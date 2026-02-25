РУС
Коррупция на закупках в Минюсте: раскрыт новый эпизод, - НАБУ

Коррупция в Минюсте

НАБУ и САП совместно с СБУ раскрыли новый эпизод в деле о завладении государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Объявление подозрения

Как отмечается, о подозрении сообщили:

  • бывшему государственному секретарю Минюста;
  • начальнику и заместителю начальника управлений Минюста;
  • бенефициарному владельцу и двум руководителям ООО.

Читайте: Коррупция в закупках на защиту для танков: экс-генерального директора завода взяли под стражу с альтернативой залога в 30 млн грн

Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из руководителей ООО сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Что известно?

Речь идет о закупке по завышенной стоимости 1285 многофункциональных устройств. Злоумышленники использовали ту же схему, что и при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса, разоблаченную в августе прошлого года.

По разработанному бенефициарным владельцем ООО плану должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.

Читайте также: В Воздушных силах начали служебное расследование после задержания командующего логистики ВС ВСУ, которого подозревают в коррупции

В дальнейшем с целью формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес ООО и других заранее определенных компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.

Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного ООО.

Убытки составили более 8,9 млн грн.

Как следствие, министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 8,9 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, - Зеленский. ВИДЕО

Чтобы отмыть часть средств (ориентировочно 10 млн грн), которыми подозреваемые завладели в обоих эпизодах (19,5 млн грн), их перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Автор: 

НАБУ (1015) коррупция (1914) Минюст (101) закупки (324)
Топ комментарии
+8
Та що ж це таке? Як пороблено. Куди не кинься - скрізь команда президента краде, краде і бреше. І війна їх не зупиняє. Хто ж це їм підкинув цих мародерів?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:20 Ответить
+7
Оголосіть,будь ласка,список де немає ще не виявлено корупції в нашій зелено-ригівській владі.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:20 Ответить
+6
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:39 Ответить
І там Галущенко "засвітився"? Чи це уже послідовники?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:19 Ответить
А от мені цікаво---в Україні є хоч одна якась структура де не крадуть під час війни???
показать весь комментарий
25.02.2026 19:26 Ответить
Є...
Але!
Як в тому анекдоті: "Немає здорових людей - є недообстежені..."
показать весь комментарий
25.02.2026 19:32 Ответить
В окопах мабуть і МВГ
показать весь комментарий
25.02.2026 20:03 Ответить
Звісно є, солдати в окопах, їм просто ніяк..
показать весь комментарий
25.02.2026 20:07 Ответить
Від лавриновича і аж до галущенка, якої тільки НАВОЛОЧІ не сиділо у Мін'юсті та на отих реєстрах з дивним програмним забезпеченням від московитів агентів!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:20 Ответить
Маразм і ше раз маразм Владні структури .чиновники втратили страх і совість
показать весь комментарий
25.02.2026 19:19 Ответить
Та що ж це таке? Як пороблено. Куди не кинься - скрізь команда президента краде, краде і бреше. І війна їх не зупиняє. Хто ж це їм підкинув цих мародерів?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:20 Ответить
Оголосіть,будь ласка,список де немає ще не виявлено корупції в нашій зелено-ригівській владі.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:20 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 19:52 Ответить
А я думав, що в мінюсті немає чого красти, крім Законів....
показать весь комментарий
25.02.2026 19:24 Ответить
А реєстри у Мін'юсті щодо нерухомості та майнові права власності не неї з усієї України ??
показать весь комментарий
25.02.2026 20:25 Ответить
... про це я не подумав! Дякую!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:28 Ответить
Що лукаш-лавринович-галущенко-малюська он, як ловко «поправили» своє майнове становище, разом з родичами та їх ФОПами!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_g0eyaIs55g https://www.youtube.com/watch?v=
ЛУЦЕНКО: Залужний ЗУПИНИВ "тихий" ПЕРЕВОРОТ Зеленського. На Заході ВСЕ зрозуміли!Повторився ЛЮТИЙ-22

Трансляція прямо зараз
показать весь комментарий
25.02.2026 19:33 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:39 Ответить
Набу! А що там із "Чебуреком" і "Алі бабою"? Плівки залипли чи шуми потусторонні не дають змогу дешифрувати їхній "батл"?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:39 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 19:43 Ответить
Тяжко зараз "потужному". Куди не подивися скрізь крадуть, а посадити нікого- усі свої.)
показать весь комментарий
25.02.2026 19:43 Ответить
Так мова про мінюст чи мінюд?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:47 Ответить
Це вже 4 рік таке, чому вони тільки зараз спохватилися?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:03 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 20:09 Ответить
Не було, не було цього в команді "слуг" і на тобі знову вилізло зелене лайно!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:14 Ответить
Безнаказаність породжує вседозволеність. У Янелоха найбільше покарання - звільнення з посади і обов'язково після багатократного тицяння рожею у злодіяння, коли зам'яти не вдалося. І з виїздом за кордон.
показать весь комментарий
25.02.2026 22:48 Ответить
 
 