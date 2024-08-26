Сотрудница Львовской ОВА отказалась встать во время исполнения гимна Украины. На следующий день ее уволили. ВИДЕО

В День государственного флага, 23 августа, во Львове работница Львовской ОГА Лидия Токарева во время исполнения гимна не встала со скамейки. В ответ на просьбу встать женщина показала неприличный жест - средний палец.

Соответствующее видео опубликовала в соцсети Facebook волонтер Леся Менкуш-Малькив, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала волонтер, инцидент произошел на Соборной площади возле памятника Тарасу Шевченко во время мероприятия в поддержку пленных украинских защитников и тех, кто пропал без вести.

Во время исполнения государственного гимна одна из горожан продолжала сидеть на скамейке. На замечание о необходимости встать женщина показала средний палец на камеру.

Рядом стояли трое полицейских, поэтому Менкуш-Малькив попросила их проверить документы у этого человека.

Как выяснилось, женщина - работница Львовской ОВА.

"Она таки показала документы и сказала, что является работницей Львовской ОВА ... Так это или нет, но она спряталась в здании ОВА, а туда без пропуска не впускают", - пишет волонтер.

Работницу ЛОВА уволили после скандала

Женщина, которая отказалась вставать во время гимна Украины, действительно оказалась работницей Львовской ОГА. Ее зовут Лидия Токарева (Данько).

В комментарии изданию ZAXID.NET руководитель департамента внутренней политики ЛОВА Юрий Горун подтвердил, что изображенная на видео женщина действительно работала в ЛОВА. После того, что случилось, женщину уволили с работы на следующий день, 24 августа.

"Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ. С 24 августа она уже не работает в областной администрации", - сообщил Горун.

Издание отмечает, что Токарева работала во Львовской ОВА с 2017 года.

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