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 14:09 Ответить
Сміялися з шахедів
сміялися з бусифікації
сміялися з піхоти на мотоциклах
сміялися з даунбасців що какаять в пакети
що там ще?
сміємося?
показать весь комментарий
12.02.2026 14:25 Ответить
кацапы так обижаются когда с вяликих смеются .
показать весь комментарий
12.02.2026 14:29 Ответить
А саме смішне,що потім нам,українцям не смішно
От вангую що і в Україні запропонують теж саме
показать весь комментарий
12.02.2026 14:36 Ответить
Уже. Только начать решили с телеграмма) Потом запилят в дию, какой-то чатик и будет нац. мессенджер)
показать весь комментарий
12.02.2026 14:41 Ответить
сомневаюсь что ты украинец.украинцы буду смеяться с кацапов и призирать их нисмотря ни на что! вяликие дают мнооого причин для этого.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:41 Ответить
 
 