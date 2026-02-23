Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський. ВIДЕО

Україна наразі успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами - неправдиве.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Україна бореться з корупцією

"Те, що у нас борються з корупцією - я вважаю, це правильно. Це всі знають. А те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах - брехня. Абсолютна брехня. Ми прекрасно розуміємо, є багато різних рейтингів...Всі чітко розуміють, адекватні люди, що у нас така сама держава", - каже глава держави.

Журналіст апелював, що в Україні є корупція і її показали.

Корупція є, але не лише в Україні

Є, є! Тільки вона є в кожній країні Європи. Давайте чесно. Просто хочеться, щоб ми визнавали наші слабкі місця, а це одне з наших слабких місць, але при цьому не втрачали гідності і поважали Україну та не говорили, що у нас є, а у інших немає", - відповів Зеленський.

"Те, що ми з нею боремося - я вважаю, що ми - молодці", - резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) корупція (5072)
Топ коментарі
Ненавиджу....❗❗❗❗. Дайте мені його за горло потримати 🤬🤬🤬🤬🤬
23.02.2026 16:18 Відповісти
куди без черги!!! там за горло його подержати вже черга на роки вперед! ))
23.02.2026 16:27 Відповісти
ну все, воно ********* остаточно, нам хана
23.02.2026 16:19 Відповісти
День дратівливих відосиків, він в ударі, чи мексиканського кокосу привезли? На кого оця маячня розрахована? То що ти обісрався на сцені і гівно затікає по штанях в туфлю не значить що всі обісралися в залі🤦🤦🤦
23.02.2026 17:18 Відповісти
Знахабнівша наркомакака
23.02.2026 17:19 Відповісти
все вірно він каже - як питають, так і відповідає. Вони з корупцією, як вони її розуміють, напевно, борються, а те, що ми називаємо корупцією, є звичайним знищенням України. Просто треба питання конкретні ставити - наприклад, пане Президенте, як ви боретесь з розкраданням грошей на оборону і захист України в вашому найближчому оточенні і чи не вважаєте, що це різко знижує шанси на перемогу України? Скільки вкрадених грошей повернуто? Скільки пожиттєвих суд присудив злодіям? Тоді і побачимо, що і як в голові Президента!
23.02.2026 17:22 Відповісти
23.02.2026 17:23 Відповісти
Тут він каже правду.
23.02.2026 17:25 Відповісти
Ну назви країну ЄС, у котрій президент, прем'єрміністр та всі без вийнятку призначені ним міністри замазані корупцією на мільярди доларів.

