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Сотрудница Львовской ОВА отказалась встать во время исполнения гимна Украины. На следующий день ее уволили. ВИДЕО

В День государственного флага, 23 августа, во Львове работница Львовской ОГА Лидия Токарева во время исполнения гимна не встала со скамейки. В ответ на просьбу встать женщина показала неприличный жест - средний палец.

Соответствующее видео опубликовала в соцсети Facebook волонтер Леся Менкуш-Малькив, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала волонтер, инцидент произошел на Соборной площади возле памятника Тарасу Шевченко во время мероприятия в поддержку пленных украинских защитников и тех, кто пропал без вести.

Во время исполнения государственного гимна одна из горожан продолжала сидеть на скамейке. На замечание о необходимости встать женщина показала средний палец на камеру.

Рядом стояли трое полицейских, поэтому Менкуш-Малькив попросила их проверить документы у этого человека.

Как выяснилось, женщина - работница Львовской ОВА.

"Она таки показала документы и сказала, что является работницей Львовской ОВА ... Так это или нет, но она спряталась в здании ОВА, а туда без пропуска не впускают", - пишет волонтер.

Работницу ЛОВА уволили после скандала

Женщина, которая отказалась вставать во время гимна Украины, действительно оказалась работницей Львовской ОГА. Ее зовут Лидия Токарева (Данько).

В комментарии изданию ZAXID.NET руководитель департамента внутренней политики ЛОВА Юрий Горун подтвердил, что изображенная на видео женщина действительно работала в ЛОВА. После того, что случилось, женщину уволили с работы на следующий день, 24 августа.

"Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ. С 24 августа она уже не работает в областной администрации", - сообщил Горун.

Издание отмечает, что Токарева работала во Львовской ОВА с 2017 года.

Смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО

Автор: 

гимн (235) Львов (4582) скандал (4475) увольнение (2679)


