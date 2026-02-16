Пожизненное заключение получил айтишник, по заказу ФСБ корректировавший атаки по киевским ТЭЦ
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности пожизненный срок заключения получил вражеский корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевской области.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2025 года, передает Цензор.НЕТ.
Детали следствия
Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он отмечал для врага воздушные "коридоры" для обстрелов столичных энергообъектов "в обход" украинской ПВО.
Как установило расследование, наведением российских атак занимался завербованный ФСБ 32-летний ІТ-специалист из Киева. По материалам дела, айтишник вышел на российскую спецслужбу через Телеграм-каналы, где за деньги предложил свою помощь в войне против Украины.
После вербовки предатель объезжал столичный регион и отмечал на электронных картах геолокации функционирующих энергообъектов.
Также он делал фотоснимки внешних фасадов потенциальных "целей" с привязкой к местности.
Кроме этого, во время разведвылазок агент отслеживал пункты базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ. "Дополнительную" информацию он включал в агентурный отчет для куратора от ФСБ.
После обстрелов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", чтобы выяснить последствия российских атак и передать полученные данные для подготовки новых обстрелов.
На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для киян буде руханка шпіцрутенами,
хаї погріються люди...
.
А як же космічні компенсації айтішників? На поїсти не вистачало? Ну, тепер проблем з харчами не буде аж до кінця життя.
Галущенко з міндічем та бакановим і наумовим, їм на московію, регулярно гроші з України надсилали!! Кєровніки Найцбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ та зеленський, про це ЗНАЛИ, але були заклопотані самітами міру-мір, грошами з будівництва на передовій, своїми династіями в Козині, ….!?!?!
Вішати треба таке лайно, це ж убивця Українців!!!