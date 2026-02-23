В Киеве раскрыли схему растраты на оборонном предприятии

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве раскрыло схему растраты средств государственного предприятия оборонной отрасли при закупке промышленного оборудования.

По данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму почти 7 млн грн из-за закупки оборудования по завышенной цене. Речь идет о столе для шахтной печи, который требовал срочной замены и используется в технологическом процессе.

"Один из руководителей предприятия, используя служебное положение, организовал закупку оборудования по завышенной цене, привлекая подконтрольные компании для создания видимости конкурентной торговли", — сообщили в БЭБ.

Как действовала схема

Для создания иллюзии конкурентной закупки компании предоставили коммерческие предложения с почти одинаковыми, но завышенными ценами. На основании этих документов сформировали ожидаемую стоимость закупки. После этого государственное предприятие провело тендер через систему Prozorro и заключило договор с поставщиком, который якобы предложил "самую низкую" цену.

Экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между реальной ценой и суммой, уплаченной предприятием, составила почти 7 млн грн.

Действия следствия и дальнейшие шаги

В настоящее время детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к реализации схемы, и проверяют другие возможные эпизоды. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. Следствие продолжается.