РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9926 посетителей онлайн
Новости Блокировка мессенджеров в РФ
860 18

В России заявили о возможном полном блокировании Telegram с 1 апреля, - Baza

телеграм

В России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным канала, Роскомнадзор якобы планирует "тотальную блокировку мессенджера" по аналогии с Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta и признаны в РФ экстремистскими и запрещены.

Утверждается, что Telegram может перестать работать на всей территории России как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть тысячи случаев передачи украинцами данных ФСБ через Telegram, но власти продолжают игнорировать эту "черную дыру", - Юрчишин

Ответ в Роскомнадзоре 

В то же время в Роскомнадзоре не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что "ничего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу" не могут.

Ранее, 10 февраля, регулятор усилил меры по замедлению работы Telegram. По данным "Коммерсанта", время обработки запросов доменом сервиса выросло вдвое. В Роскомнадзоре заявляли, что продолжат ограничения, если компания не разместит серверы в России и "не будет выполнять российское законодательство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp, - Politico

Автор: 

россия (22120) блокирование (131) Telegram (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Эх, харашо!
показать весь комментарий
17.02.2026 11:59 Ответить
+4
Що це за напівзаходи ?
Блокуйте все - від мобільного зв*язку до інтернета !
Телетайп, телеграф, діскові телефони, поштові повозки і голуби, проводне радіо і 2 канала ТВ !
показать весь комментарий
17.02.2026 12:02 Ответить
+2
Зелені мухи проти гівна.
Опариши проти трупів.
показать весь комментарий
17.02.2026 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені мухи проти гівна.
Опариши проти трупів.
показать весь комментарий
17.02.2026 11:58 Ответить
Эх, харашо!
показать весь комментарий
17.02.2026 11:59 Ответить
"...в странє совецкой жить!"
показать весь комментарий
17.02.2026 12:17 Ответить
Та шо ж хорошого? Для бидломаси щоб не знала правду Instagram і Facebook працювати не буде, а для кацапсячих ботів та гебні *********** яка вербує нашу українську бидлоту працюватиме дуже добре.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:52 Ответить
кацапи порять малореалізуєму в їх умовах хню на яку треба витрачати купу ресурсів ... Що ж тут поганого? хай порять
показать весь комментарий
17.02.2026 13:02 Ответить
Що це за напівзаходи ?
Блокуйте все - від мобільного зв*язку до інтернета !
Телетайп, телеграф, діскові телефони, поштові повозки і голуби, проводне радіо і 2 канала ТВ !
показать весь комментарий
17.02.2026 12:02 Ответить
В Совку навіть сексу з піпіфаксом не було, то виникає питання - як шо вони хочуть відновити отой Совок то нахера блювотині людства з тавром "росиянин" той телеграм і навіть інтернет з піпіфаксом? І їм до лампади і нам тут це гівно не потрібне. Нехай дивлятся 1 програму ТВ з Останкино а сраку підтірають влітку лопухом а в зімку газетоя "Савьецькая расея". Покі по той вежі добрі птахи не прилітіли.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:03 Ответить
Тьолік Шарій вже почав скиглити:
" біндєравці провели СВО проти ТГ"
показать весь комментарий
17.02.2026 12:03 Ответить
А шо ж таке? Тут вже другий рік нас запевняють, що телеграм - це прям фсб-шний проєкт, що його москалі контролюють, що його в Україні треба заборонити... І тут опа.. вони самі собі його забороняють? Як же ж так?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:20 Ответить
Це фсбшна операція прикриття.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:40 Ответить
Це ж одні ті самі й виють .
показать весь комментарий
17.02.2026 13:01 Ответить
В кацапів вже виють, навіть Зетники.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:22 Ответить
******** іноді, для настрою, подивитись такі відоси -- а що там на кацапщині робиться? Наскільки їм краще живеться з краденою українською землею, з креденими українськими дітьми, з краденою українською історією, ніж раніше? Побаченим сьогодні задоволений. Але цього мало. Далі -- більше:

Ютуб-канал Torreddo -- https://www.youtube.com/watch?v=_BPHRJsHjNM В Сочи сказали что был ужас. Фермеры вернулись из Бразилии и пожалели. Из ВУЗа сделали забегаловку.

Ютуб-канал Антон Хардин -- https://www.youtube.com/watch?v=0gDHcKH54-I Хабиб Нурмагомедов показал Кремлю всё. Расставил все точки над «И» и порвал полностью
показать весь комментарий
17.02.2026 12:24 Ответить
Це щоб зняти підозри з цієї помийки? Щоб українці заспокоїлись? У ФСБ РФії доступ все одно залишиться.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:38 Ответить
ща у местных которые вопели про запретить телегу мозг сломается🤣
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
Треба прискоритись, нащо тягнути аж до квітня.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:55 Ответить
Одна фраза - нехай розмістить сервери в рашці. Ключове. Олігархи Х.....вложилісь крєпко і вся тягомотина була з цим пов'язана. Наши дєньгі-ми керуємо. Отдай по хорошему. А брати вивели за кордон і показують фігуру з ліктевим суглобом, всьо чісто по русскі.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:00 Ответить
 
 