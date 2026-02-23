УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14141 відвідувач онлайн
Новини Державна зрада Засудження коригувальників
855 3

15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Лиману

15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські КАБи

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ затримала у липні 2025 року на Донеччині.

Зловмисниця коригувала ворожий вогонь по місцях дислокації Сил оборони на Лиманському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Як встановило розслідування, наведенням обстрілів займалась завербована рашистами 51-річна мешканка Святогірська. У поле зору окупантів вона потрапила через свою знайому з РФ, яка працює на російських спецслужбістів як "зв’язкова".

За матеріалами справи, агентка обходила прифронтову місцевість, щоб відстежити локації українських військ, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами і далекобійною артилерією.

Серед потенційних "цілей" ворога були укріпрайони, склади з боєприпасами та запасні командні пункти оборонців Лиману.

Після розвідвилазок жінка узагальнювала дані та месенджером відправляла їх "зв’язковій" для підготовки нових обстрілів.

Під час обшуків в оселі агентки вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізований, який пішов у СЗЧ, планував убити посадовця держустанови у Кропивницькому, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13916) Донецька область (11253) Лиман (263) Покровський район (1773)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не зрадниця а етнічна московитка!
всім московитам потрібно дати можливвть виіхати (дати грошей на дорогу і водкі ) на болото іншими вони не бувають
показати весь коментар
23.02.2026 17:08 Відповісти
Тепер родичі та Родина загиблих від її рук Українців, будуть за власні кошти, ще і утримувати убивцю своїх рідних!!!
Як писалося у Законодавстві за мирних часів кучми-деркача-якунОвоща про покарання за ***********, так і на час війни московськоі з 2014 року, жодних змін щодо ЗНАЧНОГО ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за убивство Укранців з допомогою коригувальників та помагаїв московитів, так і не внесли привладні Урядового кварталу упродовж 11 років!!!
Це ж не вони гинуть, а оті пересічні Українці, з яких вони податки здирають, а гроші Українців ще і крадуть усілякі члЄни організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!!!
показати весь коментар
23.02.2026 17:12 Відповісти
а чо так мало? москалі дають зрадникам всі 25 або і більше років за гратами!
показати весь коментар
23.02.2026 19:33 Відповісти
 
 