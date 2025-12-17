Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 14 лютого: розмір застави зменшено до 34 млн гривень

У середу, 17 грудня, Соломʼянський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Роману Гринкевичу – одному з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного одягу для Збройних сил України на мільярд гривень.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція прокурора

Під час засідання прокурор наголосив, що обвинувачений може переховуватись, впливати на свідків, зокрема представників Міноборони. Тому не варто обирати альтернативний запобіжний захід.

"Гринкевич має майно на території Чеської Республіки, він може переховуватись за межами країнами. Також 18 січня 2024 року його вже оголошували у розшук. Може ухилятись від суду шляхом перетинання державних кордонів", - аргументував прокурор.

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Адвокат просив про більш м'який запобіжний захід

Захист Романа Гринкевича просив суд відпустити обвинуваченого під домашній арешт або знизити суму застави. Також адвокат додав, що у СІЗО у Гринкевича погіршився стан здоров'я.

Суд продовжив запобіжний захід

Суд постановив продовжити Гринкевичу термін тримання під вартою до 14 лютого 2026 року. Крім того, йому зменшили розмір застави з 69 мільйонів 644 тисяч гривень до 34 мільйонів 822 тисяч гривень.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

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