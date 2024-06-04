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Працівники ТЦК зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, - Кремінь

Українська мова

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Про це йдеться на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Їхні штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ.

З огляду на це, відповідно до статей 9 та 15 закону про державну мову:

  • працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків;
  • мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

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"Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних Сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави", - наголосив Кремінь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови.

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Топ коментарі
+5
Вони багато чого мали б дотримуватися, але як і зелені багато чого порушують. А потім дивуються чого українці так реагують.
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04.06.2024 12:48
+5
Яка різниця з якою мовою тебе будуть запихати в бус.
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04.06.2024 12:57
+2
Знову витяг мовне питання, Кремінь ти якого ....біса знов ********* лобами народ?!
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04.06.2024 13:00
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Вони багато чого мали б дотримуватися, але як і зелені багато чого порушують. А потім дивуються чого українці так реагують.
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04.06.2024 12:48 Відповісти
А в окопах також? За ідеєю, воїни які захищають Україну, просто зобов'язані думати про те, як знищити ворога, але тільки використовуючи українську мову. Інакше буде штраф.
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04.06.2024 12:55 Відповісти
Ну і чого додумувати? В офіційних ситуаціях як наприклад нарадах чи зборах звісно має застосовуватися українська мова як державна. В міжособовому спілкуванні говори як хочеш. В Швейцарії також служать хлопці з міграційною біографією, у яких рідна мова інша ніж державна. Ніяких питань не виникає, коли яку мову використовувати.
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04.06.2024 13:33 Відповісти
Яка різниця з якою мовою тебе будуть запихати в бус.
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04.06.2024 12:57 Відповісти
Дай документи,отримай повістку, або не отримай,та йди собі далі. Скажи дякую що вони ще без зброї.
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04.06.2024 13:41 Відповісти
Знову витяг мовне питання, Кремінь ти якого ....біса знов ********* лобами народ?!
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04.06.2024 13:00 Відповісти
Можно под шумок "своих" переводчиками устроить.
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04.06.2024 13:08 Відповісти
На форумі "Цензор. НЕТ" я показав як на тексті ЗАКОНУ минуле підняти час "сьогодні" на примірниках російською(мова-ложка Кихвської Русі) та ураїнською мовами, тобто - що з цього приводу каже БОГ через ЗАКОН, та хто історично першим з,явився - Київська Русь, чи московія. Хоча перенос тексту й не дуже вдалий, але суть зрозуміла. Й ще одне: - найдіть мені столицю Кихвської Русі місто Київ в україномовній Біблії. Якщо я приберу ложку-мову Кихвської Русі, то з нею зникнуть зі тарілки "Україна" все, що стосується ХЛІБА РУК ТА РОЗУМУ що викладений в тарілці Кихвська Русь. Один із способів зникнення - залишення кордонів тарілки, що наразі бачимо. Чому так? - Відповідь в приведеному з україномовної Біблії,- не треба обсирати РУКИ БОГА ТА РАЮ!!! - Я НЕ ПИШУ, НЕ КОРИГУЮ, НЕ ДРУКУЮ Біблії в часі. Теж саме(ЗАКОН ПОДІБНОСТІ) при відкритті часом іншомовних Біблій. АРХ М
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04.06.2024 13:13 Відповісти
Чому найнагліші з ТЦК говорять кацапською "двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО Джерело:
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04.06.2024 13:58 Відповісти
Працівники ТЦК зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, - Кремінь

З усіх боків тиснуть на працівників ТЦК, компрометують, підривають авторитет державної структури, формують негативну громадську щодо працівників ТЦК.

Ось і п. Кремінь підключився до процесу.

- Хто найбільший ворог України?

- ТЦК! Усі проти працівників ТЦК.

Не РПЦ МП, не... попи РПЦ МП, а працівники ТЦК.

Навіть державні службовці, сільський актив, старости, депутати - їм же прийдеться йти на вибори, "професійно бути за народ", ходити у вишиванці в тилу і в тилу ж вискакувати з шароварів, але в мобілізаційних заходах особисто участь не брати...

ВР подала всім приклад.

Ніби війни немає, а вибори завтра...

А ось на окупованих територіях агресор успішно здійснює мобілізацію ... на російській мові...

А пану Кременю ще далі треба піти, можливо ініціювати вимогу відсторонювати бійців і командирів, які на російській...

Так хто у нас не за Україну? ТЦК, чи рух "Ухилянт" з їх адвокатурою. Може справді, як пише,

Можно под шумок "своих" переводчиками устроить - професійних патріотів пристроїти при армії?
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04.06.2024 14:32 Відповісти
кремінь - слабак. треба замість того аби натравлювати фаріон на студентів натравити її на тцк. гарантію даю - половина зразу в зону бойових дій попроситься.
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04.06.2024 15:11 Відповісти
У мережі церковних лавок УПЦ МП поширювали антиукраїнську літературу, - СБУ Джерело:

Працівники ТЦК зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, - Кремінь
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Соромлюся запитати,
а рівень, який має бути: А1, В2 чи С2 ?!
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04.06.2024 17:44 Відповісти
 
 