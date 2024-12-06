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Новини
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Військово-політичний оглядач Коваленко пояснив, чому кричав на ведучу: "Не треба перебивати"

Коваленко кричав на ведучу: його пояснення

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про інцидент в ефірі телеканалу "Київ 24" та пояснив свою поведінку.

Про це він заявив у коментарі "УСІ Online", інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час ефіру з ведучою розмовляли про зменшення призовного віку та втрати РФ на фронті. Проте вона, за словами Коваленко, не зрозуміла його.

"Вона висловлювала свою точку зору та навіть не давала можливості навести приклад і пояснити, що ж я маю на увазі. Особливо у питанні втрат РФ. Я намагався пояснити, з чим вони безпосередньо пов’язані. ... Як на мене, це важлива тема для обговорення. ... Якщо ви запрошуєте людину до себе на ефір, то треба їй дати право на слово, а не перебивати і нав’язувати свою точку зору, яка особисто мене як людину, яка розуміється на військовій справі, взагалі не цікавить, коли говорять якісь, вибачте, дурощі", - пояснив він.

Коваленко зазначив, щоб більше не співпрацюватиме з каналом "Київ 24".

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Також він додав, що більше не співпрацюватиме з телеканалом "Київ 24", а редакція "не намагалася залагодити конфлікт".

"У мене вже був прикрий досвід спілкування з ведучими цього телеканалу. Там дійсно є професіонали, з якими мені приємно спілкуватися, але я не обираю з ким говорити. А є персоналії, які ведуть себе, м’яко кажучи, не за журналістською етикою. Відповідно мені не приємно з’являтися з цими людьми в ефірі", - додав Коваленко.

Скандал в ефірі з Коваленком

Раніше повідомлялось, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Київ" різко відреагував на те, що ведуча Ірина Король перервала його.

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Автор: 

скандал (625) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+34
))) Невиховане бидло пояснює свою поведінку... )))
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06.12.2024 15:42
+29
****-експерда перебили!
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06.12.2024 15:41
+17
Бидлота, жополиз ОПшний.
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06.12.2024 15:55
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****-експерда перебили!
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06.12.2024 15:41 Відповісти
Зверніть увагу, він вже не "експерт" а просто "оглядач"
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06.12.2024 16:06 Відповісти
Найгірші телеведучі - на каналі "Київ-24". І канал найгірший. Толочать про що завгодно , про котиків з собачками , а про Київ не розказують , раз на тиждень інтерв'ю з Кличком.
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06.12.2024 17:02 Відповісти
То ви ще лохомарафон не дивилися, там боневтік з завгоспом взагалі "суперстари" всесвіту! 😁
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06.12.2024 17:13 Відповісти
Він і поянює, що " нє прачєчная -уячєчная, а міністєрство культурі
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06.12.2024 21:08 Відповісти
К чему этот бред ?
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06.12.2024 15:41 Відповісти
))) Невиховане бидло пояснює свою поведінку... )))
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06.12.2024 15:42 Відповісти
На 24 канал ходити погана ідея
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06.12.2024 15:43 Відповісти
Чули дзвін?
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06.12.2024 15:48 Відповісти
На "Київ 24" дійсно є парочка ведучих, які систематично перебивають своїх гостей, але це не привід хамити.
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06.12.2024 15:47 Відповісти
Єдине з чим я згоден, це з тим, що вона
НЕ "моя дорогенька", а "ТУПА КОРОВА!"
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06.12.2024 15:48 Відповісти
А він хто?
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06.12.2024 16:14 Відповісти
А він божевільне лайно, яке взагалі заборонено випускати в етер.
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06.12.2024 16:21 Відповісти
А ти хто?
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06.12.2024 18:36 Відповісти
Шааа!
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06.12.2024 15:48 Відповісти
"Щас будуть Коваленка показувать".

