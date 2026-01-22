Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует события, обнажившие реальное состояние государственного управления во время полномасштабной войны.

Гибель высококлассного инженера Алексея Брехта во время восстановления атакованных энергообъектов — трагедия, которая показывает критический дефицит кадров и цену, которую платят профессионалы за системные провалы власти.

В то же время в фокусе — подозрение НАБУ в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, которого подозревают в хищении более 141 млн грн на схемах с "зеленым тарифом" во время оккупации части Запорожской области. Разбор дела НАБУ и САП демонстрирует, как энергетика годами была источником обогащения для приближенных к власти лиц.

Отдельный блок — об энергетическом кризисе Киева, политических конфликтах между мэрией и центральной властью и отсутствии координации между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко в условиях блэкаутов. На фоне морозов и массированных обстрелов столицу вынуждены спасать прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Кривой Рог. А также международные партнеры, в частности Германия, поставляющие когенерационные установки.

Читайте также: Галущенко признал контакты с Миндичем: "Другом я его не считаю"

Зеленский Владимир Кличко Виталий коррупция энергетика Данилюк-Ярмолаева Марина Шурма Ростислав
22.01.2026 22:51
А кого покарали?
22.01.2026 22:52
Підкажіть сайт про ставки в Україні.

Поставлю 1:100 що не посадять.

Сам Зеленський там крупьє.
22.01.2026 22:53
22.01.2026 22:51
А кого покарали?
22.01.2026 22:52
Червінського і Магаметрасулова
22.01.2026 22:54
Или зелёного зеленскокоина шашлыки всю страну!НУ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВСЕ ДЫБИЛЫ!ОНИ ВОРУЮТ МИЛЛИАРДЫ!!!НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ И КОМУНАЛКУ!!!ВОЙНА!!!НЕТ РАБОТЫ И ДЕНЕГ!!!!
22.01.2026 22:55
Пидозра для Шурми приготовить для всех ШАУРМЫ!!!А ЧЁ ТВАРЬ ********!
22.01.2026 22:52
мужчіна, не кіпішуйте екзальтовано.

вони всі вже там, де їм треба.

на наступних виборах голосуйте за Стерненка і Притулу.
22.01.2026 22:56
Веришь незакого голосовать всё в этом миреВремени пустота!!!только воры!!!трамп ********** зеленский макрон короче все ******** правители!!!!!
22.01.2026 23:00
я не верю )))

я вижу, что в тебе уже норма промилле чуть-чуть превышена.

Мой совет - найди в Ютьюбе "Бушвакер начало цивилизации"

И чудить тут не будешь и потом хрен оторвёшься.
22.01.2026 23:06
Може це його звичайний стан. 😁
Таких і раніше було вдосталь, а зараз тільки побільшало.
22.01.2026 23:13
Звичайний стан - це питання філософське і залежить від вмісту окису етилу (цедваанчотирио) - то дорога в нікуда.

Я всеж надіяний, що то результат цедваашпятьоаш, шо болєє бєзврєдго, хоть і сопряжено.

тобі лічно шось кажуть букви 133133 ?
22.01.2026 23:22
22.01.2026 22:53
Енергетика - годівниця влади. Через енергетику обкрадають КОЖНОГО українця.
22.01.2026 23:00
владу нам в Україну кожні 4-5 років привозять звідки ?
22.01.2026 23:08
та шось НАБУ ,СБУ ДБР ...зовсім від народних рук відбилися ,пора їм пики настукати , шоб не сц* ли відповідальність брати на себе !!!!...
22.01.2026 22:53
Вибачте, а когось вже покарали?
22.01.2026 23:10
Щоб вам суки-ворюги руки повсихали! Ще не одного не покарали, всі ідуть. Лісом!
22.01.2026 23:28
та, звісно. всі біди від них. аби в дзеркало не дивитись.
вода хоч є в крані, бідося?
22.01.2026 23:43
щось ефективні менеджери розбіглися, як таргани від світла. як тепер ненька буде без них?
22.01.2026 23:41
Де ви бачили, щоб єврей саджав євреїв.
22.01.2026 23:43
бан
22.01.2026 23:53
Всі попередні вистави від "правоохоронців" наглядно демонструють нам, що ніякого покарання не буде.
23.01.2026 09:35
 
 