140 млн грн убытков: НАБУ раскрыло схему хищения на отоплении и водоснабжении городов Донетчины. ФОТО
Антикоррупционные органы разоблачили группу во главе с руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОГА. Они завладели 140 млн грн, которые предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
В чем заключалась схема?
Весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за счет бюджетных средств.
"Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, имитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник чиновника.
Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске", - говорится в сообщении.
Из семи котельных подключили только две, однако и они не работали из-за нехватки.
Следующий этап
Впоследствии в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотведения реализовали следующий этап схемы.
"По договорам деньги перечисляли за работы, которые не выполнялись или проводились "кустарным" методом - без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм.
Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы те приняли объекты на баланс", - рассказали в НАБУ.
Убытки
В результате действий группы государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн. Участники преступления завладели средствами и распорядились ими по своему усмотрению. В то же время жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.
В настоящее время пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Организаторы преступной группы, бывший руководитель департамента и его одноклассник, задержаны.
