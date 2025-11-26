РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 473 17

140 млн грн убытков: НАБУ раскрыло схему хищения на отоплении и водоснабжении городов Донетчины. ФОТО

Антикоррупционные органы разоблачили группу во главе с руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОГА. Они завладели 140 млн грн, которые предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В чем заключалась схема?

Весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за счет бюджетных средств.

"Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, имитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник чиновника.

Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске", - говорится в сообщении.

Из семи котельных подключили только две, однако и они не работали из-за нехватки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц

Следующий этап

Впоследствии в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотведения реализовали следующий этап схемы.

"По договорам деньги перечисляли за работы, которые не выполнялись или проводились "кустарным" методом - без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм.

Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы те приняли объекты на баланс", - рассказали в НАБУ.

Читайте: Правительство представило послам ЕС новые антикоррупционные шаги в энергетической сфере, — Свириденко

Убытки

В результате действий группы государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн. Участники преступления завладели средствами и распорядились ими по своему усмотрению. В то же время жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

В настоящее время пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. 

Организаторы преступной группы, бывший руководитель департамента и его одноклассник, задержаны.

Читайте: Взятки за разрешения и "обучение": раскрыта масштабная коррупционная схема в управлении Гоструда, - ГБР. ФОТОрепортаж

Более 100 млн убытков: НАБУ разоблачило схему в Донецкой области
Более 100 млн убытков: НАБУ разоблачило схему в Донецкой области

Автор: 

НАБУ (4745) коррупция (8802) Донецкая область (11426) хищения (174) Краматорский район (872) Покровский район (1336) Святогорск (12) Украинск (1) Селидово (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Корупція всюди у всіх сферах, навіть у армії, тому і постійний відступ на фронті.
Корупція знищить Україну.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:18 Ответить
+8
Це вже не корупція, а диверсія. Судити за "державну зраду" з конфіскацією.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:21 Ответить
+6
досі існує мерія маріуполя, бердянська, мелітополя ...... і всіх окупованих міст і селищ!
це, все за наші гроші!!!
набу бачить? не бачить?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корупція всюди у всіх сферах, навіть у армії, тому і постійний відступ на фронті.
Корупція знищить Україну.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:18 Ответить
Це вже не корупція, а диверсія. Судити за "державну зраду" з конфіскацією.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:21 Ответить
досі існує мерія маріуполя, бердянська, мелітополя ...... і всіх окупованих міст і селищ!
це, все за наші гроші!!!
набу бачить? не бачить?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:23 Ответить
і це тільки по 3 містах...Ненажерливі зелені падлюки...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:23 Ответить
ЗЕлинБлуд бʼє нові рекорди корупції! Зруйнована країна, втрачені життя, шалена корупція - ось вони, «досягнення» зеленського!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:24 Ответить
зелена падлота таки заробляє на крові
показать весь комментарий
26.11.2025 12:24 Ответить
Сиділи, мабуть, за однією партою в школі - тепер будуть сидіти в одній камері...
Питання тільки в тому - скільки будуть сидіти?
Більше ніж в школі сиділи чи менший термін дадуть
показать весь комментарий
26.11.2025 12:25 Ответить
санкції невиїздні превентивні для опи до папи сані!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:30 Ответить
невістка робить, куховарить дітям і переселенцям
і каже - не повіриш - вони, переселенці, жруть, а потім ті бегемоти бухають.
а я сусідку прошу шо би вона мого чоловіка,
твого дядьку, догледіла після контузії поки я переселенців годую.
все зготовлене...
тільки нагадати йому, Вітя, треба поїсти....
показать весь комментарий
26.11.2025 12:39 Ответить
А що вже дев'ять років заважає НАБУ та САП нарешті взяти за шкірки аферистів, що за завищеною вартістю придбали будівлю завода "Краян"? Нагадаю, одеськими чиновниками на чолі з Г. Трухановим тоді було "наколядовано" з міського бюджету 92 млн.грн (ще в 2016-му році).
показать весь комментарий
26.11.2025 12:43 Ответить
P.S. Тут лише три можливих варіанти:
1. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - дилетанти.
2. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - "в долі".
3. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - нікчеми, і тому роками мовчки та слухняно виконують всі забаганки влади (як попередньої, так і діючої).
показать весь комментарий
26.11.2025 12:49 Ответить
Какой департамент ога ???
Ради нескольких райцентров и руин ? они хоть чем то помогли людям ?

достаточно одной райадминистрации или военного исполкома для "огрызков территории" пардон, которые из Донбаса зэля не смог сдать !!
Или много потужной работы для чиновников ? клумбы красить, улицы переименовывать, больницы у линии фронта за пол миллиарда....
И все такие нужные и такие забронированные !! Потужно и незламно сидят, отчеты о работе пишут
показать весь комментарий
26.11.2025 12:46 Ответить
Та вони там всі такі-в любу контору зайди всюди те ж саме-крадуть-брешуть-наживаються на горі і крові людей і солдат-роботи непочатий край-як казав Зеленський -садить і садить ці кляті дерева
показать весь комментарий
26.11.2025 13:11 Ответить
"Спасибо жителям Донбасса:
- за президента "папуаса";
- за то, что звали "руцький мир":
- и дух ворья не истребим ...
показать весь комментарий
26.11.2025 13:18 Ответить
Хто-небудь зупинить НАБУ. Вони рушать державність зсередини.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:24 Ответить
а на красти перестати розум не зворачюється ніяк?
не крали б і НАБУ було б лагідне...
показать весь комментарий
26.11.2025 13:43 Ответить
не випускайте мальчіка з хати одного!
біди наробить....
показать весь комментарий
26.11.2025 13:42 Ответить
 
 