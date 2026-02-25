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Новини Боротьба з корупцією
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Корупція на закупівлях у Мін’юсті: викрито новий епізод, - НАБУ

Корупція у Мін’юсті

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили новий епізод у справі заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Оголошення підозри

Як зазначається, про підозру повідомили:

  • колишньому державному секретарю Мін'юсту;
  • начальнику та заступнику начальника управлінь Мін'юсту;
  • бенефіціарному власнику та двом керівникам ТОВ.

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Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з керівників ТОВ повідомили про підозру у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Що відомо?

Йдеться про закупівлю за завищеною вартістю 1285 багатофункціональних пристроїв. Зловмисники використали таку ж схему, як і під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу, викриту в серпні минулого року.

За розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі багатофункціональних пристроїв організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік.

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Надалі з метою формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу ТОВ та інших заздалегідь визначених компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.

Збитки у понад 8,9 млн грн.

Як наслідок, міністерство закупило багатофункціональні пристрої за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 8,9 млн грн.

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Щоб відмити частину коштів (орієнтовно 10 млн грн), якими підозрювані заволоділи в обох епізодах (19,5 млн грн), їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Автор: 

НАБУ (5736) корупція (5077) Мін’юст (1630) закупівлі (3720)
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Топ коментарі
+8
Та що ж це таке? Як пороблено. Куди не кинься - скрізь команда президента краде, краде і бреше. І війна їх не зупиняє. Хто ж це їм підкинув цих мародерів?
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25.02.2026 19:20 Відповісти
+7
Оголосіть,будь ласка,список де немає ще не виявлено корупції в нашій зелено-ригівській владі.
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25.02.2026 19:20 Відповісти
+6
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
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25.02.2026 19:39 Відповісти
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І там Галущенко "засвітився"? Чи це уже послідовники?
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25.02.2026 19:19 Відповісти
А от мені цікаво---в Україні є хоч одна якась структура де не крадуть під час війни???
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25.02.2026 19:26 Відповісти
Є...
Але!
Як в тому анекдоті: "Немає здорових людей - є недообстежені..."
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25.02.2026 19:32 Відповісти
В окопах мабуть і МВГ
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25.02.2026 20:03 Відповісти
Звісно є, солдати в окопах, їм просто ніяк..
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25.02.2026 20:07 Відповісти
Від лавриновича і аж до галущенка, якої тільки НАВОЛОЧІ не сиділо у Мін'юсті та на отих реєстрах з дивним програмним забезпеченням від московитів агентів!
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25.02.2026 20:20 Відповісти
Маразм і ше раз маразм Владні структури .чиновники втратили страх і совість
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25.02.2026 19:19 Відповісти
Та що ж це таке? Як пороблено. Куди не кинься - скрізь команда президента краде, краде і бреше. І війна їх не зупиняє. Хто ж це їм підкинув цих мародерів?
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25.02.2026 19:20 Відповісти
Оголосіть,будь ласка,список де немає ще не виявлено корупції в нашій зелено-ригівській владі.
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25.02.2026 19:20 Відповісти
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25.02.2026 19:52 Відповісти
А я думав, що в мінюсті немає чого красти, крім Законів....
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25.02.2026 19:24 Відповісти
А реєстри у Мін'юсті щодо нерухомості та майнові права власності не неї з усієї України ??
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25.02.2026 20:25 Відповісти
... про це я не подумав! Дякую!
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25.02.2026 20:28 Відповісти
Що лукаш-лавринович-галущенко-малюська он, як ловко «поправили» своє майнове становище, разом з родичами та їх ФОПами!
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25.02.2026 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_g0eyaIs55g https://www.youtube.com/watch?v=
ЛУЦЕНКО: Залужний ЗУПИНИВ "тихий" ПЕРЕВОРОТ Зеленського. На Заході ВСЕ зрозуміли!Повторився ЛЮТИЙ-22

Трансляція прямо зараз
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25.02.2026 19:33 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
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25.02.2026 19:39 Відповісти
Набу! А що там із "Чебуреком" і "Алі бабою"? Плівки залипли чи шуми потусторонні не дають змогу дешифрувати їхній "батл"?
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25.02.2026 19:39 Відповісти
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25.02.2026 19:43 Відповісти
Тяжко зараз "потужному". Куди не подивися скрізь крадуть, а посадити нікого- усі свої.)
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25.02.2026 19:43 Відповісти
Так мова про мінюст чи мінюд?
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25.02.2026 19:47 Відповісти
Це вже 4 рік таке, чому вони тільки зараз спохватилися?
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25.02.2026 20:03 Відповісти
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25.02.2026 20:09 Відповісти
Не було, не було цього в команді "слуг" і на тобі знову вилізло зелене лайно!
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25.02.2026 20:14 Відповісти
Безнаказаність породжує вседозволеність. У Янелоха найбільше покарання - звільнення з посади і обов'язково після багатократного тицяння рожею у злодіяння, коли зам'яти не вдалося. І з виїздом за кордон.
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25.02.2026 22:48 Відповісти
 
 