В Воздушных Силах начали служебное расследование после задержания командующего логистикой ВС ВСУ, подозреваемого в коррупции
В Воздушных Силах начали служебное расследование в отношении возможных коррупционных действий командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ.
Об этом говорится в заявлении Воздушных Сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Начато служебное расследование
"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений. Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела", - говорится в заявлении.
В ВС подчеркнули, что "все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины".
"Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к незамедлительному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих", - заявили в Воздушных Силах.
Отмечается, что "командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения".
"Для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование", - говорится в заявлении.
Что предшествовало
Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области разоблачили на взятке в $320 тыс.
