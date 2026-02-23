РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Коррупция в Украине Коррупция в оборонных закупках
1 456 13

В Киеве раскрыли схему растраты на оборонном предприятии

В Киеве раскрыли схему растраты на оборонном предприятии

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве раскрыло схему растраты средств государственного предприятия оборонной отрасли при закупке промышленного оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе БЭБ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму почти 7 млн грн из-за закупки оборудования по завышенной цене. Речь идет о столе для шахтной печи, который требовал срочной замены и используется в технологическом процессе.

"Один из руководителей предприятия, используя служебное положение, организовал закупку оборудования по завышенной цене, привлекая подконтрольные компании для создания видимости конкурентной торговли", — сообщили в БЭБ.

Читайте также: Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, — Зеленский. ВИДЕО

Как действовала схема

Для создания иллюзии конкурентной закупки компании предоставили коммерческие предложения с почти одинаковыми, но завышенными ценами. На основании этих документов сформировали ожидаемую стоимость закупки. После этого государственное предприятие провело тендер через систему Prozorro и заключило договор с поставщиком, который якобы предложил "самую низкую" цену.

Экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между реальной ценой и суммой, уплаченной предприятием, составила почти 7 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ваганян рассказал о разговоре с Зеленским: Заверил, что в отношении Баканова проведут расследование. ВИДЕО

Действия следствия и дальнейшие шаги

В настоящее время детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к реализации схемы, и проверяют другие возможные эпизоды. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. Следствие продолжается.

Автор: 

деньги (78) коррупция (1910) оборона (535) Бюро экономической безопасности (115) хищения (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Кому війна, в кому.....
показать весь комментарий
23.02.2026 22:00 Ответить
+5
...95 квартал.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:06 Ответить
+4
ніколи не наближайтесь до цієї зеленої влади.
вони не українці - вони руйнивники української держави
показать весь комментарий
23.02.2026 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому війна, в кому.....
показать весь комментарий
23.02.2026 22:00 Ответить
...95 квартал.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:06 Ответить
Повне повторення злочинних дій щодо створення організованої злочинної групи осіб на посадах, як і в Уряді свириденко - шмигаля, або в СБУ-опу баканова-єрмака-шурми-одарченка-проніна….!!
Ось тільки наслідки від дії/бездіяльності керівників ДБР-СБУ та опу, мають геометричну прогресію в нанесені шкоди як національним інтересам України, так і життю Українців!!
Око за око!!! Або Суд Людський (в миру-Суд Лінча)!!
Бо буде всеУкраїнська ВРАДІЇВКА для цих скотиняк на посадах за злочини з 2019 року!!
показать весь комментарий
23.02.2026 22:34 Ответить
ніколи не наближайтесь до цієї зеленої влади.
вони не українці - вони руйнивники української держави
показать весь комментарий
23.02.2026 22:03 Ответить
Треба писати" " на всіх підприємствах "
показать весь комментарий
23.02.2026 22:49 Ответить
під чяс війни не можна вибори - розумію.
а під чяс війни можна жити з прикацапленем бубенцем? - не розумію...
показать весь комментарий
23.02.2026 22:53 Ответить
з якого пса?
показать весь комментарий
23.02.2026 22:54 Ответить
Текнолоджі! Голінженер, голтехнолог, начцеху, майстри змін, відділ постачання, голбух ну і прийомка МО зі службою безпеки підприємства... Може з десятків два причетних забув - вибачайте....
показать весь комментарий
23.02.2026 23:02 Ответить
Текнолоджі! Голінженер, голтехнолог, начцеху, майстри змін, відділ постачання, голбух ну і прийомка МО зі службою безпеки підприємства.
Один из руководителей предприятия, используя служебное положение, организовал закупку оборудования по завышенной цене, Источник: https://censor.net/ru/n3602081
Ага, ага. Нач цеха и сменные мастера. А так же КИПовцы и технологи. Ну как же с ними не обсуждать участие в тендере? А военная приемка мониторит закупки. Вы когда нибудь на производстве работали?
показать весь комментарий
24.02.2026 06:24 Ответить
Та не може бути!! Може то кацапи???
показать весь комментарий
23.02.2026 23:40 Ответить
100-відсоткова зелена толерантність до корупції... Татаров - приклад для наслідування.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:21 Ответить
 
 