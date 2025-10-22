Підозрюваного у зґвалтуваннях студенток Білоуса взяли під варту до 17 грудня
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід режисеру та екскерівнику Молодого театру Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Сторона обвинувачення просила саме про тримання під вартою. Суд задовольнив це клопотання.
Так, його взяли під варту до 17 грудня.
Білоуса із зали вивів конвой.
Що передувало?
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.
На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".
Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.
Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.
21 жовтня стало відомо, що правоохоронці проводять обшук в Білоуса. Згодом у прокуратурі заявили, що йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх.
Воші будуть якось свідчити? Чи є якийсь вошивий перекладач, що зможе підтвердити присутність сексу за чи без згоди?
И ещё до того как все мужские персонажи на следующий день проснулись, к ним уже стучится их будущий коллега и говорит, тут такое дело, нужно собрать энную сумму срочно, потому что через какой-то срок придется подключать прокуратуру/подливать куда то дело и там будут совершенно другие расценки на групповое изнасилование, может вы не потяните.
И собрали деньги быстро.
Це має бути свідчення гінеколога, зразки і т.д.
Що це за демократична херня?
Запрошення на секс це згвалтування чи домагання?
Самки хочуть грошей. Потрібно перевірити, чи не погіршився фінансовий стан і чи не в раптових боргах позивач.
(с) Дивна ситуація - чому вони не кричали в процесі згвалтування, якщо це було в приміщенні театру і мовчали деякі по 7 років? Напевно тому, що надіялися отримати якусь протекцію від кнура?
В погрози вбивством, та іншу жерсть не вірю.
Класичний шлях через ліжко в мистецтво, який напевно не всім приніс бажані результати