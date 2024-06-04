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Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь

Українська мова

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Их штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками ВСУ.

Учитывая это, в соответствии со статьями 9 и 15 закона о государственном языке:

  • сотрудники ТЦК и СП обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей;
  • языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

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"Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Кремень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка.

Автор: 

украинский язык (1189) Креминь Тарас (131) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+5
Вони багато чого мали б дотримуватися, але як і зелені багато чого порушують. А потім дивуються чого українці так реагують.
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04.06.2024 12:48
+5
Яка різниця з якою мовою тебе будуть запихати в бус.
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04.06.2024 12:57
+2
Знову витяг мовне питання, Кремінь ти якого ....біса знов ********* лобами народ?!
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04.06.2024 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Вони багато чого мали б дотримуватися, але як і зелені багато чого порушують. А потім дивуються чого українці так реагують.
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04.06.2024 12:48 Ответить
А в окопах також? За ідеєю, воїни які захищають Україну, просто зобов'язані думати про те, як знищити ворога, але тільки використовуючи українську мову. Інакше буде штраф.
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04.06.2024 12:55 Ответить
Ну і чого додумувати? В офіційних ситуаціях як наприклад нарадах чи зборах звісно має застосовуватися українська мова як державна. В міжособовому спілкуванні говори як хочеш. В Швейцарії також служать хлопці з міграційною біографією, у яких рідна мова інша ніж державна. Ніяких питань не виникає, коли яку мову використовувати.
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04.06.2024 13:33 Ответить
Яка різниця з якою мовою тебе будуть запихати в бус.
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04.06.2024 12:57 Ответить
Дай документи,отримай повістку, або не отримай,та йди собі далі. Скажи дякую що вони ще без зброї.
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04.06.2024 13:41 Ответить
Знову витяг мовне питання, Кремінь ти якого ....біса знов ********* лобами народ?!
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04.06.2024 13:00 Ответить
Можно под шумок "своих" переводчиками устроить.
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04.06.2024 13:08 Ответить
На форумі "Цензор. НЕТ" я показав як на тексті ЗАКОНУ минуле підняти час "сьогодні" на примірниках російською(мова-ложка Кихвської Русі) та ураїнською мовами, тобто - що з цього приводу каже БОГ через ЗАКОН, та хто історично першим з,явився - Київська Русь, чи московія. Хоча перенос тексту й не дуже вдалий, але суть зрозуміла. Й ще одне: - найдіть мені столицю Кихвської Русі місто Київ в україномовній Біблії. Якщо я приберу ложку-мову Кихвської Русі, то з нею зникнуть зі тарілки "Україна" все, що стосується ХЛІБА РУК ТА РОЗУМУ що викладений в тарілці Кихвська Русь. Один із способів зникнення - залишення кордонів тарілки, що наразі бачимо. Чому так? - Відповідь в приведеному з україномовної Біблії,- не треба обсирати РУКИ БОГА ТА РАЮ!!! - Я НЕ ПИШУ, НЕ КОРИГУЮ, НЕ ДРУКУЮ Біблії в часі. Теж саме(ЗАКОН ПОДІБНОСТІ) при відкритті часом іншомовних Біблій. АРХ М
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04.06.2024 13:13 Ответить
Чому найнагліші з ТЦК говорять кацапською "двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО Джерело:
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04.06.2024 13:58 Ответить
Працівники ТЦК зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, - Кремінь

З усіх боків тиснуть на працівників ТЦК, компрометують, підривають авторитет державної структури, формують негативну громадську щодо працівників ТЦК.

Ось і п. Кремінь підключився до процесу.

- Хто найбільший ворог України?

- ТЦК! Усі проти працівників ТЦК.

Не РПЦ МП, не... попи РПЦ МП, а працівники ТЦК.

Навіть державні службовці, сільський актив, старости, депутати - їм же прийдеться йти на вибори, "професійно бути за народ", ходити у вишиванці в тилу і в тилу ж вискакувати з шароварів, але в мобілізаційних заходах особисто участь не брати...

ВР подала всім приклад.

Ніби війни немає, а вибори завтра...

А ось на окупованих територіях агресор успішно здійснює мобілізацію ... на російській мові...

А пану Кременю ще далі треба піти, можливо ініціювати вимогу відсторонювати бійців і командирів, які на російській...

Так хто у нас не за Україну? ТЦК, чи рух "Ухилянт" з їх адвокатурою. Може справді, як пише,

Можно под шумок "своих" переводчиками устроить - професійних патріотів пристроїти при армії?
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04.06.2024 14:32 Ответить
кремінь - слабак. треба замість того аби натравлювати фаріон на студентів натравити її на тцк. гарантію даю - половина зразу в зону бойових дій попроситься.
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04.06.2024 15:11 Ответить
У мережі церковних лавок УПЦ МП поширювали антиукраїнську літературу, - СБУ Джерело:

Працівники ТЦК зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, - Кремінь
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04.06.2024 16:21 Ответить
Соромлюся запитати,
а рівень, який має бути: А1, В2 чи С2 ?!
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04.06.2024 17:44 Ответить
 
 