Агент РФ намагався влаштуватися на оборонний завод у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися на оборонний завод, що передавати РФ координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, росіяни завербували працівника запорізького комбінату, який під виглядом пошуку нової роботи він прийшов на співбесіду до одного з підприємств ОПК України.

Читайте також: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Лиману

Під час ознайомчої зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог.

Також, перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони.

Також крім "розвідки" на співбесіді, зловмисник додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення.





Читайте також: У підозрюваної у вчиненні теракту у Львові була 18-річна спільниця з Харківщини. Її затримали, - СБУ

Зібрані дані він зберігав на смартфоні та робив з них агентурні "доповіді" куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.







СБУ затримала агента та провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації оборонної інфраструктури регіону.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано подружжя, яке погодилося зареєструвати Starlink для окупантів: їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж