Пожизненное заключение получил айтишник, по заказу ФСБ корректировавший атаки по киевским ТЭЦ

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности пожизненный срок заключения получил вражеский корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевской области.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Детали следствия

Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он отмечал для врага воздушные "коридоры" для обстрелов столичных энергообъектов "в обход" украинской ПВО.

Как установило расследование, наведением российских атак занимался завербованный ФСБ 32-летний ІТ-специалист из Киева. По материалам дела, айтишник вышел на российскую спецслужбу через Телеграм-каналы, где за деньги предложил свою помощь в войне против Украины.

После вербовки предатель объезжал столичный регион и отмечал на электронных картах геолокации функционирующих энергообъектов.

Также он делал фотоснимки внешних фасадов потенциальных "целей" с привязкой к местности.

Кроме этого, во время разведвылазок агент отслеживал пункты базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ. "Дополнительную" информацию он включал в агентурный отчет для куратора от ФСБ.

После обстрелов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", чтобы выяснить последствия российских атак и передать полученные данные для подготовки новых обстрелов.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

