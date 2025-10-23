Романа Гринкевича залишили під вартою до 19 грудня: розмір застави зменшили до 69 млн грн

Соломʼянський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – одному з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного одягу для Збройних сил України на мільярд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Рішення суду про запобіжний захід

Гринкевича триматимуть під вартою до 19 грудня. Розмір застави зменшили до 69 мільйонів 644 тисяч гривень, у серпні вона була 112 мільйонів гривень. Тоді адвокат Гринкевича заявив, що вносити заставу не будуть, оскільки у родини такої суми немає.

Адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу

Під час засідання суду 23 жовтня прокурор заявив, що існують реальні ризики, що у разі зміни запобіжного заходу Гринкевич може переховуватись від слідства за кордоном. Він нагадав, що у підозрюваного є квартира у Празі.

Натомість сторона захисту відстоювала те, що ці ризики надумані й немає підстав тримати Гринкевича під вартою.

Наступний раз запобіжний захід переглядатимуть у грудні.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

