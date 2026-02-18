РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6083 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией Коррупция в Украине
788 30

Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть случаи коррупции, но государство строит "большую антикоррупционную инфраструктуру" для борьбы с ней.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Борьба с коррупцией

Он прокомментировал реакцию международного сообщества на случаи коррупции в Украине.

"Прежде всего, я хочу сказать, что я стараюсь быть максимально честным во всем и со всеми. Я, конечно, знаю, что делаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда какие-либо газеты и СМИ в Украине или где-либо говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Представители Европы также должны быть в группе мониторинга прекращения огня

Зеленский видит влияние России

Президент отметил, что россияне будут поднимать вопрос о трудностях в Украине с целью разделить общество и оказать давление на государство.

"Поэтому понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы, в основном, это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) коррупция (1908)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Це заявив головний корупціонер країни.
Смішно та сумно.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:45 Ответить
+9
яка потужна ГИДОТА
показать весь комментарий
18.02.2026 23:48 Ответить
+7
З Міндічей, Цукерманів, Галущенків, Найємів, Лєщенків, Баканових, і решти квартальної шпани.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Міндічей, Цукерманів, Галущенків, Найємів, Лєщенків, Баканових, і решти квартальної шпани.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:43 Ответить
Так воно і до побудови «КАМАНІЗМА», руками баканова і єрмака у Козині та офшорах, договориться для Західних ЗМІ!!??
показать весь комментарий
19.02.2026 00:04 Ответить
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХ - просто сцезни блін
показать весь комментарий
18.02.2026 23:44 Ответить
Ой вей...
показать весь комментарий
18.02.2026 23:45 Ответить
Це заявив головний корупціонер країни.
Смішно та сумно.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:45 Ответить
І це сказав "портрет".
показать весь комментарий
18.02.2026 23:45 Ответить
Це правда. Будує.
Але дуже повільно і в Москві (бо двушечки стали гірше проходити).
показать весь комментарий
18.02.2026 23:46 Ответить
Інфраструктура це коли міністр краде 200 мільйонів, а потім його відпускають під заставу в 20.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:47 Ответить
Велике антикорупційництво!!!

Нічого, що головний вор та організатор ОПГ - це сам Зеленський?
показать весь комментарий
18.02.2026 23:47 Ответить
яка потужна ГИДОТА
показать весь комментарий
18.02.2026 23:48 Ответить
Это да . Миндича с Цукерманами надо в эту инфроструктуру подтянуть. Они в борьбе с коррупцией имеют колосальный опыт. Просто животное.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:51 Ответить
ой пля
показать весь комментарий
18.02.2026 23:52 Ответить
І знов будівництво,і знов за людські гроші.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:52 Ответить
ЗЄля, лише одне питання:

чому досі не сидить твій друг дєтства ваня баканов ?

.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:55 Ответить
Чекає, поки побудують велику інфраструктуру
показать весь комментарий
19.02.2026 00:07 Ответить
... велику антикорупційну інфраструктуру, - це буде велика спецбуцигарня для віпів , в Карпатах в недоступних до простих смертних ,котрі не мають сімейних вертольотів ...
показать весь комментарий
19.02.2026 00:18 Ответить
зеленський ,просто пішов нах 🤡 у відставку !!! ...або згинь чорт неголенний !!! ...
показать весь комментарий
18.02.2026 23:56 Ответить
воно ще чорт обрізаний
показать весь комментарий
19.02.2026 00:11 Ответить
І очолить її найвидатніший юрист ********** - Олег Татаров
показать весь комментарий
18.02.2026 23:57 Ответить
опудало,йди мабуть найух,будівельник сраний
показать весь комментарий
18.02.2026 23:57 Ответить
Немає у нас корупції ... може і є, але трохи. Все інше, як з'ясувалося - це вороже ІПСО! Схоже "потужного" починає потихеньку плавити.)
показать весь комментарий
19.02.2026 00:01 Ответить
"зелений гамнюк" - Україна ,зі мною, як з президентом ,збубудувала велику корупційну інфраструктуру,
показать весь комментарий
19.02.2026 00:01 Ответить
Вирніт єрмака!!!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 00:06 Ответить
У верещучки і шурми з аброхамієм, нервовий стрес з діареєю!!!
Зеленський, довів їх до самогубства….
показать весь комментарий
19.02.2026 00:07 Ответить
ПОТУЖНИХ менеджерів де він візьме - одні в бєгах ,другі в тюрязі , а треті хзан де ...
показать весь комментарий
19.02.2026 00:13 Ответить
Капець - а чому НЕ ПОТУЖНУ ?
Це все що воно може сказати на тлі скандалів про ригоЗЄмафію імені себе ?
показать весь комментарий
19.02.2026 00:09 Ответить
Якщо не можеш корупцію побороти, треба її очолити.
показать весь комментарий
19.02.2026 00:11 Ответить
Навіщо велика інфраструктура? Треба всього навсього невелика камера для ЗЕмародерних 5-6 ефективних менеджерів.
показать весь комментарий
19.02.2026 00:11 Ответить
І скільки ти на цьому розраховуєш НАВАРИТИ МІЛЬЙОНІВ?!
показать весь комментарий
19.02.2026 00:20 Ответить
Головний корупціонер щось патякає про корупцію ,
до якої він ніби -то не причетний ?
Навіть не смішно , а страшно за нелюда , який тримає
всіх українців за тупих лохів !!
показать весь комментарий
19.02.2026 00:22 Ответить
 
 