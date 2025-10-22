УКР
Новини Скандал із Білоусом
2 545 22

Підозрюваного у зґвалтуваннях студенток Білоуса взяли під варту до 17 грудня

Зґвалтування студенток: Білоусу обрали запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід режисеру та екскерівнику Молодого театру Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Сторона обвинувачення просила саме про тримання під вартою. Суд задовольнив це клопотання.

Так, його взяли під варту до 17 грудня.

Білоуса із зали вивів конвой.

Що передувало?

Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.

21 жовтня стало відомо, що правоохоронці проводять обшук в Білоуса. Згодом у прокуратурі заявили, що йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх.

Автор: 

зґвалтування (406) Київ (20327) суд (11927) театр (163) запобіжний захід (566)
Топ коментарі
+4
Шукали знаряддя злочину )))
показати весь коментар
22.10.2025 16:24 Відповісти
+4
Помню один такой случай, три молодых мусоренка ( курсантов академии МВД) подцепили трёх коз на дискотеке, притащили их домой, бухали там ещё чуть-чуть, и две соски засобирались домой, им поздно. Ушли. А третья сказала, я остаюсь. Осталась, и подуплилась со всеми тремя курсантами.
И ещё до того как все мужские персонажи на следующий день проснулись, к ним уже стучится их будущий коллега и говорит, тут такое дело, нужно собрать энную сумму срочно, потому что через какой-то срок придется подключать прокуратуру/подливать куда то дело и там будут совершенно другие расценки на групповое изнасилование, может вы не потяните.
И собрали деньги быстро.
показати весь коментар
22.10.2025 16:44 Відповісти
+3
Ніяк. Єдина стаття, де не потрібні свідки, тільки заява. На цій темі багато самок практикують заробітки.
показати весь коментар
22.10.2025 17:00 Відповісти
У нього на листопад вже запланована й розпіарена реклама - прем"єра та відкриття нового нічного театру ...Він її де, за гратами у Бєні ставитиме? Малюк своїх київських СБУ шинків развлєкать буде?
показати весь коментар
22.10.2025 16:13 Відповісти
Бєня ж па-ПРєжнєму за гратами Малюка сидить - не помилилася?
показати весь коментар
22.10.2025 16:17 Відповісти
проводили обшук через місяці після резонансного скандалу ? для чого ?
показати весь коментар
22.10.2025 16:19 Відповісти
Шукали знаряддя злочину )))
показати весь коментар
22.10.2025 16:24 Відповісти
Цікаво! Знайшли...?
показати весь коментар
22.10.2025 16:30 Відповісти
Виникла певна плутанина в показах постраждалих: не змогли чітко вказати розмірів знаряддя злочину.
показати весь коментар
22.10.2025 16:38 Відповісти
Це процесуальні дії, які просто мусять бути.
Ось що каже Гугл:

Основні види процесуальних дій

Слідчі дії:

спрямовані на збирання доказів на стадії досудового розслідування. До них належать:
Слідчий огляд та освідування

Допит та очна ставка

Обшук

Затримання та арешт

Пред'явлення для впізнання

Слідчий експеримент

Використання спеціальних знань
показати весь коментар
22.10.2025 16:29 Відповісти
таки лобкові воші знайшли
показати весь коментар
22.10.2025 16:29 Відповісти
В кого: позивача, чи відповідача?
Воші будуть якось свідчити? Чи є якийсь вошивий перекладач, що зможе підтвердити присутність сексу за чи без згоди?
показати весь коментар
22.10.2025 17:24 Відповісти
Помню один такой случай, три молодых мусоренка ( курсантов академии МВД) подцепили трёх коз на дискотеке, притащили их домой, бухали там ещё чуть-чуть, и две соски засобирались домой, им поздно. Ушли. А третья сказала, я остаюсь. Осталась, и подуплилась со всеми тремя курсантами.
И ещё до того как все мужские персонажи на следующий день проснулись, к ним уже стучится их будущий коллега и говорит, тут такое дело, нужно собрать энную сумму срочно, потому что через какой-то срок придется подключать прокуратуру/подливать куда то дело и там будут совершенно другие расценки на групповое изнасилование, может вы не потяните.
И собрали деньги быстро.
показати весь коментар
22.10.2025 16:44 Відповісти
Цікаво, як вони ці згвалтування тепер будуть доводити
показати весь коментар
22.10.2025 16:47 Відповісти
Ніяк. Єдина стаття, де не потрібні свідки, тільки заява. На цій темі багато самок практикують заробітки.
показати весь коментар
22.10.2025 17:00 Відповісти
а як довести факт власне згвалтування через стільки років?
Це має бути свідчення гінеколога, зразки і т.д.
показати весь коментар
22.10.2025 17:08 Відповісти
У країні, де переміг кривавий фемінізм, це не обов'язково. Народився чоловіком - уже винен.
показати весь коментар
22.10.2025 18:01 Відповісти
Тєбя пасодют, а ти нє ґвалтуй!
показати весь коментар
22.10.2025 17:08 Відповісти
Якщо "вони" - це зґвалтовані студентки, то гадаю, що досвід зірок та технічного персоналу Холівуду буде їм у поміч.
показати весь коментар
22.10.2025 17:06 Відповісти
Щось почастішали отакі випадки.У Львівському Державному універі звинуватили професора,якому 87 років, у домаганнях і таки зняли з роботи.Все по схемі - спочатку одна згадала що той "ніжно поклав свою руку на її руку і сказав що вона особлива" (і то все!),потім до неї приєднався цілий хор стривожених такою розпустою бабів.І чомусь все тут працює в одному напрямку - проти чоловіків.Ні одна не була покарана з брехню,жодного випадку домагання від "слабої" статі,а таких немало...
показати весь коментар
22.10.2025 17:03 Відповісти
Всі раптом згадали через 5(?) років що їм присилали фотографії.
Що це за демократична херня?
Запрошення на секс це згвалтування чи домагання?
показати весь коментар
22.10.2025 17:06 Відповісти
Якщо домагання тут можна спокійно приплести, то згвалтування не уявляю як.
Самки хочуть грошей. Потрібно перевірити, чи не погіршився фінансовий стан і чи не в раптових боргах позивач.
показати весь коментар
22.10.2025 17:21 Відповісти
Коротше першоход, буде власним тухесом вивчати тюремні звичкі.
показати весь коментар
22.10.2025 17:39 Відповісти
Коментарі:

(с) Дивна ситуація - чому вони не кричали в процесі згвалтування, якщо це було в приміщенні театру і мовчали деякі по 7 років? Напевно тому, що надіялися отримати якусь протекцію від кнура?
В погрози вбивством, та іншу жерсть не вірю.
Класичний шлях через ліжко в мистецтво, який напевно не всім приніс бажані результати
показати весь коментар
22.10.2025 17:44 Відповісти
Правду кажуть, що проститутки дешевші за "безкоштовних" профур.
показати весь коментар
22.10.2025 17:57 Відповісти
 
 