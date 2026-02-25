У Повітряних силах розпочали службове розслідування після затримання командувача логістики ПС ЗСУ, якого підозрюють у корупції

У Повітряних силах розпочали службове розслідування стосовно ймовірних корупційних дій командувача логістики Повітряних сил ЗСУ.

Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розпочато службове розслідування

"Повітряні Сили Збройних Сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень. Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи", - йдеться у заяві.

У ПС наголосили, що "всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини".

"Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців", - заявили у Повітряних силах.

Зазначається, що "командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення".

"Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування", - сказано в заяві.

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Що передувало

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

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