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06.12.2024 15:54 Відповісти
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06.12.2024 16:04 Відповісти
шта?
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06.12.2024 18:03 Відповісти
Про це в ефірі https://usionline.com/ Української Служби Інформації розповів сам військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Де його машина? Дайте нам адресу і ми її підпалимо, - процитував Коваленко деякі повідомлення, які йому надходять.
--------.
Незабаром підпал машин переплюне сміттєві баки, обливання зеленкою та сечею. Так що ті, кого кидали в баки, обливали зеленкою та сечею, готуйтеся.)
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06.12.2024 15:49 Відповісти
"Справжній джентельмен"
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06.12.2024 15:50 Відповісти
про яке зниження мобілізаційного віку може йти мова коли ще не мобілізовані ось такі мордасті здоровані як оцей експерд
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06.12.2024 15:54 Відповісти
Бидлота, жополиз ОПшний.
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06.12.2024 15:55 Відповісти
бидлота іди набуй
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06.12.2024 15:56 Відповісти
так воно їбануте
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06.12.2024 16:03 Відповісти
Ці ведучі, особливо які сидять у ютюбі ледь не цілодобово, і справді якісь дівчата-напівдурки.
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06.12.2024 16:07 Відповісти
В 2022 цей "Військово-політичний оглядач" запутався в термінах "взвод" та "відділення".
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06.12.2024 16:08 Відповісти
Тому що він бидло яке не варто було звати на етер.
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06.12.2024 16:09 Відповісти
ЧМО.
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06.12.2024 16:12 Відповісти
Хворій людині нема чого на ефірах виступати.
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06.12.2024 16:38 Відповісти
..коли в ефірі випадково, взагалі-то, побачив оцЕ військово-експердне одоробло, одразу пригадалися, совкові ще, солдафони-офіцери, до яких (дякувати Богу) іноді був тимчасово "прикомандировуван" у різний час строкової служби по різних батальонах полку розкиданих по Закавказзю..
добре, що зі своїми, "рідними", командирами, в припципі, щастило, можливо тому, що вони, як технічні-військові спеціалісти реально цінували свій сержантсько-солдатський склад нашого маленького, але ключового, підрозділу полку...
тому й досі, хоча минули вже десятиліття, до армії двояке ставлення - тут, як вже пощастить... а цей нестабільний офіцер-експерд, недоумок-солдафон - незайве нагадування про типовозеленських жлобів-типувоєнних...
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06.12.2024 16:45 Відповісти
Все він правильно зробив. А то запрошують а потім перебивати починають. Ти що дівчинка знаєш більше ніж військовий експерт? На фіг ти запрошуєш фахівця, якщо ти сама все знаєш? Ну то сама і розповідай. Мене дуже дратує коли показують засідання ВРУ хтось з депутатів виступає, а інши бродять по залі, стоять дупою до трибуни, спілкуються, розповідають один одному анекдоти, та гучно сміються… а товстий спікер сидить і дивиться у смартфон замість того щоб навести лад у своєму свинарнику….. противно дивитися на стадо!
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06.12.2024 17:09 Відповісти
Як би не було , дівчатам хамити ні-ні.
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06.12.2024 17:21 Відповісти
Якщо офіцер і не хочеш воювати, стань експертом чи оглядачем і можеш навіть триндіти ну узком язікє.
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06.12.2024 17:25 Відповісти
Куди не кинь кругом одні ексПЕРДти, а воювати немає кому.
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06.12.2024 17:33 Відповісти
Навіть не дивно ...мудозвон зеленського🤡 ...нах, до Беніної мами !!!
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06.12.2024 17:44 Відповісти
Ображений кіздун рОтом вирішив пояснити, що усі телепні, а він - ікспєрд
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06.12.2024 17:57 Відповісти
***.
Ботинок жмёт. На родную Времовку кацапы опять прут. Так ещё и Коваленко на Киев 24 не будет.
"Хотел я в море утопиться, вода холодная была"
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06.12.2024 18:11 Відповісти
У цієї події є два аспекта -форма і суть. По своїй формі це було доволі негарно і невиховано. По своїй суті ж пан Коваленко правий - нафіга запрошувати експерта і не слухати його, а вступати з ним в суперечку. Це не журналістика, це пропаганда. Передивіться відео. Йому задали питання(про моб. 18річних), він відповів(сказав що це не потрібно). Далі пропагандистка дальше почала протягувати цю тезу (моб.18річ). І тут відбулось, те що відбулось.
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06.12.2024 18:14 Відповісти
Та можна було спокійно відповісти....достойно, а вийшло як на базарі
