Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, - Зеленский. ВИДЕО

Украина в настоящее время успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами - неверное.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украина борется с коррупцией

"То, что у нас борются с коррупцией - я считаю, это правильно. Это все знают. А то, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах - ложь. Абсолютная ложь. Мы прекрасно понимаем, есть много разных рейтингов... Все адекватные люди четко понимают, что у нас такое же государство", - говорит глава государства.

Читайте также: Я стараюсь быть честным во всем и со всеми. Мы строим антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский

Журналист апеллировал, что в Украине есть коррупция и ее показали.

Коррупция есть, но не только в Украине

Есть, есть! Только она есть в каждой стране Европы. Давайте честно. Просто хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, а это одно из наших слабых мест, но при этом не теряли достоинства и уважали Украину и не говорили, что у нас есть, а у других нет", - ответил Зеленский.

"То, что мы с ней боремся - я считаю, что мы - молодцы", - резюмировал он.

Читайте: Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты