Блокирование Starlink и Telegram создало значительные проблемы для военных РФ, - разведка Эстонии

Эстонская разведка сообщила, что блокирование терминалов Starlink и ограничение Telegram в России создали значительные проблемы для российских военных.

Об этом рассказал командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, скоординированная с Украиной блокировка Starlink компанией SpaceX и ограничение Telegram повлияли на ход боевых действий.

"Ограничения на Starlink привели к уменьшению количества ударов российских БПЛА по украинским тыловым подразделениям, а ограничения на мессенджер замедлили обмен информацией между российскими военными", - отметил Кивисельг.

Полковник уточнил, что хотя говорить о "колапсе" российской системы управления некорректно, эти меры однозначно поспособствовали украинским контратакам. На прошлой неделе украинские силы начали контрнаступательные действия в Запорожской области, в частности - в районе Гуляйполя, и смогли стабилизировать ситуацию.

Кивисельг также сообщил о продвижении украинских защитников в Донецкой области в районах Доброполья, Александровки, Константиновки, Дружковки и Славянска. В то же время Россия не смогла окружить Покровск-Мирноград, несмотря на длительные бои.

Интенсивность воздушных ударов РФ осталась стабильной: примерно 1100 БПЛА и 60 ракет в неделю. Целями обстрелов остаются объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленные и медицинские объекты.

По словам полковника, параллельно Украина наносит удары вглубь территории России по НПЗ, терминалам, заводам и объектам энергетики.

Напомним, в России с 1 апреля могут полностью заблокировать мессенджер Telegram.

Отключение Starlink россиянам

25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".

Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верификация Starlink теперь доступна в отделениях Новой почты и Укрпочты, - Минцифры