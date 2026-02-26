Екскерівництво прокуратури Франківщини викрито на корупції: $100 тис. за закриття справи, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури за "відмивання" бюджетних коштів.

Про це повідомили в НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Епізод 1: $100 тис. за закриття справи щодо держмайна

У 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання $100 тис. в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності. Після одержання коштів справу закрили. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

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Епізод 2: 3% за спокій

Підозрювані організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області.

Упродовж 2019–2021 рр. підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.

У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми. Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

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