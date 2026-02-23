Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський. ВIДЕО
Україна наразі успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами - неправдиве.
Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Україна бореться з корупцією
"Те, що у нас борються з корупцією - я вважаю, це правильно. Це всі знають. А те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах - брехня. Абсолютна брехня. Ми прекрасно розуміємо, є багато різних рейтингів...Всі чітко розуміють, адекватні люди, що у нас така сама держава", - каже глава держави.
Журналіст апелював, що в Україні є корупція і її показали.
Корупція є, але не лише в Україні
Є, є! Тільки вона є в кожній країні Європи. Давайте чесно. Просто хочеться, щоб ми визнавали наші слабкі місця, а це одне з наших слабких місць, але при цьому не втрачали гідності і поважали Україну та не говорили, що у нас є, а у інших немає", - відповів Зеленський.
"Те, що ми з нею боремося - я вважаю, що ми - молодці", - резюмував він.
Назви країну, у якій вся правляча коаліція у парламенті - злодії, наркомани, гвалтівники або просто клінічні ідіоти, які голосують на замовлення з оплатою корупційними грошами.
Особливо, під прізвищем «Корчинський»…
Але тоді питання- в чого ми гризе землю вступом до ЄС? Що,ми не бачимо,як купили рудого,Щрь одера,Меркель,Орбана,Фіцо та інших?
И еще хочет стать президентом во второй раз.
А ведь заявлял, что в президенты идет на 1 срок.
Получается, что здесь соврал, и с коррупцией соврал. И вообще трудно сказать, где он правду сказал.
Такое впечатление, что с одной стороны стоит очередь, чтобы взять его за горло, а с другой стороны - длинная очередь из тех, кто еще не стал топ-коррупционером и всячески проталкивает его в президенты на новый срок, чтобы и их мечта сбылась обогатиться на миллиарды за счет бюджета и свалить за границу.
а воно, йдучи на дно, разом з собою хочe забрати всю країну.
Так і живемо…