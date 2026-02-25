УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12088 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в оборонних закупівлях
3 019 21

У Повітряних силах розпочали службове розслідування після затримання командувача логістики ПС ЗСУ, якого підозрюють у корупції

Повітряні Сили відреагували на можливі правопорушення у відомстві

У Повітряних силах розпочали службове розслідування стосовно ймовірних корупційних дій командувача логістики Повітряних сил ЗСУ. 

Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розпочато службове розслідування 

"Повітряні Сили Збройних Сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень. Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи", - йдеться у заяві.

У ПС наголосили, що "всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини".

"Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців", - заявили у Повітряних силах.

Зазначається, що "командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення". 

"Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування", - сказано в заяві.

Читайте також: У Києві викрили схему розтрати на оборонному підприємстві

Що передувало

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Читайте також: Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ Житомирщини викрили на $320 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4786) корупція (5077) Повітряні сили (3443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А що до цього ніхто нічого не бачив,чи ми розлідуємо коли роками іде крадівництво.
показати весь коментар
25.02.2026 16:53 Відповісти
+6
А до цього ні сном - ні духом - рука руку миє
показати весь коментар
25.02.2026 16:55 Відповісти
+6
то виявили розкрадання за 2025 р, а ще були три роки війни до того, коли також виділялися немалі гроші і розкрадалися також. То ж розслідування треба проводити ґрунтовне і скрізь.
показати весь коментар
25.02.2026 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що до цього ніхто нічого не бачив,чи ми розлідуємо коли роками іде крадівництво.
показати весь коментар
25.02.2026 16:53 Відповісти
Нерпавда!Зеля сказав що у нас корупції меньше ніж у європі!
показати весь коментар
25.02.2026 16:53 Відповісти
У ЗС СРСР тиловиків вчили спочатку списувати, а потім красти , а ЗСУ навпаки.
показати весь коментар
25.02.2026 16:54 Відповісти
Ці так звані "службові розслідування"- просто намагання спустити справу "по тихій воді". Звільніть покидька і нічого розслідувати не треба.
показати весь коментар
25.02.2026 16:54 Відповісти
А спочатку понизити у військовому званні до солдата на нуль...
показати весь коментар
27.02.2026 00:35 Відповісти
"Рафалі" і "Гріпени" трошки в шоці від таких перспектив захисту на аеродромах
показати весь коментар
25.02.2026 16:54 Відповісти
А до цього ні сном - ні духом - рука руку миє
показати весь коментар
25.02.2026 16:55 Відповісти
Командувачу ПС ЗСУ "потрібно готувати 3 конвєрти" а не проводити розслідуваня!
показати весь коментар
25.02.2026 16:57 Відповісти
По законам воєнного часу йому яке зроблять покарання?
показати весь коментар
25.02.2026 16:59 Відповісти
Поцілують у те місце (куди ***** цілують) та відпустять , бо хто буде,,годувальника,, карати, а це просто новий серіал зелених.
показати весь коментар
25.02.2026 17:06 Відповісти
зауваження - без заносу в облікову картку)))
показати весь коментар
25.02.2026 17:07 Відповісти
то виявили розкрадання за 2025 р, а ще були три роки війни до того, коли також виділялися немалі гроші і розкрадалися також. То ж розслідування треба проводити ґрунтовне і скрізь.
показати весь коментар
25.02.2026 17:02 Відповісти
і не тими, хто зацікавлений, щоб нічого наверх не випливло
показати весь коментар
25.02.2026 17:04 Відповісти
Генеральна прокуратура та СБУ почали змагання з НАБУ? Це вже добре. Уважно слідкуємо за змаганнями. 🎉✌️
показати весь коментар
25.02.2026 17:13 Відповісти
Яке змагання - одна справа проти сотні?
показати весь коментар
25.02.2026 20:22 Відповісти
Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть
Их дети сходят с ума от того
Что им нечего больше хотеть
Б.Г
показати весь коментар
25.02.2026 17:26 Відповісти
І буде як завжди, десь через півроку: "Па рєзультатам службовай пірівіркі, парушєнь - нє выєвлєнна"
показати весь коментар
25.02.2026 18:00 Відповісти
Тільки почали службове розслідування. Та гарячі лінії міністерства оборони, омбудсмена просто завалені зверненнями солдат. Відповіді чекають місяцями. У відповідях формальні відписки про формальні перевірки. Скарги на формальні і фіктивні перевірки також зависають місяцями. Сзч зашкалює. Чи це не є ознаками тотальних корупційних дій командування. Солдати задовбалися збирати чорні каси. Оці фіктивні бр. Де на позиціях на паперах 8 чоловік, а фактично і 6 і навіть три. Інші тупо башляють щоб не попасти на вогневу. Комбриги ******* розказувати що сзчшники тіпа кидають колектив колектив і на залишившихся збільшується навантаження. А чорні душі не збільшують навантаження? Там де на паперах вписано 6 є лише 3 солдата. Комбриги особисто не збільшують навантаження? Не підставляють підрозділ. Кожен комбриг може за 15 секунд особисто перевірити хто де знаходиться і що робить. Чому цього не відбувається? А тому що комбригу вже занесено бабло. А він відправляє в корпус, щоб перевірка нічого не виявила. Чому не розглядається корупційна складова при переміщенні особового складу?. Одні за хабарі легко переміщаються із частини в частину, а іншим без хабаря іде відмова. І лише через сзч можна змінити частину і втікти від некомпетентного корумпованого командування. Тобто проблем вистачає. Все описувати то буде 56 томів сочінєній лєніна. І це відбувається роками. Перевірте статки офіцерів і цим все буде сказано. Схема збагачення існує безліч. Ха ха ха.
показати весь коментар
25.02.2026 18:01 Відповісти
''Зелена влада'' за 7 років корумпувала і втягнула в свої сітки корупції навіть тих, які ніколи не думали цим займатися. Після виборів і зміні влади прийдеться міняти пів України посадовців.
показати весь коментар
25.02.2026 18:46 Відповісти
Честь. Слава. Держава.
Під цим гаслом, який висить у кабінеті, діяла нечи(е)сть.
показати весь коментар
25.02.2026 18:59 Відповісти
 
 