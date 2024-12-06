Військово-політичний оглядач Коваленко пояснив, чому кричав на ведучу: "Не треба перебивати"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про інцидент в ефірі телеканалу "Київ 24" та пояснив свою поведінку.

Про це він заявив у коментарі "УСІ Online", інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час ефіру з ведучою розмовляли про зменшення призовного віку та втрати РФ на фронті. Проте вона, за словами Коваленко, не зрозуміла його.

"Вона висловлювала свою точку зору та навіть не давала можливості навести приклад і пояснити, що ж я маю на увазі. Особливо у питанні втрат РФ. Я намагався пояснити, з чим вони безпосередньо пов’язані. ... Як на мене, це важлива тема для обговорення. ... Якщо ви запрошуєте людину до себе на ефір, то треба їй дати право на слово, а не перебивати і нав’язувати свою точку зору, яка особисто мене як людину, яка розуміється на військовій справі, взагалі не цікавить, коли говорять якісь, вибачте, дурощі", - пояснив він.

Коваленко зазначив, щоб більше не співпрацюватиме з каналом "Київ 24".

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Також він додав, що більше не співпрацюватиме з телеканалом "Київ 24", а редакція "не намагалася залагодити конфлікт".

"У мене вже був прикрий досвід спілкування з ведучими цього телеканалу. Там дійсно є професіонали, з якими мені приємно спілкуватися, але я не обираю з ким говорити. А є персоналії, які ведуть себе, м’яко кажучи, не за журналістською етикою. Відповідно мені не приємно з’являтися з цими людьми в ефірі", - додав Коваленко.

Скандал в ефірі з Коваленком

Раніше повідомлялось, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Київ" різко відреагував на те, що ведуча Ірина Король перервала його.

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