15 лет тюрьмы получила предательница, которая наводила российские "КАБы" на защитников Лимана
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила российская агентка, которую СБУ задержала в июле 2025 года в Донецкой области.
Злоумышленница корректировала вражеский огонь по местам дислокации Сил обороны на Лиманском направлении, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как установило расследование, наведением обстрелов занималась завербованная рашистами 51-летняя жительница Святогорска. В поле зрения оккупантов она попала через свою знакомую из РФ, которая работает в российских спецслужбах в качестве "связной".
По материалам дела, агент обходила прифронтовую местность, чтобы отследить локации украинских войск, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.
Среди потенциальных "целей" врага были укрепрайоны, склады с боеприпасами и запасные командные пункты защитников Лимана.
После разведвылазок женщина обобщала данные и через мессенджер отправляла их "связной" для подготовки новых обстрелов.
Во время обысков в доме агентки изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
всім московитам потрібно дати можливвть виіхати (дати грошей на дорогу і водкі ) на болото іншими вони не бувають
Як писалося у Законодавстві за мирних часів кучми-деркача-якунОвоща про покарання за ***********, так і на час війни московськоі з 2014 року, жодних змін щодо ЗНАЧНОГО ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за убивство Укранців з допомогою коригувальників та помагаїв московитів, так і не внесли привладні Урядового кварталу упродовж 11 років!!!
Це ж не вони гинуть, а оті пересічні Українці, з яких вони податки здирають, а гроші Українців ще і крадуть усілякі члЄни організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!!!