20 тисяч доларів за "бронь" - у Кропивницькому ДБР затримало офіцера обласного ТЦК та СП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили військовослужбовця Кіровоградського обласного ТЦК та СП, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації.
За даними слідства, офіцер фактично запровадив систему "платних послуг" для військовозобов’язаних, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Суми залежали від бажаного результату:
- 6 тисяч доларів - зняття з розшуку та звільнення з ТЦК після примусової доставки;
- до 20 тисяч доларів - оформлення "броні" від мобілізації або зміна статусу на обмежено придатного;
- від 20 тисяч доларів - повне виключення з військового обліку "під ключ".
Перед отриманням грошей посадовець супроводжував "клієнтів" до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені.
19 лютого 2026 року військовослужбовець отримав від чергового клієнта другий транш у 20 тисяч доларів за оформлення бронювання. Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.
Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 мільйони гривень.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває
Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб.
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Працювати все життя і накопичити 20 тис зелених або одним махом...?
Масштаб вражає!!!
Але ж, зеленський так і не ЗНАВ про ОЧЕВИДНЕ для усіх з цієї «СХЕМИ», а звідки гроші, Ленка???
Міндіч і ще шайка евреїв воюють проти Ротенберга Ковальчука і тд - теж шайки евреїв. ДЕ ХОЧ ОДИН УКРЇНЕЦЬ ?
На переговорах - татарин і грузин - який ще до 2015 року громадянства не мав
p.s. Де ж ви, мєсьні, форумські півні-захисники тцкунів, шо скажете, 20к $ це для вас норм чи недостатньо, щоб курінь на узбережжі Марбельї придбати?