В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО
Во время бизнес-мероприятия "Вечер нетворкинга" в Одессе одна из посетительниц попросила русскоязычного спикера перейти на украинский язык. После этого ее вывели из зала.
Соответствующее видео распространили в пользователи соцсетей сообщает Цензор.НЕТ.
В Одессе языковой скандал! Участников бизнес-ивента, которые попросили говорить на государственном, выгнали из зала!- Сергей Погребецкий (@pogrebeckij) June 16, 2024
Потому что, видите ли, девушка, которая не понимает яzыка и спрашивает будет ли переводчик таким образом "срывает мероприятие" pic.twitter.com/pVL9ypn4oe
На видео слышно, как посреди выступления одного из спикеров, девушка просит его говорить на государственном языке, на что он говорит "давайте без этого" и что ему удобнее говорить на русском.
Тогда посетительница мероприятия попросила предоставить ей переводчика, однако спикер отвечает, что не заставляет ее слушать его выступление, если она не понимает. В результате, по словам девушки, ее вывели из зала.
Организатор мероприятия Виталий Ступаенко в своем инстаграме опубликовал видео, в котором заявил, что как организатор "полностью несет ответственность" за произошедшее, а также извинился перед "всеми, кого это задело", и девушкой Юлией, "с которой произошло недоразумение".
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На скільки швидко буде їхня реакція?
Гадаю, що дівчині буде швидше самостійно подати до суду.
Какая, такая мова?? Сруськай ізик, після 30 років життя в Україні!!
Іноземні вивчили за пів року за КОРДОНОМ, а рідну МОВУ, в Україні, щелепи їм не дозволяють….
Ось така херня, зкацаплена, гадить в Україні у 2024 році!!
Підрахуй, може з королевською і шуфричем, це підтвердити!!
Яка влада зеленського єрмака, такі й наслідки!!
Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки!! Бо буде горе, для ОНУКІВ, як кривава спадщина, від ригоАНАЛІВ!
Памятаймо, МОВА! АРМІЯ! ВІРА!!