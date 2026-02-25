Корупція на закупівлях у Мін’юсті: викрито новий епізод, - НАБУ

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили новий епізод у справі заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Оголошення підозри

Як зазначається, про підозру повідомили:

колишньому державному секретарю Мін'юсту;

начальнику та заступнику начальника управлінь Мін'юсту;

бенефіціарному власнику та двом керівникам ТОВ.

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Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з керівників ТОВ повідомили про підозру у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Що відомо?

Йдеться про закупівлю за завищеною вартістю 1285 багатофункціональних пристроїв. Зловмисники використали таку ж схему, як і під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу, викриту в серпні минулого року.

За розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі багатофункціональних пристроїв організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік.

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Надалі з метою формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу ТОВ та інших заздалегідь визначених компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.

Збитки у понад 8,9 млн грн.

Як наслідок, міністерство закупило багатофункціональні пристрої за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 8,9 млн грн.

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Щоб відмити частину коштів (орієнтовно 10 млн грн), якими підозрювані заволоділи в обох епізодах (19,5 млн грн), їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.