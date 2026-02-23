15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Лиману
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ затримала у липні 2025 року на Донеччині.
Зловмисниця коригувала ворожий вогонь по місцях дислокації Сил оборони на Лиманському напрямку, передає Цензор.НЕТ.
Як встановило розслідування, наведенням обстрілів займалась завербована рашистами 51-річна мешканка Святогірська. У поле зору окупантів вона потрапила через свою знайому з РФ, яка працює на російських спецслужбістів як "зв’язкова".
За матеріалами справи, агентка обходила прифронтову місцевість, щоб відстежити локації українських військ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами і далекобійною артилерією.
Серед потенційних "цілей" ворога були укріпрайони, склади з боєприпасами та запасні командні пункти оборонців Лиману.
Після розвідвилазок жінка узагальнювала дані та месенджером відправляла їх "зв’язковій" для підготовки нових обстрілів.
Під час обшуків в оселі агентки вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Як писалося у Законодавстві за мирних часів кучми-деркача-якунОвоща про покарання за ***********, так і на час війни московськоі з 2014 року, жодних змін щодо ЗНАЧНОГО ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за убивство Укранців з допомогою коригувальників та помагаїв московитів, так і не внесли привладні Урядового кварталу упродовж 11 років!!!
Це ж не вони гинуть, а оті пересічні Українці, з яких вони податки здирають, а гроші Українців ще і крадуть усілякі члЄни організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!!!