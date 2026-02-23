Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, - Зеленский. ВИДЕО
Украина в настоящее время успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами - неверное.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
Украина борется с коррупцией
"То, что у нас борются с коррупцией - я считаю, это правильно. Это все знают. А то, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах - ложь. Абсолютная ложь. Мы прекрасно понимаем, есть много разных рейтингов... Все адекватные люди четко понимают, что у нас такое же государство", - говорит глава государства.
Журналист апеллировал, что в Украине есть коррупция и ее показали.
Коррупция есть, но не только в Украине
Есть, есть! Только она есть в каждой стране Европы. Давайте честно. Просто хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, а это одно из наших слабых мест, но при этом не теряли достоинства и уважали Украину и не говорили, что у нас есть, а у других нет", - ответил Зеленский.
"То, что мы с ней боремся - я считаю, что мы - молодцы", - резюмировал он.
Назви країну, у якій вся правляча коаліція у парламенті - злодії, наркомани, гвалтівники або просто клінічні ідіоти, які голосують на замовлення з оплатою корупційними грошами.
Особливо, під прізвищем «Корчинський»…
Але тоді питання- в чого ми гризе землю вступом до ЄС? Що,ми не бачимо,як купили рудого,Щрь одера,Меркель,Орбана,Фіцо та інших?
И еще хочет стать президентом во второй раз.
А ведь заявлял, что в президенты идет на 1 срок.
Получается, что здесь соврал, и с коррупцией соврал. И вообще трудно сказать, где он правду сказал.
Такое впечатление, что с одной стороны стоит очередь, чтобы взять его за горло, а с другой стороны - длинная очередь из тех, кто еще не стал топ-коррупционером и всячески проталкивает его в президенты на новый срок, чтобы и их мечта сбылась обогатиться на миллиарды за счет бюджета и свалить за границу.
а воно, йдучи на дно, разом з собою хочe забрати всю країну.
- "Є передчуття фінансової трагедії": Гетманцев попередив про ризики для держбюджету вже у квітні
- Допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.
Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3602031
Так і живемо…