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Працівниця Львівської ОВА відмовилася встати під час гімну України. Наступного дня її звільнили. ВIДЕО

У День державного прапора, 23 серпня, у Львові працівниця Львівської ОВА Лідія Токарєва під час виконання гімну не встала з лавки. У відповідь на прохання встати жінка показала непристойний жест – середній палець.

Відповідне відео опублікувала у соцмережі Facebook волонтерка Леся Менкуш-Мальків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла воонтерка, інцидент стався на Соборній площі поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку під час заходу на підтримку полонених українських захисників та тих, хто зник безвісти.

Під час виконання державного гімну одна з містянок продовжувала сидіти на лавці. На зауваження про необхідність встати жінка показала середній палець на камеру.

Поруч стояли троє поліцейських, тож Менкуш-Мальків попросила їх перевірити документи у цієї особи. 

Як з'ясувалось, жінка – працівниця Львівської ОВА.

"Вона таки показала документи і сказала, що є працівницею Львівської ОВА...Так це чи ні, але вона заховалася в будівлі ОВА, а туди без перепустки не впускають", - пише волонтерка.

Працівницю ЛОВА звільнили після скандалу 

Жінка, яка відмовилася вставати під час гімну України, дійсно виявилася працівницею Львівської ОВА. Її звати Лідія Токарєва (Данько).

У коментарі виданню ZAXID.NET керівник департаменту внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун підтвердив, що зображена на відео жінка справді працювала у ЛОВА. Після того, що трапилося, жінку звільнили з роботи наступного дня, 24 серпня.

"Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації", - повідомив Горун.

Видання зазначає, що Токарєва працювала у Львівській обладміністрації з 2017 року.

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Автор: 

гімн (94) Львів (3069) скандал (625) звільнення (2675)


