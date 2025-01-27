Викладача університету Карпенка-Карого Білоуса відсторонили: його звинувачують у домаганнях до студенток

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від освітнього процесу після звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень до студенток.

Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".

Зазначається, що після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Андрія Білоуса, в університеті розпочали службову перевірку.

Нині Білоуса відсторонено від освітнього процесу до завершення розслідування правоохоронними органами.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами... Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт", - зазначила Сухова.

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Адміністрація університету заявила про намір встановити камери відеоспостереження у ВНЗ та запровадити заборону на спілкування студентів із викладачами поза межами групових чатів.

Також університет наголосив, що "ні разу не толерує" те, у чому звинувачували Білоуса, але не робитиме попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Що передувало

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

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Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згадом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.