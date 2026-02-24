Ексофіцер зі Львівщини отримав довічне за зраду України: втік до Москви та "злив" дані про техніку ЗСУ, - ДБР

Колишнього офіцера зі Львівщини, який під час закордонної відпустки втік до Росії й передав окупантам інформацію про військову техніку своєї частини та дислокацію особового складу, засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Державна зрада ексофіцера

За даними слідства, 48-річний капітан очолював групу підготовки та регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання військової частини на Львівщині. Військовий заздалегідь спланував втечу до Росії.

У березні 2024 року він офіційно отримав відпустку нібито для поїздки до Стамбула. Через месенджери узгодив свої дії з родичами, які перебували на тимчасово окупованій території та у РФ. Після виїзду з України через Молдову він дістався Туреччини, а згодом — Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агент РФ намагався влаштуватися на оборонний завод у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співпраця з РФ та вирок суду

У Росії фігурант передав російським спецслужбам інформацію про дислокацію своєї військової частини, особовий склад, техніку та інші відомості з обмеженим доступом. До України він більше не повертався.

Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану за статтею 408 частиною 4 Кримінального кодексу України та державній зраді в умовах воєнного стану за статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України. Фігуранта заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Лиману