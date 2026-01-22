Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует события, обнажившие реальное состояние государственного управления во время полномасштабной войны.

Гибель высококлассного инженера Алексея Брехта во время восстановления атакованных энергообъектов — трагедия, которая показывает критический дефицит кадров и цену, которую платят профессионалы за системные провалы власти.

В то же время в фокусе — подозрение НАБУ в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, которого подозревают в хищении более 141 млн грн на схемах с "зеленым тарифом" во время оккупации части Запорожской области. Разбор дела НАБУ и САП демонстрирует, как энергетика годами была источником обогащения для приближенных к власти лиц.

Отдельный блок — об энергетическом кризисе Киева, политических конфликтах между мэрией и центральной властью и отсутствии координации между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко в условиях блэкаутов. На фоне морозов и массированных обстрелов столицу вынуждены спасать прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Кривой Рог. А также международные партнеры, в частности Германия, поставляющие когенерационные установки.

