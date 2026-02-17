В России заявили о возможном полном блокировании Telegram с 1 апреля, - Baza
В России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным канала, Роскомнадзор якобы планирует "тотальную блокировку мессенджера" по аналогии с Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta и признаны в РФ экстремистскими и запрещены.
Утверждается, что Telegram может перестать работать на всей территории России как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi.
Ответ в Роскомнадзоре
В то же время в Роскомнадзоре не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что "ничего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу" не могут.
Ранее, 10 февраля, регулятор усилил меры по замедлению работы Telegram. По данным "Коммерсанта", время обработки запросов доменом сервиса выросло вдвое. В Роскомнадзоре заявляли, что продолжат ограничения, если компания не разместит серверы в России и "не будет выполнять российское законодательство".
- Напомним, мессенджер WhatsApp заявил, что 12 декабря российские власти пытались полностью заблокировать сервис на территории страны, чтобы заставить пользователей перейти на государственное приложение для слежки.
