Корупція в закупівлях на захисті для танків: ексгендиректора заводу взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому генеральному директору державного підприємства у справі про корупцію в оборонних закупівлях.
Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього генерального директора державного підприємства, якого спільно з іншими особами викрили на заволодінні понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Сил оборони.
Подробиці
- Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
- Строк дії запобіжного заходу – до 15 лютого 2026 року.
Що передувало
11 грудня було викрито корупцію на закупівлі динамічного захисту для танків, яка оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації. Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн грн.
Про підозру повідомили:
- комерційному директору держпідприємства "Павлоградський хімічний завод" Валерію Кирилову;
- ексочільнику цього ж заводу Шиману;
- власнику компанії-підрядника Ігорю Хохлову.
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