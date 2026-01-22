Підозра для Шурми. Чи покарають ще одного крадія на енергетиці || Без цензури
Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує події, що оголили реальний стан державного управління під час повномасштабної війни.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Загибель висококласного інженера Олексія Брехта під час відновлення атакованих енергооб’єктів — трагедія, яка показує критичний дефіцит кадрів і ціну, яку платять професіонали за системні провали влади.
Водночас у фокусі — підозра НАБУ щодо колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислав Шурма, якого підозрюють у розкраданні понад 141 млн грн на схемах із "зеленим тарифом" під час окупації частини Запорізької області. Розбір справи НАБУ і САП демонструє, як енергетика роками була джерелом збагачення для наближених до влади осіб.
Окремий блок — про енергетичну кризу Києва, політичні конфлікти між мерією та центральною владою і відсутність координації між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком в умовах блекаутів. На тлі морозів і масованих обстрілів столицю змушені рятувати прифронтові міста — Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг. А також міжнародні партнери, зокрема Німеччина, що постачають когенераційні установки.
