Державна зрада Завербовані агенти ФСБ
3 364 15

Агент РФ намагався влаштуватися на оборонний завод у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися на оборонний завод, що передавати РФ координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, росіяни завербували працівника запорізького комбінату, який під виглядом пошуку нової роботи він прийшов на співбесіду до одного з підприємств ОПК України.

Під час ознайомчої зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог.

Також, перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони.

Також крім "розвідки" на співбесіді, зловмисник додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення.

Зібрані дані він зберігав на смартфоні та робив з них агентурні "доповіді" куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

СБУ затримала агента та провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації оборонної інфраструктури регіону.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+8
бачите, яка у нас потужна сбу?
слюсаря на заводі миттєво викрили.
а, от, фесбешних кротів у чиновничіх кабінетах в упор не бачать!!!
24.02.2026 12:16 Відповісти
+3
Єрмак з бакановим і галущенком, навіть глибоко зхвильовані??
24.02.2026 12:18 Відповісти
+1
Простий люд бусярять у всіх місцях в цей доходяга аж на оборонний завод хотів влаштуватися...ау тцк ви в своєму розумі?
24.02.2026 12:21 Відповісти
Національність свою не хочеш назвати ще й пропонуєш хер покласти на Статут Збройних Сил України та на Конституцію України. Какаяразніца бл...
24.02.2026 17:26 Відповісти
24.02.2026 12:16 Відповісти
24.02.2026 12:18 Відповісти
24.02.2026 12:21 Відповісти
Не простий люд, а військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання конституційних обов'язків!
24.02.2026 12:52 Відповісти
Гена, а ти виконуєш конституційнійні обов'язки чи ******** звичайний?
24.02.2026 12:59 Відповісти
По-перше, я з тобою корів не пас, по-друге дані оновлено своєчасно 20.05.2024 р.,по-третє син боронить Україну під Мирноградом! Ще питання є???
24.02.2026 15:38 Відповісти
кончіта, "дані оновлено своєчасно 20.05.2024" - це вже просрочені дані, голова твоя дірява! я про сина не питав, за себе відповідай!
24.02.2026 17:14 Відповісти
 
 