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Топ комментарии
+45
Ось ставлення представника влади до України та українців в цілому. І як бачите, географія тут не має різниці.
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26.08.2024 00:13
+29
Звільнили? Яке жорстоке покарання
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26.08.2024 00:13
+29
Тут не "географія". Тут прізвище. Дівоче "данько", але ж зараз вона "возвисілась" до "токарєва". Чоловік її обробив і потрібно розслідувати хто він, де він і чим займається. Якщо жінка скурвлюється то поряд завжди є скурвлювач...
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26.08.2024 00:54
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ох ти ж й Паскуда..(((
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26.08.2024 04:05 Ответить
Її ніхто не примушував. Ні вставати, ні ..... жити у Львові, ні працювати в ОВА ! Можна жити їй і в мацквє. Там вже її ніхто не буде примушувати - одразу в пику отримає та ще й поліціянтам ноги розставить, щоб гучніше волати гімн підорастії .... за особистим бажанням.
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26.08.2024 06:59 Ответить
И тут страна застыла в трауре от твоего такого позорного решения! Мужчина, у вас признаки мании величия!
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26.08.2024 07:43 Ответить
Такі як ти голосували в 2019...за те що маємо зараз...73%ідіотів...
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26.08.2024 03:05 Ответить
Подивитесь на результати наступних голосувань на виборах, самому страшно туди зазирнути. Націоналісти і так мали результат близький до статистичної похибки, а тепер мабуть треба буде в кожній кабінці ставити по бугаю з гумовою палкою. Який буде слідкувати за правильністю волевиявлення. Бо інакше і 0,2 відсотка не набереться, хоча можуть ПТСРників нагнати на дільницю. Ми можливо виграєм війну, але програємо країну.
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26.08.2024 05:20 Ответить
Обласні Державні Адміністрації (зараз Військові) це богодельня Єрмака по усій Україні , він президент усього кагалу усіх ОВА
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26.08.2024 00:53 Ответить
Скіки галасу з однієї курви. Ну той шо шо вона ПРАЦЮВАЛА в ЛОВА - це шо позначає шо вся адміністрація не встала під час виконання гімну - це одиначний, навмисний, провокаційний випадок. Краще пам'ятайте шо коїли оти мешканці Сходу України - як здавали позиції ЗСУ, дедушку з медом, беркутов з відти, скіки ментов, сбу .... перейшло на сторону сепаров, а значить рашистів. Не перебільшуйте цей ганебний випадок до повсемісного та регулярного на Львівшіні - на сході міліони стали зрадниами та войюють в рашистів та вбивають українців.
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26.08.2024 02:56 Ответить
Малороска...заслужила ...за неповагу до Гімну та України потрібно карати..
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26.08.2024 02:59 Ответить
Та чого малороска ? Дівоча фамілія Данько. Ваша вона. Дарма Фаріон не жила до цього часу. Цікаво би було послухати її думку с приводу цього
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26.08.2024 06:06 Ответить
«Ваша» це чия?
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26.08.2024 12:02 Ответить
Західноукраїнська , тоб то з найпатріотичної частини нашої країни , решта України не досить патріотичні ))
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26.08.2024 12:13 Ответить
Може і гімни» іхній». Що це за «західна Україна»? Вживайте хоч б історично вірну назву Галичина, а не кацапські наративи . Ви що, проводили опитування по цілій Україні з приводу патріотичності по регіонах? І потім, судячи із заточки цієї особи вона із «панаєхавший», тобто «ваша». Д
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26.08.2024 12:55 Ответить
В галичан якесь інше обличчя ? С приводу патріотичності та опитувань , то їх не треба проводити , достатньо почитати ваші коментарі на цензорі.
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26.08.2024 14:26 Ответить
шо шкіришся, весело?.. така сама ТП
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26.08.2024 13:07 Ответить
Захід України - то Дан-чук чи Дань-ків. А Дань- ко - ласкаво просимо до Наддніпрящини!)))
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26.08.2024 14:26 Ответить
Це що? Вона у робочий час знаходиться не на робочому місці, а десь у парку? А потім ще премію за нібито якусь інтенсивність роботи самі собі виписують. І ще там за додаткові якісь навантаження, за вислугу . Цікаво хто влаштував оце гівно на роботу. І за скільки грошей обходилося оце платникам податків? Ха ха ха.
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26.08.2024 05:53 Ответить
Дурнику. Це сталось 24 серпня.
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26.08.2024 06:04 Ответить
23 го в пятницу, уволили 24 го
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26.08.2024 10:46 Ответить
Ось значить така позиція... Встати під час виконання гімну вже западло..... І винні активісти....
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26.08.2024 07:01 Ответить
Яке пАтужне у своїй жорстокості покарання- посадовиці Львівської ОВА було надано неоплачувану відпустку на півроку-рік, а потім вона судовим рішенням поновиться на посаді та отримає виплати за період незаконного безробіття і компенсацію за шкоду, заподіяну незаконним звільненням.
Чи не так з Фаріон було? У тому ж Львові, до речі. У суді з'ясувалося, що у документах на звільнення допущені числені помилки, і- вуаля
А ось підозр/звинувачень щодо посадової особи Лівської політехніки, що й зробила ці помилки, підробивши документи, не висувалося. Що ст. 366 КК теж "на паузі"?
І тут те ж саме буде.
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26.08.2024 06:55 Ответить
млядь,хто цю курву рекомендував та приймав на роботу ? ці тварі повинні нести відповідальність ? який запис в трудовій книжці у цій тварі- звільнити за власним бажанням ?? зелений бардак працює далі !!!!
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26.08.2024 08:39 Ответить
не поновиться, вона ж за власним написала...
абсолютно доречне покарання, але без наслідків на майбутній роботі...
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26.08.2024 13:40 Ответить
Що значить прізвище на непоавильне поміняти.... Була Донько все було добре, стала токарєва, щось зробилося з людиною...... Чемодан вокзал параша...
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26.08.2024 06:58 Ответить
Це вона тримала обідку,шо не може поєхать к любімой бабушкє в Сизрань...
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26.08.2024 07:14 Ответить
Нужно ли вставать под гимн России?

