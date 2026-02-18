Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть случаи коррупции, но государство строит "большую антикоррупционную инфраструктуру" для борьбы с ней.
Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.
Борьба с коррупцией
Он прокомментировал реакцию международного сообщества на случаи коррупции в Украине.
"Прежде всего, я хочу сказать, что я стараюсь быть максимально честным во всем и со всеми. Я, конечно, знаю, что делаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда какие-либо газеты и СМИ в Украине или где-либо говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский видит влияние России
Президент отметил, что россияне будут поднимать вопрос о трудностях в Украине с целью разделить общество и оказать давление на государство.
"Поэтому понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы, в основном, это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине", - добавил Зеленский.
Смішно та сумно.
Але дуже повільно і в Москві (бо двушечки стали гірше проходити).
Нічого, що головний вор та організатор ОПГ - це сам Зеленський?
чому досі не сидить твій друг дєтства ваня баканов ?
.
Зеленський, довів їх до самогубства….
Це все що воно може сказати на тлі скандалів про ригоЗЄмафію імені себе ?
до якої він ніби -то не причетний ?
Навіть не смішно , а страшно за нелюда , який тримає
всіх українців за тупих лохів !!