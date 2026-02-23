РУС
8 358 153

Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, - Зеленский. ВИДЕО

Украина в настоящее время успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами - неверное.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Украина борется с коррупцией

"То, что у нас борются с коррупцией - я считаю, это правильно. Это все знают. А то, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах - ложь. Абсолютная ложь. Мы прекрасно понимаем, есть много разных рейтингов... Все адекватные люди четко понимают, что у нас такое же государство", - говорит глава государства.

Я стараюсь быть честным во всем и со всеми. Мы строим антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский

Журналист апеллировал, что в Украине есть коррупция и ее показали.

Коррупция есть, но не только в Украине

Есть, есть! Только она есть в каждой стране Европы. Давайте честно. Просто хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, а это одно из наших слабых мест, но при этом не теряли достоинства и уважали Украину и не говорили, что у нас есть, а у других нет", - ответил Зеленский.

"То, что мы с ней боремся - я считаю, что мы - молодцы", - резюмировал он.

Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Автор: 

Зеленский Владимир (10565) коррупция (1910)
+108
Ненавиджу....❗❗❗❗. Дайте мені його за горло потримати 🤬🤬🤬🤬🤬
23.02.2026 16:18 Ответить
+84
куди без черги!!! там за горло його подержати вже черга на роки вперед! ))
23.02.2026 16:27 Ответить
+50
ну все, воно ********* остаточно, нам хана
23.02.2026 16:19 Ответить
23.02.2026 17:23 Ответить
Тут він каже правду.
23.02.2026 17:25 Ответить
Ну назви країну ЄС, у котрій президент, прем'єрміністр та всі без вийнятку призначені ним міністри замазані корупцією на мільярди доларів.

