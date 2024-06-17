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В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО

Во время бизнес-мероприятия "Вечер нетворкинга" в Одессе одна из посетительниц попросила русскоязычного спикера перейти на украинский язык. После этого ее вывели из зала.

Соответствующее видео распространили в пользователи соцсетей сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе языковой скандал! Участников бизнес-ивента, которые попросили говорить на государственном, выгнали из зала!

Потому что, видите ли, девушка, которая не понимает яzыка и спрашивает будет ли переводчик таким образом "срывает мероприятие" pic.twitter.com/pVL9ypn4oe

- Сергей Погребецкий (@pogrebeckij) June 16, 2024

На видео слышно, как посреди выступления одного из спикеров, девушка просит его говорить на государственном языке, на что он говорит "давайте без этого" и что ему удобнее говорить на русском.

Тогда посетительница мероприятия попросила предоставить ей переводчика, однако спикер отвечает, что не заставляет ее слушать его выступление, если она не понимает. В результате, по словам девушки, ее вывели из зала.

Организатор мероприятия Виталий Ступаенко в своем инстаграме опубликовал видео, в котором заявил, что как организатор "полностью несет ответственность" за произошедшее, а также извинился перед "всеми, кого это задело", и девушкой Юлией, "с которой произошло недоразумение".

Также читайте: Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь

Автор: 

Одесса (7901) скандал (4476) украинский язык (1190) русский язык (573)


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Топ комментарии
+60
це "непорозуміння", пора вже киздити ногами, бо якраз через таких скотів і йде війна, бо "какая разница на каком язьіге гаварить лишбьі на руцьком"
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17.06.2024 01:07
+54
Ага и референдум заодно провести. Что за треш, яке опитування? Або українською, або піздуй на рашу.
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17.06.2024 02:56
+47
За дівчину, якщо була ватницею і за 2 роки заговорила українською, то тільки молодець, помилятися може кожен, головне визнати вину.
А от "какая разніца, мнє так удабнєє" через невеликий час нівелює всі наші здобутки в війні і їхні личинки коли виростуть повернуть Україну в лоно рашки, нічого хорошого не очікує Україну в майбутньому
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17.06.2024 01:15
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Тепер вихід правоохоронної і судової системи.
На скільки швидко буде їхня реакція?
Гадаю, що дівчині буде швидше самостійно подати до суду.
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17.06.2024 10:29 Ответить
Кацапидло одеське
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17.06.2024 10:32 Ответить
Незрозуміло чому одеські ТЦКуни ******* час десь на периферіях....
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17.06.2024 11:01 Ответить
Ведущий должег быть оштрафован. Это минимум. Если посадят то прекрасно. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ!
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17.06.2024 11:32 Ответить
Без ніякого сумніву - одеса чекає на танки х...ла. 92% у 19 голосувало за гниду - шо даремно. Ні. У більшості в залі вже давно у диванах припрятані рашистьски ганчірки. Кончене місто, як і багато іншіх. А добровольці скінчуються.
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17.06.2024 12:34 Ответить
ЖДУНИ рашистів, так і гадять в Одесі …
Какая, такая мова?? Сруськай ізик, після 30 років життя в Україні!!
Іноземні вивчили за пів року за КОРДОНОМ, а рідну МОВУ, в Україні, щелепи їм не дозволяють….

Ось така херня, зкацаплена, гадить в Україні у 2024 році!!
Підрахуй, може з королевською і шуфричем, це підтвердити!!
Яка влада зеленського єрмака, такі й наслідки!!
Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки!! Бо буде горе, для ОНУКІВ, як кривава спадщина, від ригоАНАЛІВ!
Памятаймо, МОВА! АРМІЯ! ВІРА!!
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17.06.2024 14:08 Ответить
А тепер уявімо, що хтось на кацапії буде проводити семінар українською, і на прохання когось "гаваріть па рюзкі" того "когось" випруть з зали. Уявили? Я - ні. Там би всіх на пляшку посадили. Лише хохли добрі, лагідні та тєрпіли.
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17.06.2024 14:48 Ответить
Господи!Тих тупорилих москалів-рашистів ніхто не переробить. Кака била кака і залишиться до смерті.Гнати їх березовим віником з нашої землі бандитів -завойовників ледачих.
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17.06.2024 15:10 Ответить
Рускомовні п**ари.
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17.06.2024 18:36 Ответить
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