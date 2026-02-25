Коррупция на закупках в Минюсте: раскрыт новый эпизод, - НАБУ
НАБУ и САП совместно с СБУ раскрыли новый эпизод в деле о завладении государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Объявление подозрения
Как отмечается, о подозрении сообщили:
- бывшему государственному секретарю Минюста;
- начальнику и заместителю начальника управлений Минюста;
- бенефициарному владельцу и двум руководителям ООО.
Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из руководителей ООО сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Что известно?
Речь идет о закупке по завышенной стоимости 1285 многофункциональных устройств. Злоумышленники использовали ту же схему, что и при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса, разоблаченную в августе прошлого года.
По разработанному бенефициарным владельцем ООО плану должностные лица министерства с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.
В дальнейшем с целью формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес ООО и других заранее определенных компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы.
Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного ООО.
Убытки составили более 8,9 млн грн.
Как следствие, министерство закупило многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 8,9 млн грн.
Чтобы отмыть часть средств (ориентировочно 10 млн грн), которыми подозреваемые завладели в обоих эпизодах (19,5 млн грн), их перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але!
Як в тому анекдоті: "Немає здорових людей - є недообстежені..."
немаєще не виявлено корупції в нашій зелено-ригівській владі.
ЛУЦЕНКО: Залужний ЗУПИНИВ "тихий" ПЕРЕВОРОТ Зеленського. На Заході ВСЕ зрозуміли!Повторився ЛЮТИЙ-22
Трансляція прямо зараз