Коррупция в закупках защиты для танков: экс-генерального директора завода взяли под стражу с альтернативой залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору государственного предприятия по делу о коррупции в оборонных закупках.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему генеральному директору государственного предприятия, которого совместно с другими лицами уличили в завладении более 102 млн грн при закупке динамической защиты для бронетехники Сил обороны.

Подробности

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн 280 тыс. грн залога с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения – до 15 февраля 2026 года.

Что предшествовало

11 декабря была раскрыта коррупция при закупке динамической защиты для танков, которая оформлялась через фиктивные компании, а полученную разницу от реальной стоимости перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн грн.

О подозрении сообщили:

коммерческому директору госпредприятия "Павлоградский химический завод" Валерию Кириллову;

бывшему руководителю этого же завода Шиману;

владельцу компании-подрядчика Игорю Хохлову.

