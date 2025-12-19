РУС
Коррупция в закупках защиты для танков: экс-генерального директора завода взяли под стражу с альтернативой залога в 30 млн грн

Экс-генерального директора госпредприятия взяли под стражу по делу о 102 млн грн убытков для обороны

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору государственного предприятия по делу о коррупции в оборонных закупках.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему генеральному директору государственного предприятия, которого совместно с другими лицами уличили в завладении более 102 млн грн при закупке динамической защиты для бронетехники Сил обороны.

Подробности

  • Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн 280 тыс. грн залога с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
  • Срок действия меры пресечения – до 15 февраля 2026 года.

Что предшествовало

11 декабря была раскрыта коррупция при закупке динамической защиты для танков, которая оформлялась через фиктивные компании, а полученную разницу от реальной стоимости перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн грн.

О подозрении сообщили:

  • коммерческому директору госпредприятия "Павлоградский химический завод" Валерию Кириллову;
  • бывшему руководителю этого же завода Шиману;
  • владельцу компании-подрядчика Игорю Хохлову.

це має кваліфікуватись як державна зрада без всяких застав.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:37 Ответить
Трирівневі захисти всюду пустили свої зелені липкі корупційні коріння...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:38 Ответить
Та про що ж то ви? Яка корупція?!
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:44 Ответить
Єрмак з кабміндічами, своїх не забувають!?!?
А генпрокурор, уже пішов на зустріч з цією особою!!??
Чи татаров, двері тримає??
показать весь комментарий
19.12.2025 13:44 Ответить
Так вже несуть 30 лямів
показать весь комментарий
19.12.2025 13:46 Ответить
Тільки одне питання. Чи є місце при зельоних де не крадуть? Та ще й під час війни.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:57 Ответить
Справа в тому, що крали всюди і при всіх без винятку, починаючи з Кучми (десь більше, десь менше). Я трохи посварився в цій системі, тому можу стверджувати; самому кілька разів пропонували горезвісні 16%.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:17 Ответить
Кожного корупціонера-"призначенця" хтось рекомендував і хтось призначав. Вони прямі співучасники всіх подальших злочинів своїх "протеже". Арешти і конфіскації майна у всіх причетних мають бути системними і невідворотними. Їх родини мають позбавлятися майна відшкодовуючи шкоду завдану війську і державі. Справа проти корупціонера може бути зарита тільки після повного відшкодування і покарання всіх співучасників. Злочинці це "соціальні калькулятори" - якщо вигода від злочину перевищує покарання, то злочин обов'язково і невідворотно буде скоєно. Закони "пролєтарської держави" досі захищають злодіїв які уже створили новий соціальний клас "державних службовців". Зупинити це можливо тільки запровадивши найжорсткіші публічні покарання.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:02 Ответить
Може під час війни варто 'забути' про застави, за такі злочини?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:12 Ответить
 
 