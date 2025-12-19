Коррупция в закупках защиты для танков: экс-генерального директора завода взяли под стражу с альтернативой залога в 30 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору государственного предприятия по делу о коррупции в оборонных закупках.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему генеральному директору государственного предприятия, которого совместно с другими лицами уличили в завладении более 102 млн грн при закупке динамической защиты для бронетехники Сил обороны.
Подробности
- Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн 280 тыс. грн залога с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
- Срок действия меры пресечения – до 15 февраля 2026 года.
Что предшествовало
11 декабря была раскрыта коррупция при закупке динамической защиты для танков, которая оформлялась через фиктивные компании, а полученную разницу от реальной стоимости перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн грн.
О подозрении сообщили:
- коммерческому директору госпредприятия "Павлоградский химический завод" Валерию Кириллову;
- бывшему руководителю этого же завода Шиману;
- владельцу компании-подрядчика Игорю Хохлову.
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський.
А генпрокурор, уже пішов на зустріч з цією особою!!??
Чи татаров, двері тримає??