В России заявили о возможном полном блокировании Telegram с 1 апреля, - Baza

В России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, Роскомнадзор якобы планирует "тотальную блокировку мессенджера" по аналогии с Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta и признаны в РФ экстремистскими и запрещены.

Утверждается, что Telegram может перестать работать на всей территории России как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi.

Ответ в Роскомнадзоре

В то же время в Роскомнадзоре не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что "ничего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу" не могут.

Ранее, 10 февраля, регулятор усилил меры по замедлению работы Telegram. По данным "Коммерсанта", время обработки запросов доменом сервиса выросло вдвое. В Роскомнадзоре заявляли, что продолжат ограничения, если компания не разместит серверы в России и "не будет выполнять российское законодательство".