В законе подчеркивается, что «при официальном исполнении государственного гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов»,

а в случае, если исполнение гимна сопровождается поднятием государственного флага, «присутствующие поворачиваются к нему лицом»
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27.08.2024 12:20 Ответить
Іноді ,що б не втратити роботу, варто зайвий раз підняти сраку. І не розкидатись факами. Шануйтесь ,друзі!
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26.08.2024 07:19 Ответить
А нахєра такі на держпосадах? Тут інше - хто таких прилаштовує на посади?
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26.08.2024 10:26 Ответить
Она уже на новой блатной держдолжности,где нибудь с таможенниками или с податкивцами весело показывает факи символам державы,у нее явно есть солидная крыша,так что быдлячкам не стоит радоваться увольнению.
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26.08.2024 07:27 Ответить
Саме так і було зроблено. Без будь якого покарання як держслужбовця. Тож вийшла із збереженням усіх привілей. І надалі буде показувати всім палець. Та жити на наші податки.
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26.08.2024 07:38 Ответить
Але є нюанс... Бидлячок, це ти, москвороте)
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26.08.2024 09:35 Ответить
Бидло прокацапське, та й годі... Одне бидло рахується президентом, інше в ВР. І так по президенській вертикалі вниз. Дегенерати при владі.
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26.08.2024 07:36 Ответить
відновиться через суд і заробітну плату отримає за всі пропущені місяці та моральну шкоду.
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26.08.2024 07:52 Ответить
А до чого тут суд? Вона сама заяву написала на звільнення.
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26.08.2024 07:58 Ответить
Це те якраз, про що мертвечук пуйлові докладав перед повномасштабним вторгненням.
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26.08.2024 08:21 Ответить
Чертовка, ****. Вовчий квиток такій.
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26.08.2024 08:37 Ответить
Гидота.
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26.08.2024 08:39 Ответить
Якби не шкандаль, відіо, звернення до поліціянтів та розголос, то сиділа б далі і гадила. Тут самого голову адміністрації треба міняти
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26.08.2024 08:53 Ответить
Для початку з дepмаком потрібно розібратися, а за ним і всі його шавки зникнуть.
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26.08.2024 08:58 Ответить
А зєля? Нехай далі гадить? Демократія і Конституція скасована? В нас вже диктатура?
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26.08.2024 09:17 Ответить
Токарєва... якесь дуже українське прізвище )
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26.08.2024 09:38 Ответить
Токарєва (Данько). Кацапка так б не ризикувала.
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26.08.2024 10:16 Ответить
Це ти їх погано знаєш.
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26.08.2024 10:24 Ответить
цікаво чому в тебе також Алєксєй а не Олексій )
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26.08.2024 11:36 Ответить
чомусь я не здивован ова напичкана кумами сватати друзями і всім непотрібом, а як звісно риба гніє з голови
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26.08.2024 09:51 Ответить
А от цікаво - вона львів'янка, чи з панаєхавших? Бо щось воно якось того. Хоча, можливо, і львів'янка, але їбе її якийсь кацап. І як таку... на державні посади у вищі органи влади беруть? Хоча, можливо той токарєв десь поряд влаштувався
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26.08.2024 10:22 Ответить
А шо эта мардва делала в Львовской администрации. ПС. Токамц с мардовского вертеться.
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26.08.2024 10:43 Ответить
Це прямий наслідок позиції Зеленського "какая разница, как называется улица, лишь бы она была заасфальтирована и освещена".
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26.08.2024 11:07 Ответить
Текст прочитати розуму не вистачило ?
Токарєва працювала у Львівській обладміністрації з 2017 року Джерело:
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26.08.2024 12:06 Ответить
Розумник ти не наш... А Зе в 2019 народився? Чи нагадати, в якому році він Україну з порноактрисою порівнював?
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26.08.2024 18:01 Ответить
