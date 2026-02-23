РУС
15 лет тюрьмы получила предательница, которая наводила российские "КАБы" на защитников Лимана

15 лет тюрьмы получила предательница, которая приводила российские КАБы

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила российская агентка, которую СБУ задержала в июле 2025 года в Донецкой области.

Злоумышленница корректировала вражеский огонь по местам дислокации Сил обороны на Лиманском направлении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Как установило расследование, наведением обстрелов занималась завербованная рашистами 51-летняя жительница Святогорска. В поле зрения оккупантов она попала через свою знакомую из РФ, которая работает в российских спецслужбах в качестве "связной".

По материалам дела, агент обходила прифронтовую местность, чтобы отследить локации украинских войск, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.

Среди потенциальных "целей" врага были укрепрайоны, склады с боеприпасами и запасные командные пункты защитников Лимана.

После разведвылазок женщина обобщала данные и через мессенджер отправляла их "связной" для подготовки новых обстрелов.

Во время обысков в доме агентки изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Це не зрадниця а етнічна московитка!
всім московитам потрібно дати можливвть виіхати (дати грошей на дорогу і водкі ) на болото іншими вони не бувають
23.02.2026 17:08 Ответить
Тепер родичі та Родина загиблих від її рук Українців, будуть за власні кошти, ще і утримувати убивцю своїх рідних!!!
Як писалося у Законодавстві за мирних часів кучми-деркача-якунОвоща про покарання за ***********, так і на час війни московськоі з 2014 року, жодних змін щодо ЗНАЧНОГО ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за убивство Укранців з допомогою коригувальників та помагаїв московитів, так і не внесли привладні Урядового кварталу упродовж 11 років!!!
Це ж не вони гинуть, а оті пересічні Українці, з яких вони податки здирають, а гроші Українців ще і крадуть усілякі члЄни організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!!!
23.02.2026 17:12 Ответить
а чо так мало? москалі дають зрадникам всі 25 або і більше років за гратами!
23.02.2026 19:33 Ответить
 
 