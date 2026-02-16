Довічне ув’язнення отримав айтішник, який на замовлення ФСБ коригував атаки по київських ТЕЦ
За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав ворожий коригувальник російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2025 року, передає Цензор.НЕТ.
Деталі слідства
Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він позначав для ворога повітряні "коридори" для обстрілів столичних енергооб’єктів "в обхід" української ППО.
Як встановило розслідування, наведенням російських атак займався завербований ФСБ 32-річний ІТ-фахівець з Києва. За матеріалами справи, айтішник вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.
Після вербування зрадник об’їжджав столичний регіон та позначав на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів.
Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних "цілей" з прив’язкою до місцевості.
Крім цього, під час розвідвилазок агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. "Додаткову" інформацію він включав до агентурного звіту для куратора від ФСБ.
Після обстрілів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", щоб з’ясувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.
На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
для киян буде руханка шпіцрутенами,
хаї погріються люди...
А як же космічні компенсації айтішників? На поїсти не вистачало? Ну, тепер проблем з харчами не буде аж до кінця життя.
Галущенко з міндічем та бакановим і наумовим, їм на московію, регулярно гроші з України надсилали!! Кєровніки Найцбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ та зеленський, про це ЗНАЛИ, але були заклопотані самітами міру-мір, грошами з будівництва на передовій, своїми династіями в Козині, ….!?!?!
Вішати треба таке лайно, це ж убивця Українців!!!