Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський. ВIДЕО

Україна наразі успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами - неправдиве.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Україна бореться з корупцією

"Те, що у нас борються з корупцією - я вважаю, це правильно. Це всі знають. А те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах - брехня. Абсолютна брехня. Ми прекрасно розуміємо, є багато різних рейтингів...Всі чітко розуміють, адекватні люди, що у нас така сама держава", - каже глава держави.

Журналіст апелював, що в Україні є корупція і її показали.

Корупція є, але не лише в Україні

Є, є! Тільки вона є в кожній країні Європи. Давайте чесно. Просто хочеться, щоб ми визнавали наші слабкі місця, а це одне з наших слабких місць, але при цьому не втрачали гідності і поважали Україну та не говорили, що у нас є, а у інших немає", - відповів Зеленський.

"Те, що ми з нею боремося - я вважаю, що ми - молодці", - резюмував він.