Назви країну, у якій вся правляча коаліція у парламенті - злодії, наркомани, гвалтівники або просто клінічні ідіоти, які голосують на замовлення з оплатою корупційними грошами.
23.02.2026 23:07 Відповісти
23.02.2026 17:25 Відповісти
23.02.2026 17:30 Відповісти
Це жарт, чи воно справді таке написало?
23.02.2026 19:04 Відповісти
Справді писав. Ось ще з його "перлів"
23.02.2026 20:37 Відповісти
Це саме той жарт, який частково жарт. Корч не остання людина в ГУР...
23.02.2026 21:04 Відповісти
Щоб розгледіти іронію, треба дуже, дуже, ну дуже старатись.
Особливо, під прізвищем «Корчинський»…
23.02.2026 19:17 Відповісти
Вимушений погодитись. А принесли корупцію в Україну янкі,їх компанії,що заходили в Україніу після розпаду СРСР. До цього корупція була у вигляді пляшки коньяку, коробки цукерок,торта. Верхушка жила своїм життям але за корупцію дуже жорстко та показово карали.
Але тоді питання- в чого ми гризе землю вступом до ЄС? Що,ми не бачимо,як купили рудого,Щрь одера,Меркель,Орбана,Фіцо та інших?
23.02.2026 17:28 Відповісти
А ще США почали сцяти у підʼїздах будинків по всьому совку! Ох ти ж і довбоклюй
23.02.2026 18:52 Відповісти
"До цього корупція була у вигляді пляшки коньяку, коробки цукерок,торта. Верхушка жила своїм життям але за корупцію дуже жорстко та показово карали" - яке ж ти огидне, жалюгідне та геть тупориле
23.02.2026 19:33 Відповісти
Йому наснилося, що він на сцені, звичайний комедіант і радісно очікує від своїх слів гучного реготу і овації. Колись до речі і Яйценюк на питання якогось журналіста, чому у вас така корупція відповів - у вас вона теж є, тільки називається "лобіювання". Так корупція є всюди, але вибачте, який рівень? І в розвинених країнах судять і реально засуджують за мізерні провини, тоді як в нас максимум покарання за тисячократні за розміром злочини найчастіше оголошують десь в Інтернеті підозру і дають час, щоб спокійно намилитися.
23.02.2026 17:34 Відповісти
Ну, вообще то Владимир Александрович прав. В Великобритании брата короля приняли. А у нас кого? Вот и получается, что в Великобритании уровень коррупции выше, чем в Украине
23.02.2026 17:36 Відповісти
Его за секс-скандал приняли, а не за коррупцию
23.02.2026 18:53 Відповісти
"Ендрю Маунтбеттена-Віндзора підозрюють у зловживанні службовим становищем. Слідчі припускають, що під час роботи торговим представником, він міг незаконно передавати документи Джеффрі Епштейну" - де тут секс скандал? чи ви довбні вважаєте що Епштейент тільки брудні **** влаштовував?
23.02.2026 19:36 Відповісти
Вот такой не адекват руководит страной во время войны.
И еще хочет стать президентом во второй раз.
А ведь заявлял, что в президенты идет на 1 срок.
Получается, что здесь соврал, и с коррупцией соврал. И вообще трудно сказать, где он правду сказал.
Такое впечатление, что с одной стороны стоит очередь, чтобы взять его за горло, а с другой стороны - длинная очередь из тех, кто еще не стал топ-коррупционером и всячески проталкивает его в президенты на новый срок, чтобы и их мечта сбылась обогатиться на миллиарды за счет бюджета и свалить за границу.
23.02.2026 17:41 Відповісти
Оплески ! Браво!
23.02.2026 17:46 Відповісти
В одному тільки Дарницькому райсуді Києва корупції більше, ніж в ЄС і прилеглих країнах разом узятих.
23.02.2026 17:48 Відповісти
Один суддя мені там навіть сказав, що в мене грошей на чесне рішення не вистачить, навіть якщо я квартиру продам)))
23.02.2026 19:10 Відповісти
І тут БРЕШЕ......Барон Мюнхаузен криворізького розливу!!!
23.02.2026 17:48 Відповісти
Звісно довкіл Міндіч-гейту, Германа Галущенка та любих друзів царя, які какби ні при чому... І це лише крихи з того, що нам підсвітили... НІТ у корупції ( і саме при цій владі ) нам рівних в світі ну просто НІТ ..
23.02.2026 17:52 Відповісти
Альо, коментатори, а хто голосував за Зеленського і так звану партію «слуга народа»? Інопланетяни? Чи може кацапи?
23.02.2026 17:55 Відповісти
Єто другоє!!!!
23.02.2026 18:48 Відповісти
Як мило....лицемір....
23.02.2026 17:57 Відповісти
лицемір це трохи інше. цей просто піздун
23.02.2026 18:54 Відповісти
Саме цікаве що зе знає що бреше,і журналіст знає що зе бреше,і зе знає що журналіст знає що він бреше і все одно бреше.Бо йому пох,йому головне софіти,що в нього інтервю беруть.
23.02.2026 19:29 Відповісти
23.02.2026 18:00 Відповісти
Не можеш побороти корупцію треба її очолити все як у кіно . Такої корупції як при цій владі мародерів , бариг на війні , крові і смертях простих людей ще не було за всю історію незалежності ! Як що у нас по тому що каже ще менша корупція чим в ЄС то це вже все . Людина живе в іншому вимірі все оточення корупціонерів і крадіїв Міндіч , Цукерман , брати Шефіри , Чернишов , Єрмак , Баканов , Галущенко , Шурма і тд. це всі люди зе друзі , бізнес партнери , куми . І що він не знав що вони роблять та не вірю і що на їхні злочини він очі закривав за долю поки журналісти не розслідували і не оприлюднювали про все це !
23.02.2026 18:07 Відповісти
Наркоман брехливий.
23.02.2026 18:10 Відповісти
Навіть якщо це і так, то тільки не тобі, уйобок недороблений, розкривать рот на цю тему.
23.02.2026 18:14 Відповісти
"ЗЕЛЕНО- РАШИСТСЬКИЙ КЛАСТЕР ,ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ЄС ВІД ВОРОГА УКРАЇНИ "ЗЕ" "
23.02.2026 18:14 Відповісти
Мені казали ,що Зе нульвовий,але те що він з мінусом стало зрозуміло недавно
23.02.2026 18:19 Відповісти
Особливо Міндіч з Чернишовим і Галущенком молодці! А скільки ще в нас "невідомих героїв"...
23.02.2026 18:20 Відповісти
Воно постійно бреше
23.02.2026 18:22 Відповісти
Прийміть ваву у ЄС, він вам там таку корупцію посіє, що африканські людожери будуть собі волосся рвати від зависті
23.02.2026 18:26 Відповісти
Лантух гною
23.02.2026 18:27 Відповісти
Всі до ТЦК! За президента без корупції!
23.02.2026 18:37 Відповісти
та плювати на те зелене сопрано - мова за Україну йде,
а воно, йдучи на дно, разом з собою хочe забрати всю країну.
23.02.2026 18:44 Відповісти
воно 🤡 , шось таке цікаве ******* ...де він таке бере ?!! та хто постачає ? таке щасливе ,на всю голову ...
23.02.2026 18:46 Відповісти
Тепер для НАБУ і САП справа чести - дійти до нього.
23.02.2026 18:50 Відповісти
Це знов розраховано на 73% мудрого наріду...
23.02.2026 18:55 Відповісти
яке кончене ...
23.02.2026 18:58 Відповісти
Всі, хто дає Україні гроші- брехуни. Корупціонери Зеленського- красунчики.

- "Є передчуття фінансової трагедії": Гетманцев попередив про ризики для держбюджету вже у квітні
- Допомога для України від ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро залежатиме також і від впровадженням реформ українським урядом.
- Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.
23.02.2026 19:12 Відповісти
Цікаво, що поруч із цією «новиною» красується інша:
Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3602031
Так і живемо…
23.02.2026 19:19 Відповісти
І шо це чмо курить та нюхає?
23.02.2026 19:27 Відповісти
Майн гот!
23.02.2026 20:21 Відповісти
Да, коррупция есть во всех странах. Но в некоторых она исключение, а борьба с ней правило. В других же наоборот, она правило, а борьба с ней исключение. К первой группе относятся большинство стран Европы, в другой же группе Украина.
23.02.2026 23:34 Відповісти
От же ж цинічний глист.
24.02.2026 01:02 Відповісти
Сподіваюсь йому колись вирвуть його брехливого язика
24.02.2026 08:55 Відповісти
24.02.2026 19:39 Відповісти
Поц
25.02.2026 20:20 Відповісти
