Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Их штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками ВСУ.
Учитывая это, в соответствии со статьями 9 и 15 закона о государственном языке:
- сотрудники ТЦК и СП обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей;
- языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.
"Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Кремень.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка.
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З усіх боків тиснуть на працівників ТЦК, компрометують, підривають авторитет державної структури, формують негативну громадську щодо працівників ТЦК.
Ось і п. Кремінь підключився до процесу.
- Хто найбільший ворог України?
- ТЦК! Усі проти працівників ТЦК.
Не РПЦ МП, не... попи РПЦ МП, а працівники ТЦК.
Навіть державні службовці, сільський актив, старости, депутати - їм же прийдеться йти на вибори, "професійно бути за народ", ходити у вишиванці в тилу і в тилу ж вискакувати з шароварів, але в мобілізаційних заходах особисто участь не брати...
ВР подала всім приклад.
Ніби війни немає, а вибори завтра...
А ось на окупованих територіях агресор успішно здійснює мобілізацію ... на російській мові...
А пану Кременю ще далі треба піти, можливо ініціювати вимогу відсторонювати бійців і командирів, які на російській...
Так хто у нас не за Україну? ТЦК, чи рух "Ухилянт" з їх адвокатурою. Може справді, як пише,
Можно под шумок "своих" переводчиками устроить - професійних патріотів пристроїти при армії?
Працівники ТЦК зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, - Кремінь
а рівень, який має бути: А1, В2 чи С2 ?!