Назви країну, у якій вся правляча коаліція у парламенті - злодії, наркомани, гвалтівники або просто клінічні ідіоти, які голосують на замовлення з оплатою корупційними грошами.
23.02.2026 23:07 Ответить
23.02.2026 17:25 Ответить
23.02.2026 17:30 Ответить
Це жарт, чи воно справді таке написало?
23.02.2026 19:04 Ответить
Справді писав. Ось ще з його "перлів"
23.02.2026 20:37 Ответить
Це саме той жарт, який частково жарт. Корч не остання людина в ГУР...
23.02.2026 21:04 Ответить
Щоб розгледіти іронію, треба дуже, дуже, ну дуже старатись.
Особливо, під прізвищем «Корчинський»…
23.02.2026 19:17 Ответить
Вимушений погодитись. А принесли корупцію в Україну янкі,їх компанії,що заходили в Україніу після розпаду СРСР. До цього корупція була у вигляді пляшки коньяку, коробки цукерок,торта. Верхушка жила своїм життям але за корупцію дуже жорстко та показово карали.
Але тоді питання- в чого ми гризе землю вступом до ЄС? Що,ми не бачимо,як купили рудого,Щрь одера,Меркель,Орбана,Фіцо та інших?
23.02.2026 17:28 Ответить
А ще США почали сцяти у підʼїздах будинків по всьому совку! Ох ти ж і довбоклюй
23.02.2026 18:52 Ответить
"До цього корупція була у вигляді пляшки коньяку, коробки цукерок,торта. Верхушка жила своїм життям але за корупцію дуже жорстко та показово карали" - яке ж ти огидне, жалюгідне та геть тупориле
23.02.2026 19:33 Ответить
Йому наснилося, що він на сцені, звичайний комедіант і радісно очікує від своїх слів гучного реготу і овації. Колись до речі і Яйценюк на питання якогось журналіста, чому у вас така корупція відповів - у вас вона теж є, тільки називається "лобіювання". Так корупція є всюди, але вибачте, який рівень? І в розвинених країнах судять і реально засуджують за мізерні провини, тоді як в нас максимум покарання за тисячократні за розміром злочини найчастіше оголошують десь в Інтернеті підозру і дають час, щоб спокійно намилитися.
23.02.2026 17:34 Ответить
Ну, вообще то Владимир Александрович прав. В Великобритании брата короля приняли. А у нас кого? Вот и получается, что в Великобритании уровень коррупции выше, чем в Украине
23.02.2026 17:36 Ответить
Его за секс-скандал приняли, а не за коррупцию
показать весь комментарий
"Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підозрюють у зловживанні службовим становищем. Слідчі припускають, що під час роботи торговим представником, він міг незаконно передавати документи Джеффрі Епштейну" - де тут секс скандал? чи ви довбні вважаєте що Епштейент тільки брудні **** влаштовував?
23.02.2026 19:36 Ответить
Вот такой не адекват руководит страной во время войны.
И еще хочет стать президентом во второй раз.
А ведь заявлял, что в президенты идет на 1 срок.
Получается, что здесь соврал, и с коррупцией соврал. И вообще трудно сказать, где он правду сказал.
Такое впечатление, что с одной стороны стоит очередь, чтобы взять его за горло, а с другой стороны - длинная очередь из тех, кто еще не стал топ-коррупционером и всячески проталкивает его в президенты на новый срок, чтобы и их мечта сбылась обогатиться на миллиарды за счет бюджета и свалить за границу.
23.02.2026 17:41 Ответить
Оплески ! Браво!
23.02.2026 17:46 Ответить
В одному тільки Дарницькому райсуді Києва корупції більше, ніж в ЄС і прилеглих країнах разом узятих.
23.02.2026 17:48 Ответить
Один суддя мені там навіть сказав, що в мене грошей на чесне рішення не вистачить, навіть якщо я квартиру продам)))
23.02.2026 19:10 Ответить
І тут БРЕШЕ......Барон Мюнхаузен криворізького розливу!!!
23.02.2026 17:48 Ответить
Звісно довкіл Міндіч-гейту, Германа Галущенка та любих друзів царя, які какби ні при чому... І це лише крихи з того, що нам підсвітили... НІТ у корупції ( і саме при цій владі ) нам рівних в світі ну просто НІТ ..
23.02.2026 17:52 Ответить
Альо, коментатори, а хто голосував за Зеленського і так звану партію «слуга народа»? Інопланетяни? Чи може кацапи?
23.02.2026 17:55 Ответить
Єто другоє!!!!
23.02.2026 18:48 Ответить
Як мило....лицемір....
23.02.2026 17:57 Ответить
лицемір це трохи інше. цей просто піздун
23.02.2026 18:54 Ответить
Саме цікаве що зе знає що бреше,і журналіст знає що зе бреше,і зе знає що журналіст знає що він бреше і все одно бреше.Бо йому пох,йому головне софіти,що в нього інтервю беруть.
23.02.2026 19:29 Ответить
23.02.2026 18:00 Ответить
Не можеш побороти корупцію треба її очолити все як у кіно . Такої корупції як при цій владі мародерів , бариг на війні , крові і смертях простих людей ще не було за всю історію незалежності ! Як що у нас по тому що каже ще менша корупція чим в ЄС то це вже все . Людина живе в іншому вимірі все оточення корупціонерів і крадіїв Міндіч , Цукерман , брати Шефіри , Чернишов , Єрмак , Баканов , Галущенко , Шурма і тд. це всі люди зе друзі , бізнес партнери , куми . І що він не знав що вони роблять та не вірю і що на їхні злочини він очі закривав за долю поки журналісти не розслідували і не оприлюднювали про все це !
23.02.2026 18:07 Ответить
Наркоман брехливий.
23.02.2026 18:10 Ответить
Навіть якщо це і так, то тільки не тобі, уйобок недороблений, розкривать рот на цю тему.
23.02.2026 18:14 Ответить
"ЗЕЛЕНО- РАШИСТСЬКИЙ КЛАСТЕР ,ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ЄС ВІД ВОРОГА УКРАЇНИ "ЗЕ" "
23.02.2026 18:14 Ответить
Мені казали ,що Зе нульвовий,але те що він з мінусом стало зрозуміло недавно
23.02.2026 18:19 Ответить
Особливо Міндіч з Чернишовим і Галущенком молодці! А скільки ще в нас "невідомих героїв"...
23.02.2026 18:20 Ответить
Воно постійно бреше
23.02.2026 18:22 Ответить
Прийміть ваву у ЄС, він вам там таку корупцію посіє, що африканські людожери будуть собі волосся рвати від зависті
23.02.2026 18:26 Ответить
Лантух гною
23.02.2026 18:27 Ответить
Всі до ТЦК! За президента без корупції!
23.02.2026 18:37 Ответить
та плювати на те зелене сопрано - мова за Україну йде,
а воно, йдучи на дно, разом з собою хочe забрати всю країну.
23.02.2026 18:44 Ответить
воно 🤡 , шось таке цікаве ******* ...де він таке бере ?!! та хто постачає ? таке щасливе ,на всю голову ...
23.02.2026 18:46 Ответить
Тепер для НАБУ і САП справа чести - дійти до нього.
23.02.2026 18:50 Ответить
Це знов розраховано на 73% мудрого наріду...
23.02.2026 18:55 Ответить
яке кончене ...
23.02.2026 18:58 Ответить
Всі, хто дає Україні гроші- брехуни. Корупціонери Зеленського- красунчики.

- "Є передчуття фінансової трагедії": Гетманцев попередив про ризики для держбюджету вже у квітні
- Допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.
- Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.
23.02.2026 19:12 Ответить
Цікаво, що поруч із цією «новиною» красується інша:
Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3602031
Так і живемо…
23.02.2026 19:19 Ответить
І шо це чмо курить та нюхає?
23.02.2026 19:27 Ответить
Майн гот!
23.02.2026 20:21 Ответить
Да, коррупция есть во всех странах. Но в некоторых она исключение, а борьба с ней правило. В других же наоборот, она правило, а борьба с ней исключение. К первой группе относятся большинство стран Европы, в другой же группе Украина.
23.02.2026 23:34 Ответить
От же ж цинічний глист.
24.02.2026 01:02 Ответить
