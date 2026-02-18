Я намагаюсь бути чесним в усьому та з усіма. Ми будуємо антикорупційну інфраструктуру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні є випадки корупції, але держава будує "велику антикорупційну інфраструктуру" для боротьби з нею.

Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

Боротьба з корупцією

Він прокоментував реакцію міжнародної спільноти на випадки корупції в Україні.

"Насамперед, я хочу сказати, що я намагаюся бути максимально чесним у всьому і з усіма. Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.

Зеленський бачить вплив Росії

Президент зауважив, що росіяни порушуватимуть питання про труднощі в Україні з метою розділити суспільство та чинити тиск на державу.

"Тож зрозуміло, що відбувається, що робить Росія. І я думаю, що американці, здебільшого, це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні", - додав Зеленський.

