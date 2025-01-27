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Викладача університету Карпенка-Карого Білоуса відсторонили: його звинувачують у домаганнях до студенток

Андрій Білоус відсторонений з Карпенка-Карого після звинувачень студенток

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від освітнього процесу після звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень до студенток.

Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".

Зазначається, що після звернень студенток та акторок щодо домагань з боку Андрія Білоуса, в університеті розпочали службову перевірку.

Нині Білоуса відсторонено від освітнього процесу до завершення розслідування правоохоронними органами.

"Заяви, які надійшли, — ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами... Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт", - зазначила Сухова.

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Адміністрація університету заявила про намір встановити камери відеоспостереження у ВНЗ та запровадити заборону на спілкування студентів із викладачами поза межами групових чатів.

Також університет наголосив, що "ні разу не толерує" те, у чому звинувачували Білоуса, але не робитиме попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Що передувало

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

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Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згадом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Автор: 

насилля (297) скандал (628) Університет (185)


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Топ коментарі
+12
Домагатися студенток може тільки дуже поганий викладач. Гарного викладача домагаються студентки.
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27.01.2025 18:23
+7
вводив в роль! а вони...
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27.01.2025 17:58
+5
Якась муйня, малята, а не новина.
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27.01.2025 18:01
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"пєрєломний возрост...."
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27.01.2025 17:54 Відповісти
вводив в роль! а вони...
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27.01.2025 17:58 Відповісти
Не вірю !!! До речі, я - не Станіславський.
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27.01.2025 17:59 Відповісти
А я не вірю, це Ви до нього домагаєтесь!
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27.01.2025 20:23 Відповісти
+++
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27.01.2025 21:03 Відповісти
а воно і не треба
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27.01.2025 18:00 Відповісти
Теж не вірю , так як це дуже схоже на брехню 🙁
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27.01.2025 18:00 Відповісти
За останні років 20 нарід настільки " оболванілсі" і здебілів, що вже нічому не дивуєшся..
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27.01.2025 18:03 Відповісти
Та а може це було якесь практичне заняття, із акторської майстерності, чи по з курсу операторьської справі щось..
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27.01.2025 18:01 Відповісти
Якась муйня, малята, а не новина.
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27.01.2025 18:01 Відповісти
Яка мерзота, шакал... шкода, що хлопець цієї дівчини чи батько не натовк йому писок.
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27.01.2025 18:13 Відповісти
Головне що не до студентів
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27.01.2025 18:13 Відповісти
А от , як би він до студентів чиплявся , то навпаки - його б і зачепити побоялися ... бо в нас "європейський шлях" і "толерантне ставлення" ...
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27.01.2025 18:17 Відповісти
а от це вже зовсім не толерастно, лигибитишні мають виступити і вимагати притягнути його за це до відповідальності
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27.01.2025 20:27 Відповісти
Обличчя маніяка
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27.01.2025 18:17 Відповісти
А що він тобі має подобатися чи як? фейс як фейс.
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27.01.2025 18:39 Відповісти
Домагатися студенток може тільки дуже поганий викладач. Гарного викладача домагаються студентки.
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27.01.2025 18:23 Відповісти
То може він їй відмовив?
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27.01.2025 18:44 Відповісти
Ви не в темі. Про цього викладача було декілька публікацій з яких однозначно видно що саме він "домагався" дівчат, які його не хотіли. У світі багато "статевих жебраків", але коли таке "дрочило" посаду вчителя використовує як засіб тиску на залежну особу, то, насамперед, це є аморальним. Для викладача студентки взагалі табу. Жодна нормальна дівчина не буде звязуватися з викладачем. Це або дурепа яка хоче покращити оцінку, або стерво, яке хоче зробити карєру, або, взагалі, уявіть, збоченка-геронтофілка уклала парі на зваблення викладача... Порядний викладач буде уникати позанавчальних стосунків з студентками, бо наслідки завжди негативні.
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28.01.2025 03:41 Відповісти
PR ! Ну театр не її. Помста за власний провал. А чоловік - підкаблучник.
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27.01.2025 18:26 Відповісти
Захотіла дівуля "зрубати бабла" з молодого перспективного викладача і режисера. А підтвердження тому - "за підтримки свого чоловіка". Був би її чоловік ЧОЛОВІКОМ - начистив би їб-к цьому Білоусові, а не розводив срач на весь загал...
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27.01.2025 18:31 Відповісти
"начистив би їб-к цьому Білоусові" а це криміналом *******
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27.01.2025 20:28 Відповісти
У частині розслідування ще й кіт не валявся, а викладача форумні "правдолюбці" уже купою гною обклали. Все, як у анекдоті: "Ви знаєте, а в Рабіновича донька - повія! Як?! Але в нього немає дочки, а є два сини! А, ну нехай все одно виправдовується". Може дівка закохана, а він відмовив. Можливо, банальний шантаж щодо вимагання ролі у спектаклі Молодого театру, а режисер непохитний. Майте терпіння і честь.
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27.01.2025 18:33 Відповісти
Підтримую. "Мильна опера".
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27.01.2025 18:45 Відповісти
Зараз кожна шмара може звинуватити будь якого чоловіка в домоганнях, без будь якіх доказів і у чоловіка будуть неприємності. Тому що цім шмарам вірять всі наслово, а чоловік повинен довести, також і поліції, що цього небуло. Звинувачення против чоловіків, в домаганнях розглядають з принцепа виновності.
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27.01.2025 21:05 Відповісти
что ты несешь идиота кусок)))) у нее куча фоток с членом от этого члена
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27.01.2025 21:10 Відповісти
Ви вичленили з тексту її звинувачень належність члена з фото порядному члену театрального колективу. Чому членкіня студентського загалу поділилася світлинами члена саме з вами - членом групи ухилянтів у Великій Британії??? На ваше прохання?? Підозріло !!!
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27.01.2025 21:42 Відповісти
а ты из окопа пишешь? И чего так испереживался ....могу предположить что ты одна из тех шлендр
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28.01.2025 01:05 Відповісти
кіт не валявся
Завжди кінь саляется. А кіт у своїй хаті мешкае, яку на нього бабка переписала
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27.01.2025 21:08 Відповісти
кіт не валя́вся у кого. Хто-небудь ще нічого не робив. Приклади. Он люди вже городи копають та орють, а в нас ще й кіт не валявся…
Не дякуйте.
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27.01.2025 21:33 Відповісти
Насправді, цей вираз не має ніякого відношення до коней. Кінь тут з'явився випадково. Коней на Русі ніколи не валяли, зате валяли валянки. Процесу виготовлення валянка передувало валяння повсті і створення з нього основи, яку називали коном. Це слово означало будь-яку основу або початок чогось. Таким чином, фраза «кін не валявся» означає, що майстер ще не приступав до роботи. А «кінь» у ній виник пізніше - через швидку вимову, мимовільне пом'якшення та втрати початкового значення.
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27.01.2025 23:07 Відповісти
+++
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27.01.2025 23:27 Відповісти
****! Студентки захейтили викладача!
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27.01.2025 18:38 Відповісти
отстрочка бьет в головку....
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27.01.2025 19:24 Відповісти
Кожне бажання познайомитись із дівчиною можна трактувати як сексуальне домагання.
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27.01.2025 20:54 Відповісти
Мабуть дуже "талановите" подружжя ...Недооцінене режисером...Зульфія ,відкрила личко та розповіла...цікаво,але.....
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27.01.2025 23:23 Відповісти
театр - известное место целомудрия. а 9 из 10 заяв о домоганиях - бабская месть и клевета.
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28.01.2025 05:11 Відповісти
 
 