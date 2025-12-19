Корупція в закупівлях на захисті для танків: ексгендиректора заводу взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому генеральному директору державного підприємства у справі про корупцію в оборонних закупівлях.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

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За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього генерального директора державного підприємства, якого спільно з іншими особами викрили на заволодінні понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Сил оборони.

Подробиці

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Строк дії запобіжного заходу – до 15 лютого 2026 року.

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Що передувало

11 грудня було викрито корупцію на закупівлі динамічного захисту для танків, яка оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації. Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн грн.

Про підозру повідомили:

комерційному директору держпідприємства "Павлоградський хімічний завод" Валерію Кирилову;

ексочільнику цього ж заводу Шиману;

власнику компанії-підрядника Ігорю Хохлову.

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