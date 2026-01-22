Підозра для Шурми. Чи покарають ще одного крадія на енергетиці || Без цензури

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує події, що оголили реальний стан державного управління під час повномасштабної війни.

Загибель висококласного інженера Олексія Брехта під час відновлення атакованих енергооб’єктів — трагедія, яка показує критичний дефіцит кадрів і ціну, яку платять професіонали за системні провали влади.

Водночас у фокусі — підозра НАБУ щодо колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислав Шурма, якого підозрюють у розкраданні понад 141 млн грн на схемах із "зеленим тарифом" під час окупації частини Запорізької області. Розбір справи НАБУ і САП демонструє, як енергетика роками була джерелом збагачення для наближених до влади осіб.

Окремий блок — про енергетичну кризу Києва, політичні конфлікти між мерією та центральною владою і відсутність координації між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком в умовах блекаутів. На тлі морозів і масованих обстрілів столицю змушені рятувати прифронтові міста — Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг. А також міжнародні партнери, зокрема Німеччина, що постачають когенераційні установки.

Зеленський Володимир Кличко Віталій корупція енергетика Данилюк-Ярмолаєва Марина Шурма Ростислав
22.01.2026 22:51 Відповісти
А кого покарали?
22.01.2026 22:52 Відповісти
Підкажіть сайт про ставки в Україні.

Поставлю 1:100 що не посадять.

Сам Зеленський там крупьє.
22.01.2026 22:53 Відповісти
22.01.2026 22:51 Відповісти
А кого покарали?
22.01.2026 22:52 Відповісти
Червінського і Магаметрасулова
22.01.2026 22:54 Відповісти
Или зелёного зеленскокоина шашлыки всю страну!НУ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВСЕ ДЫБИЛЫ!ОНИ ВОРУЮТ МИЛЛИАРДЫ!!!НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ И КОМУНАЛКУ!!!ВОЙНА!!!НЕТ РАБОТЫ И ДЕНЕГ!!!!
22.01.2026 22:55 Відповісти
Пидозра для Шурми приготовить для всех ШАУРМЫ!!!А ЧЁ ТВАРЬ ********!
22.01.2026 22:52 Відповісти
мужчіна, не кіпішуйте екзальтовано.

вони всі вже там, де їм треба.

на наступних виборах голосуйте за Стерненка і Притулу.
22.01.2026 22:56 Відповісти
Веришь незакого голосовать всё в этом миреВремени пустота!!!только воры!!!трамп ********** зеленский макрон короче все ******** правители!!!!!
22.01.2026 23:00 Відповісти
я не верю )))

я вижу, что в тебе уже норма промилле чуть-чуть превышена.

Мой совет - найди в Ютьюбе "Бушвакер начало цивилизации"

И чудить тут не будешь и потом хрен оторвёшься.
22.01.2026 23:06 Відповісти
Може це його звичайний стан. 😁
Таких і раніше було вдосталь, а зараз тільки побільшало.
22.01.2026 23:13 Відповісти
Звичайний стан - це питання філософське і залежить від вмісту окису етилу (цедваанчотирио) - то дорога в нікуда.

Я всеж надіяний, що то результат цедваашпятьоаш, шо болєє бєзврєдго, хоть і сопряжено.

тобі лічно шось кажуть букви 133133 ?
22.01.2026 23:22 Відповісти
Підкажіть сайт про ставки в Україні.

Поставлю 1:100 що не посадять.

Сам Зеленський там крупьє.
22.01.2026 22:53 Відповісти
Енергетика - годівниця влади. Через енергетику обкрадають КОЖНОГО українця.
22.01.2026 23:00 Відповісти
владу нам в Україну кожні 4-5 років привозять звідки ?
22.01.2026 23:08 Відповісти
та шось НАБУ ,СБУ ДБР ...зовсім від народних рук відбилися ,пора їм пики настукати , шоб не сц* ли відповідальність брати на себе !!!!...
22.01.2026 22:53 Відповісти
Вибачте, а когось вже покарали?
22.01.2026 23:10 Відповісти
Щоб вам суки-ворюги руки повсихали! Ще не одного не покарали, всі ідуть. Лісом!
22.01.2026 23:28 Відповісти
та, звісно. всі біди від них. аби в дзеркало не дивитись.
вода хоч є в крані, бідося?
22.01.2026 23:43 Відповісти
щось ефективні менеджери розбіглися, як таргани від світла. як тепер ненька буде без них?
22.01.2026 23:41 Відповісти
Де ви бачили, щоб єврей саджав євреїв.
22.01.2026 23:43 Відповісти
бан
22.01.2026 23:53 Відповісти
Всі попередні вистави від "правоохоронців" наглядно демонструють нам, що ніякого покарання не буде.
23.01.2026 09:35 Відповісти
 
 