Вчена рада Інституту журналістики попросила ректора КНУ розірвати контракт з Василенком

Вчена рада Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка просить ректора Володимира Бугрова розірвати контракт з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Микитою Василенком після його висловлювань про українських жінок в ефірі одного з проросійських ютуб-каналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа".

Як повідомив директор Інституту журналістики Юрій Бондар, таке рішення ухвалила Вчена рада Інституту журналістики 25 грудня під час засідання, на якому обговорили дії та етичну поведінку Василенка. Рада постановила, що ці дії шкодять репутації Інституту журналістики й університету, а також порушують принципи Етичного кодексу університетської спільноти, Статуту університету та умови і зобов’язання контракту з науково-педагогічним працівником, зокрема п. 3.12.

Також читайте: Професора Василенка можуть звільнити з КНУ за слова про "голодних" на секс українок, він заявляє про провокації

"Враховуючи означене і позицію колективів кафедр інституту, Вчена Рада ННІЖ просить керівництво, ректора університету професора Володимира Бугрова розірвати контракт з науково-педагогічним працівником М. К. Василенком", - сказав Юрій Бондар.

Зазначається, що сам Василенко не був на засіданні.

Також читайте: Професор КНУ Василенко заявив, що "іноземні миротворці" в Україні зацікавлять "тисячі голодних" на секс українських жінок

26 грудня об 11:00 це питання планують заслухати на засіданні Етичної комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".