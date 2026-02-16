УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Державна зрада Засудження коригувальників
3 905 24

Довічне ув’язнення отримав айтішник, який на замовлення ФСБ коригував атаки по київських ТЕЦ

Айтішник на замовлення ФСБ коригував атаки по київських ТЕЦ

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав ворожий коригувальник російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі слідства

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він позначав для ворога повітряні "коридори" для обстрілів столичних енергооб’єктів "в обхід" української ППО.

Як встановило розслідування, наведенням російських атак займався завербований ФСБ 32-річний ІТ-фахівець з Києва. За матеріалами справи, айтішник вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після вербування зрадник об’їжджав столичний регіон та позначав на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів.

Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних "цілей" з прив’язкою до місцевості.

Крім цього, під час розвідвилазок агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. "Додаткову" інформацію він включав до агентурного звіту для куратора від ФСБ.

Після обстрілів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", щоб з’ясувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Також дивіться: Затримано російських агентів, які підірвали авто неподалік від однієї з будівель СБУ 11 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (21092) обстріл (34108) СБУ (13891) ТЕЦ (525) ФСБ (1539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
айтішник вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України
А як же космічні компенсації айтішників? На поїсти не вистачало? Ну, тепер проблем з харчами не буде аж до кінця життя.
показати весь коментар
16.02.2026 16:30 Відповісти
+6
мабуть, написав програму для "закритого спілкування" і вирішив її протестувати - результат "Не ЗАЛІК" від айтишників СБУ
показати весь коментар
16.02.2026 16:33 Відповісти
+6
Ця істота, що ошивалися в Україні і дивилася сусідам в очі та однокласникам, такий же убивця Українців, що і ті ********* з московії, які вдерся із зброєю в Мирну Україну, з 2014 року, проводити »деукраїнізацію»=убивство Українців!!
Галущенко з міндічем та бакановим і наумовим, їм на московію, регулярно гроші з України надсилали!! Кєровніки Найцбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ та зеленський, про це ЗНАЛИ, але були заклопотані самітами міру-мір, грошами з будівництва на передовій, своїми династіями в Козині, ….!?!?!
Вішати треба таке лайно, це ж убивця Українців!!!
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такий айтішник як я балєрун
показати весь коментар
16.02.2026 16:28 Відповісти
мабуть, написав програму для "закритого спілкування" і вирішив її протестувати - результат "Не ЗАЛІК" від айтишників СБУ
показати весь коментар
16.02.2026 16:33 Відповісти
Підзаробив собі грошенят. Жадібність фраєра погубить.
показати весь коментар
16.02.2026 16:47 Відповісти
От-от... Нормальний айтішник нормально заробляє... І не буде ризикувать, "шукаючи пригод на власну задницю...". Бо я в "голий патріотізьм" давно вірить перестав...
показати весь коментар
16.02.2026 16:48 Відповісти
підар він , а не айтішнік
показати весь коментар
16.02.2026 17:51 Відповісти
Цю паскуду повісити мало .
показати весь коментар
16.02.2026 16:30 Відповісти
прив'язати до стовпа на Майдані -

для киян буде руханка шпіцрутенами,
хаї погріються люди...

.
показати весь коментар
16.02.2026 16:50 Відповісти
айтішник вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України
А як же космічні компенсації айтішників? На поїсти не вистачало? Ну, тепер проблем з харчами не буде аж до кінця життя.
показати весь коментар
16.02.2026 16:30 Відповісти
Роботу знайти зараз тяжко, конкуренція шалена, особливо серед початківців. Може який джун. Але скоріш за все хворий на голову яких ловлять і серед військових.
показати весь коментар
16.02.2026 16:47 Відповісти
І щоб довіку йому ці харчі шли на "користь" як нещодавно нашим депутатам ВР.
показати весь коментар
16.02.2026 17:03 Відповісти
Сучий син.
показати весь коментар
16.02.2026 16:32 Відповісти
А де баканов? А що з двушками на маскву?
показати весь коментар
16.02.2026 16:32 Відповісти
не стратять нажаль ☹
показати весь коментар
16.02.2026 16:34 Відповісти
Хай працює.
показати весь коментар
16.02.2026 16:35 Відповісти
Ця істота, що ошивалися в Україні і дивилася сусідам в очі та однокласникам, такий же убивця Українців, що і ті ********* з московії, які вдерся із зброєю в Мирну Україну, з 2014 року, проводити »деукраїнізацію»=убивство Українців!!
Галущенко з міндічем та бакановим і наумовим, їм на московію, регулярно гроші з України надсилали!! Кєровніки Найцбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ та зеленський, про це ЗНАЛИ, але були заклопотані самітами міру-мір, грошами з будівництва на передовій, своїми династіями в Козині, ….!?!?!
Вішати треба таке лайно, це ж убивця Українців!!!
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
На "удальонкє" вистачало часу і знайти, і результати зафіксувати... Броньований сучий син, не інакше...
показати весь коментар
16.02.2026 16:59 Відповісти
там будут люди хер он от туда уже выйдет
показати весь коментар
16.02.2026 17:07 Відповісти
і посадити в камеру без опалення, світла і води.
показати весь коментар
16.02.2026 17:24 Відповісти
Мало того, що через таку гидоту мільйони людей без тепла і світла, так ще скільки необхідно бюджетних грошей (податків тих, хто сидить у холоді і темряві) на його утримання до кінця життя (йому всього 32).
показати весь коментар
16.02.2026 17:26 Відповісти
є такий проект хочу к своим де колоборантів міняють на українців.
показати весь коментар
16.02.2026 18:36 Відповісти
Бросить в яму и засыпать, хай сидит пожизненно сколько сможет.
показати весь коментар
16.02.2026 17:52 Відповісти
от цікаво, чи буде амністія по ст. 111 з прводу закінчення бойових дій?
показати весь коментар
16.02.2026 19:15 Відповісти
Танунах. За зраду амністії немає
показати весь коментар
16.02.2026 19:21 Відповісти
від зелених ломєхуз можно очікувати чого завгодно.
показати весь коментар
16.02.2026 19:25 Відповісти
 
 