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06.12.2024 18:41 Відповісти
Проблема не у "перебиванні" співбесідника, проблема в тому, що це не журналістка, а пропагандистка. Журналісти-висвітлюють і об'єктивно подають інформацію, пропагандисти - маніпулюють. Ця пропагандистка намагалась протягнути тезу про мобілізацію 18р, пан Коваленко заперечував проти цього підходу і аргументував чому. Журналістика працює інакше. Якщо ти запросила експерта в студію - то слухай його . Задавай питання, уточнюй і т.д. Але не сперечайся з ним. Ти ЖУРНАЛІСТКА - в даному форматі твоя особиста думка НЕПОТРІБНА. Питання задавати можна і треба, але не можна вступати у пряму опозицію до точки зору експерта і сперечатись. Допустима "Суперечка" може відбуватись у вигляді запитань - ви задаєте питання, експерт відбивається від них. Хочете суперечку, то кличте двох експертів з різними підходами і різними думками - буде вам батл. Експерт в даному випадку повністю правий - Навіщо ви його покликали, якщо не готові слухати, а хочете лише протягнути свої тези? - Абсолютна необхідність у мобілізація 18-ти річних. В даному випадку цей пан не дозволив легітимізувати тезу, з якою він не згідний і підвищити вартість цієї тези за його рахунок, що настирно намагалась зробити ця пропагандистка.
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06.12.2024 22:01 Відповісти
Нічого, що журналістка задає питання, а "ЫксперД" відповідає на зовсім інше, відтак відходить від заданої теми розмови? Чисто як русня - відповідає не на задане питання, а на те, яке сам хоче говорити!
Та ще й у брутальній формі!
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07.12.2024 02:44 Відповісти
Не було такого. Було питання - була відповідь і пояснення, чому це не потрібно робити. Передивіться відео.
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07.12.2024 06:14 Відповісти
Відповідь була і причому доволі розгорнута, тільки ось повністю протилежна до тієї, на яку сподівалась дана "журналістка". Але ось редактори він неї вимагають просування даної тези про мобілізацію 18річн, і вона повністю знехтувала його аргументами і ще раз почала продавлювати це. І тут відбулось те що відбулось. По формі це було негарно, по суті ж він правий.
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07.12.2024 06:28 Відповісти
Він зомбак, і на каналі у нього у коментарях зебіли. Сидів там півроку ще у 2022. Коли у грудні 2022 написав, що Крим узяти нереально у тих обставинах, мене там ким тільки не обізвали.
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06.12.2024 18:29 Відповісти
На цьому каналі дійсно дуже багато дурноватих ведучих.
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06.12.2024 19:09 Відповісти
Слуга слугориг поступово сам перетворюється в слугоригу, а це хамло, брехун і нарцис.
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06.12.2024 19:15 Відповісти
Бидло невиховане
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06.12.2024 19:22 Відповісти
Чортило звичайне квартальне, ганьбище нестримане
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06.12.2024 19:27 Відповісти
Якщо ведуча і перебило гостя, то можна було б чемно попросити ведучу не перебивати і дати висловити свою думку до кінця. Така поведінка не припустима. Все буває в житті, але саме неприємне те, що Коваленко не розкаявся і не вибачився.
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06.12.2024 19:32 Відповісти
Ведуча не просто перебила, вона протягувала свою тезу, проти який виступив даний експерт. Це його і вкурвило - "Нафіга ви мене запрошуєте, якщо не слухаєте і лише хочете за мій рахунок легітимізувати дану тезу?"
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06.12.2024 21:55 Відповісти
хамство воно не виліковне. Нах з пляжу
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06.12.2024 19:36 Відповісти
Середньо статистичне зелене бидло....
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06.12.2024 20:52 Відповісти
Читаю і дивуюсь, хто організував цю провокацію проти людини, яка стільки років самовідданно бореться за Україну на інформаційному фронті. Олександр Коваленко - військово-політичний оглядач, відомий і за межами України своєю аналітикою, і дівчина-ведуча вела себе непрофісійно, не даючи йому висловити свою експертну оцінку і дошкуляючи своїми запереченнями. Експерта запрошують довідатися його думку, а не сперечатися з ним. Це була явна провокація. Хто її запалив, той її зараз і роздмухує. Я впевнена, що розумні бачать, хто за цим стоїть і сподівається цим скористатися. Не дозволимо цькувати захисників України, який би наш фронт вони не захищали! Дякуємо Вам, шановний Олександр за вашу важливу працю! Ми її дуже цінуємо.
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06.12.2024 22:04 Відповісти
Не має значення які ведучі і де. А має значення як ти себе повів. А тепер навіть не вибачився перед жінкою. Поведінка зовсім не чоловіча, м'яко кажучи.
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07.12.2024 09:23 Відповісти
 
 