РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6697 посетителей онлайн
Новости
15 122 58

Военно-политический обозреватель Коваленко объяснил, почему кричал на ведущую: "Не надо перебивать"

Коваленко кричав на ведучу: його пояснення

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал об инциденте в эфире телеканала "Киев 24" и объяснил свое поведение.

Об этом он заявил в комментарии "УСИ Online", информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время эфира с ведущей разговаривали об уменьшении призывного возраста и потерях РФ на фронте. Однако она, по словам Коваленко, не поняла его.

"Она высказывала свою точку зрения и даже не давала возможности привести пример и объяснить, что же я имею в виду. Особенно в вопросе потерь РФ. Я пытался объяснить, с чем они непосредственно связаны. ... Как по мне, это важная тема для обсуждения. ... Если вы приглашаете человека к себе на эфир, то надо ему дать право на слово, а не перебивать и навязывать свою точку зрения, которая лично меня как человека, который разбирается в военном деле, вообще не интересует, когда говорят какие-то, извините, глупости", - объяснил он.

Коваленко отметил, что больше не будет сотрудничать с каналом "Киев 24".

Смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить на украинском. ВИДЕО

Также он добавил, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Киев 24", а редакция "не пыталась уладить конфликт".

"У меня уже был досадный опыт общения с ведущими этого телеканала. Там действительно есть профессионалы, с которыми мне приятно общаться, но я не выбираю с кем говорить. А есть персоналии, которые ведут себя, мягко говоря, не по журналистской этике. Соответственно, мне не приятно появляться с этими людьми в эфире", - добавил Коваленко.

Скандал в эфире с Коваленко

Ранее сообщалось, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев" резко отреагировал на то, что ведущая Ирина Король прервала его.

Смотрите: Сотрудница Львовской ОГА отказалась встать во время гимна Украины. На следующий день ее уволили. ВИДЕО

Автор: 

скандал (4475) телевидение (897)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
))) Невиховане бидло пояснює свою поведінку... )))
показать весь комментарий
06.12.2024 15:42
+29
****-експерда перебили!
показать весь комментарий
06.12.2024 15:41
+17
Бидлота, жополиз ОПшний.
показать весь комментарий
06.12.2024 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****-експерда перебили!
показать весь комментарий
06.12.2024 15:41 Ответить
Зверніть увагу, він вже не "експерт" а просто "оглядач"
показать весь комментарий
06.12.2024 16:06 Ответить
Найгірші телеведучі - на каналі "Київ-24". І канал найгірший. Толочать про що завгодно , про котиків з собачками , а про Київ не розказують , раз на тиждень інтерв'ю з Кличком.
показать весь комментарий
06.12.2024 17:02 Ответить
То ви ще лохомарафон не дивилися, там боневтік з завгоспом взагалі "суперстари" всесвіту! 😁
показать весь комментарий
06.12.2024 17:13 Ответить
Він і поянює, що " нє прачєчная -уячєчная, а міністєрство культурі
показать весь комментарий
06.12.2024 21:08 Ответить
К чему этот бред ?
показать весь комментарий
06.12.2024 15:41 Ответить
))) Невиховане бидло пояснює свою поведінку... )))
показать весь комментарий
06.12.2024 15:42 Ответить
На 24 канал ходити погана ідея
показать весь комментарий
06.12.2024 15:43 Ответить
Чули дзвін?
показать весь комментарий
06.12.2024 15:48 Ответить
На "Київ 24" дійсно є парочка ведучих, які систематично перебивають своїх гостей, але це не привід хамити.
показать весь комментарий
06.12.2024 15:47 Ответить
Єдине з чим я згоден, це з тим, що вона
НЕ "моя дорогенька", а "ТУПА КОРОВА!"
показать весь комментарий
06.12.2024 15:48 Ответить
А він хто?
показать весь комментарий
06.12.2024 16:14 Ответить
А він божевільне лайно, яке взагалі заборонено випускати в етер.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:21 Ответить
А ти хто?
показать весь комментарий
06.12.2024 18:36 Ответить
Шааа!
показать весь комментарий
06.12.2024 15:48 Ответить
"Щас будуть Коваленка показувать".

показать весь комментарий
06.12.2024 15:54 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2024 16:04 Ответить
шта?
показать весь комментарий
06.12.2024 18:03 Ответить
Про це в ефірі https://usionline.com/ Української Служби Інформації розповів сам військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Де його машина? Дайте нам адресу і ми її підпалимо, - процитував Коваленко деякі повідомлення, які йому надходять.
--------.
Незабаром підпал машин переплюне сміттєві баки, обливання зеленкою та сечею. Так що ті, кого кидали в баки, обливали зеленкою та сечею, готуйтеся.)
показать весь комментарий
06.12.2024 15:49 Ответить
"Справжній джентельмен"
показать весь комментарий
06.12.2024 15:50 Ответить
про яке зниження мобілізаційного віку може йти мова коли ще не мобілізовані ось такі мордасті здоровані як оцей експерд
показать весь комментарий
06.12.2024 15:54 Ответить
Бидлота, жополиз ОПшний.
показать весь комментарий
06.12.2024 15:55 Ответить
бидлота іди набуй
показать весь комментарий
06.12.2024 15:56 Ответить
так воно їбануте
показать весь комментарий
06.12.2024 16:03 Ответить
Ці ведучі, особливо які сидять у ютюбі ледь не цілодобово, і справді якісь дівчата-напівдурки.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:07 Ответить
В 2022 цей "Військово-політичний оглядач" запутався в термінах "взвод" та "відділення".
показать весь комментарий
06.12.2024 16:08 Ответить
Тому що він бидло яке не варто було звати на етер.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:09 Ответить
ЧМО.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:12 Ответить
Хворій людині нема чого на ефірах виступати.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:38 Ответить
..коли в ефірі випадково, взагалі-то, побачив оцЕ військово-експердне одоробло, одразу пригадалися, совкові ще, солдафони-офіцери, до яких (дякувати Богу) іноді був тимчасово "прикомандировуван" у різний час строкової служби по різних батальонах полку розкиданих по Закавказзю..
добре, що зі своїми, "рідними", командирами, в припципі, щастило, можливо тому, що вони, як технічні-військові спеціалісти реально цінували свій сержантсько-солдатський склад нашого маленького, але ключового, підрозділу полку...
тому й досі, хоча минули вже десятиліття, до армії двояке ставлення - тут, як вже пощастить... а цей нестабільний офіцер-експерд, недоумок-солдафон - незайве нагадування про типовозеленських жлобів-типувоєнних...
показать весь комментарий
06.12.2024 16:45 Ответить
Все він правильно зробив. А то запрошують а потім перебивати починають. Ти що дівчинка знаєш більше ніж військовий експерт? На фіг ти запрошуєш фахівця, якщо ти сама все знаєш? Ну то сама і розповідай. Мене дуже дратує коли показують засідання ВРУ хтось з депутатів виступає, а інши бродять по залі, стоять дупою до трибуни, спілкуються, розповідають один одному анекдоти, та гучно сміються… а товстий спікер сидить і дивиться у смартфон замість того щоб навести лад у своєму свинарнику….. противно дивитися на стадо!
показать весь комментарий
06.12.2024 17:09 Ответить
Як би не було , дівчатам хамити ні-ні.
показать весь комментарий
06.12.2024 17:21 Ответить
Якщо офіцер і не хочеш воювати, стань експертом чи оглядачем і можеш навіть триндіти ну узком язікє.
показать весь комментарий
06.12.2024 17:25 Ответить
Куди не кинь кругом одні ексПЕРДти, а воювати немає кому.
показать весь комментарий
06.12.2024 17:33 Ответить
Навіть не дивно ...мудозвон зеленського🤡 ...нах, до Беніної мами !!!
показать весь комментарий
06.12.2024 17:44 Ответить
Ображений кіздун рОтом вирішив пояснити, що усі телепні, а він - ікспєрд
показать весь комментарий
06.12.2024 17:57 Ответить
***.
Ботинок жмёт. На родную Времовку кацапы опять прут. Так ещё и Коваленко на Киев 24 не будет.
"Хотел я в море утопиться, вода холодная была"
показать весь комментарий
06.12.2024 18:11 Ответить
У цієї події є два аспекта -форма і суть. По своїй формі це було доволі негарно і невиховано. По своїй суті ж пан Коваленко правий - нафіга запрошувати експерта і не слухати його, а вступати з ним в суперечку. Це не журналістика, це пропаганда. Передивіться відео. Йому задали питання(про моб. 18річних), він відповів(сказав що це не потрібно). Далі пропагандистка дальше почала протягувати цю тезу (моб.18річ). І тут відбулось, те що відбулось.
показать весь комментарий
06.12.2024 18:14 Ответить
Та можна було спокійно відповісти....достойно, а вийшло як на базарі
показать весь комментарий
06.12.2024 18:41 Ответить
