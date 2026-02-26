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Новини Корупція в прокуратурі
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Екскерівництво прокуратури Франківщини викрито на корупції: $100 тис. за закриття справи, - НАБУ

Корупція в прокуратурі Франківщини: НАБУ повідомила підозри

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури за "відмивання" бюджетних коштів.

Про це повідомили в НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Епізод 1: $100 тис. за закриття справи щодо держмайна

У 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання $100 тис. в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності. Після одержання коштів справу закрили. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

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Епізод 2: 3% за спокій

Підозрювані організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області.

  • Упродовж 2019–2021 рр. підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.

У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми. Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

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Автор: 

НАБУ (5737) хабар (4786) відмивання грошей (425) прокуратура (3721) Івано-Франківська область (1048) САП (2615)
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Топ коментарі
+6
Є питання: чому викривають екс-керівництво, а не бʼють по руках при владі?
- а що, у решті областей все чикі-піки?
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26.02.2026 17:38 Відповісти
+6
Начеб то нинішнє керівництво не таке саме. І не тільки у Франківську.
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26.02.2026 17:52 Відповісти
+3
Пиночет!!!! только Пиночет может вытащить эту страну.инче нам пиз..ц.если не от Путина-то от этих..и снова сожалею,что когда то талантливый художник потерпел поражение ..сегодня таких ублюдков просто бы не существовало. и если че- к простым людям он был толерантен.
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26.02.2026 17:22 Відповісти
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Пиночет!!!! только Пиночет может вытащить эту страну.инче нам пиз..ц.если не от Путина-то от этих..и снова сожалею,что когда то талантливый художник потерпел поражение ..сегодня таких ублюдков просто бы не существовало. и если че- к простым людям он был толерантен.
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26.02.2026 17:22 Відповісти
Если че- проситесь в Чили! Не оставляйтесь на когда то: будете снова сожалеть.😢
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26.02.2026 18:44 Відповісти
Насчёт Чили. У меня зять мореман. Лет 30 ходит. Второй человек на судне. Был практически в каждой стране по много раз. Как-то сказал-единственная страна в мире где бы он хотел остаться-Чили. И объяснил, что такого отношения властей к своим гражданам он не видел больше нигде в мире.
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26.02.2026 20:33 Відповісти
Привєт вам, океанолог! І второму человеку на суднє - всєх вєтров!
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26.02.2026 20:38 Відповісти
ценю ваши шютки.но если сбросите личку-покажу много интересных фото с разных широт.повторяю-я не моряк.моряк зять.стармех.
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26.02.2026 22:50 Відповісти
А вообще если бы я хотел уехать, Я бы пожалуй выбрал Румынию. Как ни странно. Ни Польшу. ни Германию, Франция США. Румыния. Бывал там не раз. Был поражён добрым отношением румын к нашим людям. А ещё меня тронуло, что румыны какие-то трогательно доверчивые. Немного сентиментальные. Никакой хитрости и подкожности. Как например у поляков
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26.02.2026 20:35 Відповісти
Как же вас угораздили в не то место!
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26.02.2026 20:40 Відповісти
с местом у меня все ОК.Украина-лучшая. я только сказал,что после Украины,выбрал бы Румынию.не самую богатую,но добрую страну.
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26.02.2026 22:51 Відповісти
ОК
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26.02.2026 23:05 Відповісти
Є питання: чому викривають екс-керівництво, а не бʼють по руках при владі?
- а що, у решті областей все чикі-піки?
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26.02.2026 17:38 Відповісти
Всіх треба дістати! Починаючи ваучеристів! Подєльників Кравчука, Кучми, Ющенка, овоча і всіх наступників!!!
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26.02.2026 17:54 Відповісти
Один Піталов залишиться. Для племінного розведення нової людини!🤔
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26.02.2026 18:48 Відповісти
Бовдуре, чи троль, я не належу до керівництва держави та її розкрадачів! А ти, як бачу, накрав і здриснув, та тремтиш, що знайдуть... Знайдуть!
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26.02.2026 19:01 Відповісти
Грозний ви, Піталов, як Пітон на бовдурі! Все бачите пласкою головою! 😁
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26.02.2026 19:29 Відповісти
Ну я ж не ховаюсь під тупим набіром англійських літер, та не воняю з за кордону, як путіноїд, що накрав, втік, і ще йому треба цим десь похвастатись... Хворе, тебе теж знайдуть
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26.02.2026 20:20 Відповісти
Піталов, тримайтесь, щоб не злетіти на диван: диван іще на просушкє!
Мозги останні промокнуть!🤨
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26.02.2026 20:34 Відповісти
Чому Порошенка пропустили?
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26.02.2026 18:52 Відповісти
Як це пропустив? Він у наступниках! І наступного не Забув...
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26.02.2026 18:57 Відповісти
там не "чікі-пікі" а усе уже давно "чуку-пуку"
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26.02.2026 17:55 Відповісти
Начеб то нинішнє керівництво не таке саме. І не тільки у Франківську.
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26.02.2026 17:52 Відповісти
 
 