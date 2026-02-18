Я намагаюсь бути чесним в усьому та з усіма. Ми будуємо антикорупційну інфраструктуру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні є випадки корупції, але держава будує "велику антикорупційну інфраструктуру" для боротьби з нею.
Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.
Боротьба з корупцією
Він прокоментував реакцію міжнародної спільноти на випадки корупції в Україні.
"Насамперед, я хочу сказати, що я намагаюся бути максимально чесним у всьому і з усіма. Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.
Зеленський бачить вплив Росії
Президент зауважив, що росіяни порушуватимуть питання про труднощі в Україні з метою розділити суспільство та чинити тиск на державу.
"Тож зрозуміло, що відбувається, що робить Росія. І я думаю, що американці, здебільшого, це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS. В цьому коментарі жодного слова правди.
міндіч крав, галущенко крав, єрмак крав, баканови-чєрнишови крали. І тільки наш Лідор живе на одну зарплату. Неймовірна стійкість та незламність! Та до чого тут Міндіч, хто такий Міндіч? Він звичайний ВИКОНАВЕЦЬ. Без Зеленського та його участі жодних розкрадань неможливо й уявити. До того як розумний нарід вибрав Зеленського, де був Міндіч, Баканов, Єрмак? До зеленомордого мародера , розкрадача і зрадника України жодних питань ???
https://www.youtube.com/post/Ugkx-nf036TH3DR8Dj3HeK3kGoTcASSEtCwO
бла-бла-бла... локшина на вуха.
Схоже, його пропаганда пасе задніх порівняно з пропагандою найвеличнішого.