Я намагаюсь бути чесним в усьому та з усіма. Ми будуємо антикорупційну інфраструктуру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні є випадки корупції, але держава будує "велику антикорупційну інфраструктуру" для боротьби з нею.

Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

Боротьба з корупцією

Він прокоментував реакцію міжнародної спільноти на випадки корупції в Україні.

"Насамперед, я хочу сказати, що я намагаюся бути максимально чесним у всьому і з усіма. Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.

Зеленський бачить вплив Росії

Президент зауважив, що росіяни порушуватимуть питання про труднощі в Україні з метою розділити суспільство та чинити тиск на державу.

"Тож зрозуміло, що відбувається, що робить Росія. І я думаю, що американці, здебільшого, це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир корупція
Топ коментарі
+85
З Міндічей, Цукерманів, Галущенків, Найємів, Лєщенків, Баканових, і решти квартальної шпани.
18.02.2026 23:43 Відповісти
+78
Це заявив головний корупціонер країни.
Смішно та сумно.
18.02.2026 23:45 Відповісти
+54
яка потужна ГИДОТА
18.02.2026 23:48 Відповісти
міндічя вирніт!!!!!!!!!!!
19.02.2026 09:51 Відповісти
піпл схаває
19.02.2026 09:54 Відповісти
БУГАГА
19.02.2026 09:56 Відповісти
Ага, будуєшь. Не перепрацюйся, Вольдемар
19.02.2026 09:58 Відповісти
Вірю кожному вовиному слову! Він -- найчесніша людина на планеті!
PS. В цьому коментарі жодного слова правди.
19.02.2026 10:20 Відповісти
Ключиве слово - намагаюсь. Але не виходить.
19.02.2026 10:27 Відповісти
Путч:
міндіч крав, галущенко крав, єрмак крав, баканови-чєрнишови крали. І тільки наш Лідор живе на одну зарплату. Неймовірна стійкість та незламність! Та до чого тут Міндіч, хто такий Міндіч? Він звичайний ВИКОНАВЕЦЬ. Без Зеленського та його участі жодних розкрадань неможливо й уявити. До того як розумний нарід вибрав Зеленського, де був Міндіч, Баканов, Єрмак? До зеленомордого мародера , розкрадача і зрадника України жодних питань ???
19.02.2026 10:38 Відповісти
ага.
19.02.2026 10:43 Відповісти
Я дуже чесна, сказала давалка після семи абортів.
19.02.2026 10:46 Відповісти
Чесність і ZEльц, - це як сонце і чорна дирища.
19.02.2026 10:48 Відповісти
Свежо предание, но верится с трудом
19.02.2026 23:26 Відповісти
Цікаво, а якими саме засобами/законами "вони" (буратінки) будують "велику антикорупційну інфраструктуру"?
бла-бла-бла... локшина на вуха.
25.02.2026 00:24 Відповісти
Як це Геббельс говорив: чим більше брехні,тим більше вона схожа на правду.
Схоже, його пропаганда пасе задніх порівняно з пропагандою найвеличнішого.
28.02.2026 12:42 Відповісти
