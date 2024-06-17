В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО

Во время бизнес-мероприятия "Вечер нетворкинга" в Одессе одна из посетительниц попросила русскоязычного спикера перейти на украинский язык. После этого ее вывели из зала.

Соответствующее видео распространили в пользователи соцсетей сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе языковой скандал! Участников бизнес-ивента, которые попросили говорить на государственном, выгнали из зала!



Потому что, видите ли, девушка, которая не понимает яzыка и спрашивает будет ли переводчик таким образом "срывает мероприятие" pic.twitter.com/pVL9ypn4oe - Сергей Погребецкий (@pogrebeckij) June 16, 2024

На видео слышно, как посреди выступления одного из спикеров, девушка просит его говорить на государственном языке, на что он говорит "давайте без этого" и что ему удобнее говорить на русском.

Тогда посетительница мероприятия попросила предоставить ей переводчика, однако спикер отвечает, что не заставляет ее слушать его выступление, если она не понимает. В результате, по словам девушки, ее вывели из зала.

Организатор мероприятия Виталий Ступаенко в своем инстаграме опубликовал видео, в котором заявил, что как организатор "полностью несет ответственность" за произошедшее, а также извинился перед "всеми, кого это задело", и девушкой Юлией, "с которой произошло недоразумение".

Также читайте: Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь