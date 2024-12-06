Военно-политический обозреватель Коваленко объяснил, почему кричал на ведущую: "Не надо перебивать"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал об инциденте в эфире телеканала "Киев 24" и объяснил свое поведение.

Об этом он заявил в комментарии "УСИ Online", информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время эфира с ведущей разговаривали об уменьшении призывного возраста и потерях РФ на фронте. Однако она, по словам Коваленко, не поняла его.

"Она высказывала свою точку зрения и даже не давала возможности привести пример и объяснить, что же я имею в виду. Особенно в вопросе потерь РФ. Я пытался объяснить, с чем они непосредственно связаны. ... Как по мне, это важная тема для обсуждения. ... Если вы приглашаете человека к себе на эфир, то надо ему дать право на слово, а не перебивать и навязывать свою точку зрения, которая лично меня как человека, который разбирается в военном деле, вообще не интересует, когда говорят какие-то, извините, глупости", - объяснил он.

Коваленко отметил, что больше не будет сотрудничать с каналом "Киев 24".

Смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить на украинском. ВИДЕО

Также он добавил, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Киев 24", а редакция "не пыталась уладить конфликт".

"У меня уже был досадный опыт общения с ведущими этого телеканала. Там действительно есть профессионалы, с которыми мне приятно общаться, но я не выбираю с кем говорить. А есть персоналии, которые ведут себя, мягко говоря, не по журналистской этике. Соответственно, мне не приятно появляться с этими людьми в эфире", - добавил Коваленко.

Скандал в эфире с Коваленко

Ранее сообщалось, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев" резко отреагировал на то, что ведущая Ирина Король прервала его.

Смотрите: Сотрудница Львовской ОГА отказалась встать во время гимна Украины. На следующий день ее уволили. ВИДЕО