олександр
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26.08.2024 11:36 Ответить
На урочистих зборах до 8 Березня студент залізно-дорожного технікуму за те що не встав з крісла при виконанні Гімну отримав 3 роки тюрми,а біля Галицького базару мужчина на 7 листопада зірвав державний прапор, то також отримав 2 роки тюрми.Немає чого цикатись з ворогами держави,якщо дуже гуманні то вихід: чамайдан, вокзал, москальщина!!! Правда цешурукй було при комуняках ,але зроблено дуже правильно!!! Не подобається держава, шуруй поки пістон не вставили. Слава Україні!
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26.08.2024 11:48 Ответить
Патріоти мають її знайти та жорстоко покарати. Зняти нове відео, де вона буде стояти на колінах співаючи гімн і цілувати прапор.
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26.08.2024 11:51 Ответить
Відразу видно успішну жінку
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26.08.2024 12:38 Ответить
країна "мрій".....
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26.08.2024 12:46 Ответить
Гарна причина для срачів поміж українцями. Всі роздратовані, гавкають одне на одного. А як не мене, панянка заслуговує на зневагу. Чи заслуговує на звільнення, я не певен. Бо не вважаю, що думка навколишніх людей може мене до чогось зобов'язувати. Людина народилася вільною, такою і має жити. Тож, зобов'язати мене до чогось може лише закон. Моральні вимоги можуть породжувати лише оцінку, тобто, в даному випадку, зневагу. Інша справа, якщо ви є якимось моральним авторитетом у суспільстві, митрополитом там, чи міським головою. Прості громадяни нікому нічого не винні в моральному плані. Це і зветься вільна країна, в такій я жив і хочу в такій жити. А от в Союзі ти був зобов'язаний вважати так, як скаже партія. Такого жаху я більше не хочу.
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26.08.2024 13:08 Ответить
Патріотизм не заключається у носінні вишиванки і співанні гімну в парку біля ОДА.По перше це парк.По друге нефіг співати гімн коли ти не маєш ні слуху ні голосу.По третє то та сама ОДА яка перекрила біля себе вулицю Винниченка,тим самим створивши пробки від Личаківської до Руської.Але встати можна було.Хоча жінка має право вийти з будь якого заходу і не вставати при будь якій ситуаціі.Може в неї починало протікати?Я б скоріше свій гнів повернув на того чи ту хто знімав то все.Бо знімати під час гімну то гірше ніж сидіти.Про то ще говорив поет Павличко,який хотів написати нові слова для гімну і через що його прозвали гімнотворцем...
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26.08.2024 13:12 Ответить
тут не про патріотизм, а про працівна органів ДЕРЖАВНОЇ влади, які срались на державу першими з усіх! хотя сидять на печеньках від неї -- від того, що роботящий народ заробить...
Так що по заслугам їй дісталось -- звільнення найдоречніше покарання, рахуй як за п'янку
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26.08.2024 13:44 Ответить
До Львова тепер повно нечисті сєпарської приїхало.........
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26.08.2024 14:15 Ответить
Патріотизм у функціонерів на держслужбі?
Вони туди заради хабарів і корочек один одного протягують, до чого тут взагалі патріотизм і сепари?
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27.08.2024 00:10 Ответить
Преба перевірити, як зрадниця літає. З 9 поверху.
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26.08.2024 14:22 Ответить
Проверить бы не только Львовскую а и остальные обладминистрации, в каждой найдуться предатели или обиженые по жизни шариевцы.
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26.08.2024 16:26 Ответить
Нужно узнать как она туда попало работать. Выяснить, кто помог ей, рекомендовал. Родственники, друзья, любовник - не важно. всем воткнуть перо в жопу и пускай летят в Россию
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26.08.2024 21:49 Ответить
Звільнили бо треба ж нову посаду їй видати - послицею в умовну Австрію поїде
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27.08.2024 00:08 Ответить
Государственные гимны ассоциируются с патриотизмом по всему миру.

В Японии учителям несколько раз выносили выговоры за то, что они не вставали во время гимна.

В Мексике женщину оштрафовали за то, что она перепутала слова.

Очень серьезно относятся к гимну и в США.
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27.08.2024 12:16 Ответить
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