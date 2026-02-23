У Києві викрили схему розтрати на оборонному підприємстві
Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрило схему розтрати коштів державного підприємства оборонної галузі під час закупівлі промислового обладнання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресслужбі БЕБ.
За даними слідства, державі завдано збитків на майже 7 млн грн через закупівлю обладнання за завищеною ціною. Йдеться про стіл для шахтної печі, який потребував термінової заміни та використовується у технологічному процесі.
"Один із керівників підприємства, використовуючи службове становище, організував закупівлю обладнання за завищеною ціною, залучивши підконтрольні компанії для створення видимості конкурентної торгівлі", — повідомили у БЕБ.
Як діяла схема
Для створення ілюзії конкурентної закупівлі компанії надали комерційні пропозиції з майже однаковими, але завищеними цінами. На підставі цих документів сформували очікувану вартість закупівлі. Після цього державне підприємство провело тендер через систему Prozorro та уклало договір із постачальником, який нібито запропонував "найнижчу" ціну.
Експертиза показала, що реальна ринкова вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між реальною ціною та сумою, сплаченою підприємством, склала майже 7 млн грн.
Дії слідства та подальші кроки
Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до реалізації схеми, та перевіряють інші можливі епізоди. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України. Триває слідство.
Ось тільки наслідки від дії/бездіяльності керівників ДБР-СБУ та опу, мають геометричну прогресію в нанесені шкоди як національним інтересам України, так і життю Українців!!
Око за око!!! Або Суд Людський (в миру-Суд Лінча)!!
Бо буде всеУкраїнська ВРАДІЇВКА для цих скотиняк на посадах за злочини з 2019 року!!
вони не українці - вони руйнивники української держави
а під чяс війни можна жити з прикацапленем бубенцем? - не розумію...
Один из руководителей предприятия, используя служебное положение, организовал закупку оборудования по завышенной цене, Источник: https://censor.net/ru/n3602081
Ага, ага. Нач цеха и сменные мастера. А так же КИПовцы и технологи. Ну как же с ними не обсуждать участие в тендере? А военная приемка мониторит закупки. Вы когда нибудь на производстве работали?
сьогодня два взвода дронарів припинили б ту навалу...