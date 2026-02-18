Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть случаи коррупции, но государство строит "большую антикоррупционную инфраструктуру" для борьбы с ней.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

Борьба с коррупцией

Он прокомментировал реакцию международного сообщества на случаи коррупции в Украине.

"Прежде всего, я хочу сказать, что я стараюсь быть максимально честным во всем и со всеми. Я, конечно, знаю, что делаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда какие-либо газеты и СМИ в Украине или где-либо говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский видит влияние России

Президент отметил, что россияне будут поднимать вопрос о трудностях в Украине с целью разделить общество и оказать давление на государство.

"Поэтому понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы, в основном, это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине", - добавил Зеленский.

