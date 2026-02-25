РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Коррупция в оборонных закупках
2 626 20

В Воздушных Силах начали служебное расследование после задержания командующего логистикой ВС ВСУ, подозреваемого в коррупции

Воздушные Силы отреагировали на возможные правонарушения в ведомстве

В Воздушных Силах начали служебное расследование в отношении возможных коррупционных действий командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ. 

Об этом говорится в заявлении Воздушных Сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Начато служебное расследование 

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений. Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела", - говорится в заявлении.

В ВС подчеркнули, что "все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины".

"Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к незамедлительному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих", - заявили в Воздушных Силах.

Отмечается, что "командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения". 

"Для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование", - говорится в заявлении.

Читайте также: В Киеве раскрыли схему растраты на оборонном предприятии

Что предшествовало

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области разоблачили на взятке в $320 тыс.

Читайте также: Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника Управления СБУ Житомирщины разоблачили на $320 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (340) коррупция (1914) Воздушные силы (2113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А що до цього ніхто нічого не бачив,чи ми розлідуємо коли роками іде крадівництво.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:53 Ответить
+6
А до цього ні сном - ні духом - рука руку миє
показать весь комментарий
25.02.2026 16:55 Ответить
+6
то виявили розкрадання за 2025 р, а ще були три роки війни до того, коли також виділялися немалі гроші і розкрадалися також. То ж розслідування треба проводити ґрунтовне і скрізь.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що до цього ніхто нічого не бачив,чи ми розлідуємо коли роками іде крадівництво.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:53 Ответить
Нерпавда!Зеля сказав що у нас корупції меньше ніж у європі!
показать весь комментарий
25.02.2026 16:53 Ответить
У ЗС СРСР тиловиків вчили спочатку списувати, а потім красти , а ЗСУ навпаки.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:54 Ответить
Ці так звані "службові розслідування"- просто намагання спустити справу "по тихій воді". Звільніть покидька і нічого розслідувати не треба.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:54 Ответить
"Рафалі" і "Гріпени" трошки в шоці від таких перспектив захисту на аеродромах
показать весь комментарий
25.02.2026 16:54 Ответить
А до цього ні сном - ні духом - рука руку миє
показать весь комментарий
25.02.2026 16:55 Ответить
Командувачу ПС ЗСУ "потрібно готувати 3 конвєрти" а не проводити розслідуваня!
показать весь комментарий
25.02.2026 16:57 Ответить
По законам воєнного часу йому яке зроблять покарання?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:59 Ответить
Поцілують у те місце (куди ***** цілують) та відпустять , бо хто буде,,годувальника,, карати, а це просто новий серіал зелених.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:06 Ответить
зауваження - без заносу в облікову картку)))
показать весь комментарий
25.02.2026 17:07 Ответить
то виявили розкрадання за 2025 р, а ще були три роки війни до того, коли також виділялися немалі гроші і розкрадалися також. То ж розслідування треба проводити ґрунтовне і скрізь.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:02 Ответить
і не тими, хто зацікавлений, щоб нічого наверх не випливло
показать весь комментарий
25.02.2026 17:04 Ответить
Генеральна прокуратура та СБУ почали змагання з НАБУ? Це вже добре. Уважно слідкуємо за змаганнями. 🎉✌️
показать весь комментарий
25.02.2026 17:13 Ответить
Яке змагання - одна справа проти сотні?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:22 Ответить
Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть
Их дети сходят с ума от того
Что им нечего больше хотеть
Б.Г
показать весь комментарий
25.02.2026 17:26 Ответить
І буде як завжди, десь через півроку: "Па рєзультатам службовай пірівіркі, парушєнь - нє выєвлєнна"
показать весь комментарий
25.02.2026 18:00 Ответить
Тільки почали службове розслідування. Та гарячі лінії міністерства оборони, омбудсмена просто завалені зверненнями солдат. Відповіді чекають місяцями. У відповідях формальні відписки про формальні перевірки. Скарги на формальні і фіктивні перевірки також зависають місяцями. Сзч зашкалює. Чи це не є ознаками тотальних корупційних дій командування. Солдати задовбалися збирати чорні каси. Оці фіктивні бр. Де на позиціях на паперах 8 чоловік, а фактично і 6 і навіть три. Інші тупо башляють щоб не попасти на вогневу. Комбриги ******* розказувати що сзчшники тіпа кидають колектив колектив і на залишившихся збільшується навантаження. А чорні душі не збільшують навантаження? Там де на паперах вписано 6 є лише 3 солдата. Комбриги особисто не збільшують навантаження? Не підставляють підрозділ. Кожен комбриг може за 15 секунд особисто перевірити хто де знаходиться і що робить. Чому цього не відбувається? А тому що комбригу вже занесено бабло. А він відправляє в корпус, щоб перевірка нічого не виявила. Чому не розглядається корупційна складова при переміщенні особового складу?. Одні за хабарі легко переміщаються із частини в частину, а іншим без хабаря іде відмова. І лише через сзч можна змінити частину і втікти від некомпетентного корумпованого командування. Тобто проблем вистачає. Все описувати то буде 56 томів сочінєній лєніна. І це відбувається роками. Перевірте статки офіцерів і цим все буде сказано. Схема збагачення існує безліч. Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:01 Ответить
''Зелена влада'' за 7 років корумпувала і втягнула в свої сітки корупції навіть тих, які ніколи не думали цим займатися. Після виборів і зміні влади прийдеться міняти пів України посадовців.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:46 Ответить
Честь. Слава. Держава.
Під цим гаслом, який висить у кабінеті, діяла нечи(е)сть.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:59 Ответить
 
 