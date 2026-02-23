15 лет тюрьмы получила предательница, которая наводила российские "КАБы" на защитников Лимана

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила российская агентка, которую СБУ задержала в июле 2025 года в Донецкой области.

Злоумышленница корректировала вражеский огонь по местам дислокации Сил обороны на Лиманском направлении, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, наведением обстрелов занималась завербованная рашистами 51-летняя жительница Святогорска. В поле зрения оккупантов она попала через свою знакомую из РФ, которая работает в российских спецслужбах в качестве "связной".

По материалам дела, агент обходила прифронтовую местность, чтобы отследить локации украинских войск, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.

Среди потенциальных "целей" врага были укрепрайоны, склады с боеприпасами и запасные командные пункты защитников Лимана.

После разведвылазок женщина обобщала данные и через мессенджер отправляла их "связной" для подготовки новых обстрелов.

Во время обысков в доме агентки изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

