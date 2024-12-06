Военно-политический обозреватель Коваленко объяснил, почему кричал на ведущую: "Не надо перебивать"
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал об инциденте в эфире телеканала "Киев 24" и объяснил свое поведение.
Об этом он заявил в комментарии "УСИ Online", информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что во время эфира с ведущей разговаривали об уменьшении призывного возраста и потерях РФ на фронте. Однако она, по словам Коваленко, не поняла его.
"Она высказывала свою точку зрения и даже не давала возможности привести пример и объяснить, что же я имею в виду. Особенно в вопросе потерь РФ. Я пытался объяснить, с чем они непосредственно связаны. ... Как по мне, это важная тема для обсуждения. ... Если вы приглашаете человека к себе на эфир, то надо ему дать право на слово, а не перебивать и навязывать свою точку зрения, которая лично меня как человека, который разбирается в военном деле, вообще не интересует, когда говорят какие-то, извините, глупости", - объяснил он.
Коваленко отметил, что больше не будет сотрудничать с каналом "Киев 24".
Также он добавил, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Киев 24", а редакция "не пыталась уладить конфликт".
"У меня уже был досадный опыт общения с ведущими этого телеканала. Там действительно есть профессионалы, с которыми мне приятно общаться, но я не выбираю с кем говорить. А есть персоналии, которые ведут себя, мягко говоря, не по журналистской этике. Соответственно, мне не приятно появляться с этими людьми в эфире", - добавил Коваленко.
Скандал в эфире с Коваленко
Ранее сообщалось, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев" резко отреагировал на то, что ведущая Ирина Король прервала его.
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НЕ "моя дорогенька", а "ТУПА КОРОВА!"
Де його машина? Дайте нам адресу і ми її підпалимо, - процитував Коваленко деякі повідомлення, які йому надходять.
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Незабаром підпал машин переплюне сміттєві баки, обливання зеленкою та сечею. Так що ті, кого кидали в баки, обливали зеленкою та сечею, готуйтеся.)
добре, що зі своїми, "рідними", командирами, в припципі, щастило, можливо тому, що вони, як технічні-військові спеціалісти реально цінували свій сержантсько-солдатський склад нашого маленького, але ключового, підрозділу полку...
тому й досі, хоча минули вже десятиліття, до армії двояке ставлення - тут, як вже пощастить... а цей нестабільний офіцер-експерд, недоумок-солдафон - незайве нагадування про типовозеленських жлобів-типувоєнних...
Ботинок жмёт. На родную Времовку кацапы опять прут. Так ещё и Коваленко на Киев 24 не будет.
"Хотел я в море утопиться, вода холодная была"
Та ще й у брутальній формі!