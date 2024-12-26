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Новини
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Вчена рада Інституту журналістики попросила ректора КНУ розірвати контракт з Василенком

Микита Василенко

Вчена рада Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка просить ректора Володимира Бугрова розірвати контракт з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Микитою Василенком після його висловлювань про українських жінок в ефірі одного з проросійських ютуб-каналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа".

Як повідомив директор Інституту журналістики Юрій Бондар, таке рішення ухвалила Вчена рада Інституту журналістики 25 грудня під час засідання, на якому обговорили дії та етичну поведінку Василенка. Рада постановила, що ці дії шкодять репутації Інституту журналістики й університету, а також порушують принципи Етичного кодексу університетської спільноти, Статуту університету та умови і зобов’язання контракту з науково-педагогічним працівником, зокрема п. 3.12.

Також читайте: Професора Василенка можуть звільнити з КНУ за слова про "голодних" на секс українок, він заявляє про провокації

"Враховуючи означене і позицію колективів кафедр інституту, Вчена Рада ННІЖ просить керівництво, ректора університету професора Володимира Бугрова розірвати контракт з науково-педагогічним працівником М. К. Василенком", - сказав Юрій Бондар.

Зазначається, що сам Василенко не був на засіданні.

Також читайте: Професор КНУ Василенко заявив, що "іноземні миротворці" в Україні зацікавлять "тисячі голодних" на секс українських жінок

26 грудня об 11:00 це питання планують заслухати на засіданні Етичної комісії КНУ імені Тараса Шевченка.

Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ  імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".

Автор: 

жінки (625) Університет (181) сексизм (6)


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Топ коментарі
+15
Довиступався холуй Кацапії.
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26.12.2024 11:29
+13
не здивуюся якщо вступить в зелену партію. бабада
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26.12.2024 11:32
+8
Єрмаку такі кадри не потрібні, там купа молодих "корабельних сосен"
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26.12.2024 11:37
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Довиступався холуй Кацапії.
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26.12.2024 11:29 Відповісти
"Доігрался хй на скріпкє"
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26.12.2024 12:15 Відповісти
нацепіть йому на живіт і спину таблічки "імпатент" і запустити його в дівочий студенський гуртожиток...
Я в молодості колись без таблічки в такий цпх попав - еле ногі унес...
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26.12.2024 12:56 Відповісти
не здивуюся якщо вступить в зелену партію. бабада
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26.12.2024 11:32 Відповісти
та послом його!
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26.12.2024 11:35 Відповісти
Єрмаку такі кадри не потрібні, там купа молодих "корабельних сосен"
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26.12.2024 11:37 Відповісти
Дерьмак не по « соснах» ! Ойго коханця АНДРЄ ,цілий підрозділ СБУ охороняє !
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26.12.2024 11:54 Відповісти
Е ні - там є така собі даша зарівна, яка знає чотири способи викликання чоловічих оргазмів, один з яких масажування простати через анальний отвір
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26.12.2024 13:01 Відповісти
А ще треба велосипед подарувати, хай до своїх їде
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26.12.2024 11:40 Відповісти
Краще САМОКАТ!
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26.12.2024 12:06 Відповісти
Я теж так думав, але самокати для більш значимих фігур потрібни
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26.12.2024 12:31 Відповісти
Як це очікувано: провокація, політичне переслідування,,,,,,коли вони вже будуть відповідати за свої слова дії....
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26.12.2024 11:45 Відповісти
краще було розірвати йому дупу і відірвати яйця.
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26.12.2024 11:52 Відповісти
Треба думати що молотити язиком.
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26.12.2024 11:56 Відповісти
Що він не так сказав? Був би молодшим, в перуці і на підборах - прославився б як абдристович
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26.12.2024 11:57 Відповісти
Якщо і звільнять, він через суд відновиться, ще й гроші йому виплатять. Це Україна!
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26.12.2024 12:00 Відповісти
Просити? - веслом по яицях і вільнии як труси в польоті
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26.12.2024 12:01 Відповісти
А хто він за національністю? Вікіпедії сором'язливо чомусь мовчать про це, видаючи "український" діяч. Цікаво, що він батько Соні Кошкіної, яку завжди вважав єврейкою. Може, і папаша єврей? Совпадєніє? І оцей "саюз лєвих сіл", в політраді якого він був - явна тяглість до #идівського каганату. Якщо так, то не дивно, що він там про українських жінок...
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26.12.2024 12:55 Відповісти
Маєте рацію. Ось так з дурості паляться криптоєвреї типу Леоніда Макаровича Кравчука. Не вірите що ЛМК криптоєврей? В селах на територіях України до 1939 р під окупацією Польщі назвати хлопчика Леонідом не могли. Це міг бути тільки Леон, Лейба, Лев і Левко. І ніяк не Леонід. Та й на таку посаду в КПРС призначали виключно криптоєвреїв. Справжне прізвище Брежнєва- Ганапольський, Горбачова- Гарбер, Леніна- Гольдман, Бланк, Хрущова -Перлмутер, Кравчук-Блюм. І чого вони так бояться сказати правду. Що не виберуть у ВР чи президентом? Так вибираємо
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26.12.2024 13:53 Відповісти
Який з нього науковий працівник ? Класичний підагог.
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26.12.2024 12:58 Відповісти
Я вважаю не те що його слова неприпустимі, а неприпустимо після цього його взагалі його називати профессором !
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26.12.2024 16:02 Відповісти
 
 