Проблема не у "перебиванні" співбесідника, проблема в тому, що це не журналістка, а пропагандистка. Журналісти-висвітлюють і об'єктивно подають інформацію, пропагандисти - маніпулюють. Ця пропагандистка намагалась протягнути тезу про мобілізацію 18р, пан Коваленко заперечував проти цього підходу і аргументував чому. Журналістика працює інакше. Якщо ти запросила експерта в студію - то слухай його . Задавай питання, уточнюй і т.д. Але не сперечайся з ним. Ти ЖУРНАЛІСТКА - в даному форматі твоя особиста думка НЕПОТРІБНА. Питання задавати можна і треба, але не можна вступати у пряму опозицію до точки зору експерта і сперечатись. Допустима "Суперечка" може відбуватись у вигляді запитань - ви задаєте питання, експерт відбивається від них. Хочете суперечку, то кличте двох експертів з різними підходами і різними думками - буде вам батл. Експерт в даному випадку повністю правий - Навіщо ви його покликали, якщо не готові слухати, а хочете лише протягнути свої тези? - Абсолютна необхідність у мобілізація 18-ти річних. В даному випадку цей пан не дозволив легітимізувати тезу, з якою він не згідний і підвищити вартість цієї тези за його рахунок, що настирно намагалась зробити ця пропагандистка.
показать весь комментарий
06.12.2024 22:01 Ответить
Нічого, що журналістка задає питання, а "ЫксперД" відповідає на зовсім інше, відтак відходить від заданої теми розмови? Чисто як русня - відповідає не на задане питання, а на те, яке сам хоче говорити!
Та ще й у брутальній формі!
показать весь комментарий
07.12.2024 02:44 Ответить
Не було такого. Було питання - була відповідь і пояснення, чому це не потрібно робити. Передивіться відео.
показать весь комментарий
07.12.2024 06:14 Ответить
Відповідь була і причому доволі розгорнута, тільки ось повністю протилежна до тієї, на яку сподівалась дана "журналістка". Але ось редактори він неї вимагають просування даної тези про мобілізацію 18річн, і вона повністю знехтувала його аргументами і ще раз почала продавлювати це. І тут відбулось те що відбулось. По формі це було негарно, по суті ж він правий.
показать весь комментарий
07.12.2024 06:28 Ответить
Він зомбак, і на каналі у нього у коментарях зебіли. Сидів там півроку ще у 2022. Коли у грудні 2022 написав, що Крим узяти нереально у тих обставинах, мене там ким тільки не обізвали.
показать весь комментарий
06.12.2024 18:29 Ответить
На цьому каналі дійсно дуже багато дурноватих ведучих.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:09 Ответить
Слуга слугориг поступово сам перетворюється в слугоригу, а це хамло, брехун і нарцис.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:15 Ответить
Бидло невиховане
показать весь комментарий
06.12.2024 19:22 Ответить
Чортило звичайне квартальне, ганьбище нестримане
показать весь комментарий
06.12.2024 19:27 Ответить
Якщо ведуча і перебило гостя, то можна було б чемно попросити ведучу не перебивати і дати висловити свою думку до кінця. Така поведінка не припустима. Все буває в житті, але саме неприємне те, що Коваленко не розкаявся і не вибачився.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:32 Ответить
Ведуча не просто перебила, вона протягувала свою тезу, проти який виступив даний експерт. Це його і вкурвило - "Нафіга ви мене запрошуєте, якщо не слухаєте і лише хочете за мій рахунок легітимізувати дану тезу?"
показать весь комментарий
06.12.2024 21:55 Ответить
хамство воно не виліковне. Нах з пляжу
показать весь комментарий
06.12.2024 19:36 Ответить
Середньо статистичне зелене бидло....
показать весь комментарий
06.12.2024 20:52 Ответить
Читаю і дивуюсь, хто організував цю провокацію проти людини, яка стільки років самовідданно бореться за Україну на інформаційному фронті. Олександр Коваленко - військово-політичний оглядач, відомий і за межами України своєю аналітикою, і дівчина-ведуча вела себе непрофісійно, не даючи йому висловити свою експертну оцінку і дошкуляючи своїми запереченнями. Експерта запрошують довідатися його думку, а не сперечатися з ним. Це була явна провокація. Хто її запалив, той її зараз і роздмухує. Я впевнена, що розумні бачать, хто за цим стоїть і сподівається цим скористатися. Не дозволимо цькувати захисників України, який би наш фронт вони не захищали! Дякуємо Вам, шановний Олександр за вашу важливу працю! Ми її дуже цінуємо.
показать весь комментарий
06.12.2024 22:04 Ответить
Не має значення які ведучі і де. А має значення як ти себе повів. А тепер навіть не вибачився перед жінкою. Поведінка зовсім не чоловіча, м'яко кажучи.
показать весь комментарий
07.12.2024 09:23 Ответить
 
 