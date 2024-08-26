Сотрудница Львовской ОВА отказалась встать во время исполнения гимна Украины. На следующий день ее уволили. ВИДЕО
В День государственного флага, 23 августа, во Львове работница Львовской ОГА Лидия Токарева во время исполнения гимна не встала со скамейки. В ответ на просьбу встать женщина показала неприличный жест - средний палец.
Соответствующее видео опубликовала в соцсети Facebook волонтер Леся Менкуш-Малькив, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказала волонтер, инцидент произошел на Соборной площади возле памятника Тарасу Шевченко во время мероприятия в поддержку пленных украинских защитников и тех, кто пропал без вести.
Во время исполнения государственного гимна одна из горожан продолжала сидеть на скамейке. На замечание о необходимости встать женщина показала средний палец на камеру.
Рядом стояли трое полицейских, поэтому Менкуш-Малькив попросила их проверить документы у этого человека.
Как выяснилось, женщина - работница Львовской ОВА.
"Она таки показала документы и сказала, что является работницей Львовской ОВА ... Так это или нет, но она спряталась в здании ОВА, а туда без пропуска не впускают", - пишет волонтер.
Работницу ЛОВА уволили после скандала
Женщина, которая отказалась вставать во время гимна Украины, действительно оказалась работницей Львовской ОГА. Ее зовут Лидия Токарева (Данько).
В комментарии изданию ZAXID.NET руководитель департамента внутренней политики ЛОВА Юрий Горун подтвердил, что изображенная на видео женщина действительно работала в ЛОВА. После того, что случилось, женщину уволили с работы на следующий день, 24 августа.
"Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ. С 24 августа она уже не работает в областной администрации", - сообщил Горун.
Издание отмечает, что Токарева работала во Львовской ОВА с 2017 года.
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Чи не так з Фаріон було? У тому ж Львові, до речі. У суді з'ясувалося, що у документах на звільнення допущені числені помилки, і- вуаля
А ось підозр/звинувачень щодо посадової особи Лівської політехніки, що й зробила ці помилки, підробивши документи, не висувалося. Що ст. 366 КК теж "на паузі"?
І тут те ж саме буде.
абсолютно доречне покарання, але без наслідків на майбутній роботі...
В законе подчеркивается, что «при официальном исполнении государственного гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов»,
а в случае, если исполнение гимна сопровождается поднятием государственного флага, «присутствующие поворачиваются к нему лицом»
Токарєва працювала у Львівській обладміністрації з 2017 року Джерело:
Так що по заслугам їй дісталось -- звільнення найдоречніше покарання, рахуй як за п'янку
Вони туди заради хабарів і корочек один одного протягують, до чого тут взагалі патріотизм і сепари?
В Японии учителям несколько раз выносили выговоры за то, что они не вставали во время гимна.
В Мексике женщину оштрафовали за то, что она перепутала слова.
Очень серьезно относятся к гимну и в США.