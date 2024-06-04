Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Их штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками ВСУ.

Учитывая это, в соответствии со статьями 9 и 15 закона о государственном языке:

сотрудники ТЦК и СП обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей;

языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

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"Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Кремень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка.