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Новини Фото Корупція ТЦК
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20 тисяч доларів за "бронь" - у Кропивницькому ДБР затримало офіцера обласного ТЦК та СП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили військовослужбовця Кіровоградського обласного ТЦК та СП, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації.

За даними слідства, офіцер фактично запровадив систему "платних послуг" для військовозобов’язаних, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суми залежали від бажаного результату:

  • 6 тисяч доларів - зняття з розшуку та звільнення з ТЦК після примусової доставки;
  • до 20 тисяч доларів - оформлення "броні" від мобілізації або зміна статусу на обмежено придатного;
  • від 20 тисяч доларів - повне виключення з військового обліку "під ключ".

Перед отриманням грошей посадовець супроводжував "клієнтів" до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені.

19 лютого 2026 року військовослужбовець отримав від чергового клієнта другий транш у 20 тисяч доларів за оформлення бронювання. Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 мільйони гривень.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває

Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб.

дбр
дбр
дбр
дбр
дбр

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Автор: 

Кропивницький (375) СБУ (13927) ДБР (3945) ТЦК та СП (1188) Кіровоградська область (667) Кропивницький район (54)
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Топ коментарі
+8
Не поділився із колегами охфіцер. Погорів на жадібності.
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25.02.2026 14:59 Відповісти
+8
ШО ТИ МЕЛЕШ???? Квартири продають і дають останнє щоб жити
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25.02.2026 15:19 Відповісти
+7
Блакнотєк стане у пригоді!!! Усі причетні як на долоні)
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25.02.2026 14:58 Відповісти
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Блакнотєк стане у пригоді!!! Усі причетні як на долоні)
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25.02.2026 14:58 Відповісти
та то на 04.02.2025 рік - уже за кордоном багато із них...
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25.02.2026 15:12 Відповісти
Не поділився із колегами охфіцер. Погорів на жадібності.
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25.02.2026 14:59 Відповісти
Порівняйте:
Працювати все життя і накопичити 20 тис зелених або одним махом...?
Масштаб вражає!!!
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25.02.2026 15:01 Відповісти
Там у Кропивницькому та районах діє упродовж 4 років розгалужена «СХЕМА відкосити», як і в Одеській та і в інших областях України!!
Але ж, зеленський так і не ЗНАВ про ОЧЕВИДНЕ для усіх з цієї «СХЕМИ», а звідки гроші, Ленка???
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25.02.2026 15:03 Відповісти
С другой стороны радует уровень благосостояния граждан. Некоторым) для такого пришлось бы органы продавать.
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25.02.2026 15:05 Відповісти
ШО ТИ МЕЛЕШ???? Квартири продають і дають останнє щоб жити
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25.02.2026 15:19 Відповісти
А на який воно потрібне таке хто не хоче захищать ні рідних ні араїну не варте існування мотузка мило гілка
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25.02.2026 15:29 Відповісти
а може пустіть людину куди подалі і може "таке сяке негідне" іншій державі пригодиться?
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25.02.2026 15:31 Відповісти
яку країну?

Міндіч і ще шайка евреїв воюють проти Ротенберга Ковальчука і тд - теж шайки евреїв. ДЕ ХОЧ ОДИН УКРЇНЕЦЬ ?

На переговорах - татарин і грузин - який ще до 2015 року громадянства не мав
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25.02.2026 15:33 Відповісти
Вже і дбр з сбу годівницю на себе перетягнули...а як же вирішити це питання через центр соціальної підтримки? Чи вже довіри до них нема?
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25.02.2026 15:13 Відповісти
Через таких ""військових""і до нормальних ставляться як до непорібу так і в мвс і прокуратурі і в лікарів нажаль гроші перемагають совість
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25.02.2026 15:27 Відповісти
От того ж горять пердаки у тцкунів за ТЦК, навіть на форумі. Воно усе життя було нікчемою з голою скакою та раптом... "із грязі в князі"

p.s. Де ж ви, мєсьні, форумські півні-захисники тцкунів, шо скажете, 20к $ це для вас норм чи недостатньо, щоб курінь на узбережжі Марбельї придбати?
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25.02.2026 15:31 Відповісти
Не ставте логічних запитань. Бо тут вас заблокують.
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25.02.2026 15:48 Відповісти
Скільком ТЦКшникам і тим, хто несе, треба руки повідрубати, щоб це припинилося?
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25.02.2026 17:23 Відповісти
 
 