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Топ коментарі
+45
Ось ставлення представника влади до України та українців в цілому. І як бачите, географія тут не має різниці.
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26.08.2024 00:13
+29
Звільнили? Яке жорстоке покарання
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26.08.2024 00:13
+29
Тут не "географія". Тут прізвище. Дівоче "данько", але ж зараз вона "возвисілась" до "токарєва". Чоловік її обробив і потрібно розслідувати хто він, де він і чим займається. Якщо жінка скурвлюється то поряд завжди є скурвлювач...
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26.08.2024 00:54
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ох ти ж й Паскуда..(((
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26.08.2024 04:05 Відповісти
Її ніхто не примушував. Ні вставати, ні ..... жити у Львові, ні працювати в ОВА ! Можна жити їй і в мацквє. Там вже її ніхто не буде примушувати - одразу в пику отримає та ще й поліціянтам ноги розставить, щоб гучніше волати гімн підорастії .... за особистим бажанням.
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26.08.2024 06:59 Відповісти
И тут страна застыла в трауре от твоего такого позорного решения! Мужчина, у вас признаки мании величия!
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26.08.2024 07:43 Відповісти
Такі як ти голосували в 2019...за те що маємо зараз...73%ідіотів...
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26.08.2024 03:05 Відповісти
Подивитесь на результати наступних голосувань на виборах, самому страшно туди зазирнути. Націоналісти і так мали результат близький до статистичної похибки, а тепер мабуть треба буде в кожній кабінці ставити по бугаю з гумовою палкою. Який буде слідкувати за правильністю волевиявлення. Бо інакше і 0,2 відсотка не набереться, хоча можуть ПТСРників нагнати на дільницю. Ми можливо виграєм війну, але програємо країну.
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26.08.2024 05:20 Відповісти
Обласні Державні Адміністрації (зараз Військові) це богодельня Єрмака по усій Україні , він президент усього кагалу усіх ОВА
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26.08.2024 00:53 Відповісти
Скіки галасу з однієї курви. Ну той шо шо вона ПРАЦЮВАЛА в ЛОВА - це шо позначає шо вся адміністрація не встала під час виконання гімну - це одиначний, навмисний, провокаційний випадок. Краще пам'ятайте шо коїли оти мешканці Сходу України - як здавали позиції ЗСУ, дедушку з медом, беркутов з відти, скіки ментов, сбу .... перейшло на сторону сепаров, а значить рашистів. Не перебільшуйте цей ганебний випадок до повсемісного та регулярного на Львівшіні - на сході міліони стали зрадниами та войюють в рашистів та вбивають українців.
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26.08.2024 02:56 Відповісти
Малороска...заслужила ...за неповагу до Гімну та України потрібно карати..
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26.08.2024 02:59 Відповісти
Та чого малороска ? Дівоча фамілія Данько. Ваша вона. Дарма Фаріон не жила до цього часу. Цікаво би було послухати її думку с приводу цього
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26.08.2024 06:06 Відповісти
«Ваша» це чия?
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26.08.2024 12:02 Відповісти
Західноукраїнська , тоб то з найпатріотичної частини нашої країни , решта України не досить патріотичні ))
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26.08.2024 12:13 Відповісти
Може і гімни» іхній». Що це за «західна Україна»? Вживайте хоч б історично вірну назву Галичина, а не кацапські наративи . Ви що, проводили опитування по цілій Україні з приводу патріотичності по регіонах? І потім, судячи із заточки цієї особи вона із «панаєхавший», тобто «ваша». Д
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26.08.2024 12:55 Відповісти
В галичан якесь інше обличчя ? С приводу патріотичності та опитувань , то їх не треба проводити , достатньо почитати ваші коментарі на цензорі.
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26.08.2024 14:26 Відповісти
шо шкіришся, весело?.. така сама ТП
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26.08.2024 13:07 Відповісти
Захід України - то Дан-чук чи Дань-ків. А Дань- ко - ласкаво просимо до Наддніпрящини!)))
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26.08.2024 14:26 Відповісти
Це що? Вона у робочий час знаходиться не на робочому місці, а десь у парку? А потім ще премію за нібито якусь інтенсивність роботи самі собі виписують. І ще там за додаткові якісь навантаження, за вислугу . Цікаво хто влаштував оце гівно на роботу. І за скільки грошей обходилося оце платникам податків? Ха ха ха.
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26.08.2024 05:53 Відповісти
Дурнику. Це сталось 24 серпня.
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26.08.2024 06:04 Відповісти
23 го в пятницу, уволили 24 го
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26.08.2024 10:46 Відповісти
Ось значить така позиція... Встати під час виконання гімну вже западло..... І винні активісти....
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26.08.2024 07:01 Відповісти
Яке пАтужне у своїй жорстокості покарання- посадовиці Львівської ОВА було надано неоплачувану відпустку на півроку-рік, а потім вона судовим рішенням поновиться на посаді та отримає виплати за період незаконного безробіття і компенсацію за шкоду, заподіяну незаконним звільненням.
Чи не так з Фаріон було? У тому ж Львові, до речі. У суді з'ясувалося, що у документах на звільнення допущені числені помилки, і- вуаля
А ось підозр/звинувачень щодо посадової особи Лівської політехніки, що й зробила ці помилки, підробивши документи, не висувалося. Що ст. 366 КК теж "на паузі"?
І тут те ж саме буде.
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26.08.2024 06:55 Відповісти
млядь,хто цю курву рекомендував та приймав на роботу ? ці тварі повинні нести відповідальність ? який запис в трудовій книжці у цій тварі- звільнити за власним бажанням ?? зелений бардак працює далі !!!!
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26.08.2024 08:39 Відповісти
не поновиться, вона ж за власним написала...
абсолютно доречне покарання, але без наслідків на майбутній роботі...
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26.08.2024 13:40 Відповісти
Що значить прізвище на непоавильне поміняти.... Була Донько все було добре, стала токарєва, щось зробилося з людиною...... Чемодан вокзал параша...
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26.08.2024 06:58 Відповісти
Це вона тримала обідку,шо не може поєхать к любімой бабушкє в Сизрань...
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26.08.2024 07:14 Відповісти
Нужно ли вставать под гимн России?

В законе подчеркивается, что «при официальном исполнении государственного гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов»,

а в случае, если исполнение гимна сопровождается поднятием государственного флага, «присутствующие поворачиваются к нему лицом»
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27.08.2024 12:20 Відповісти
Іноді ,що б не втратити роботу, варто зайвий раз підняти сраку. І не розкидатись факами. Шануйтесь ,друзі!
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26.08.2024 07:19 Відповісти
А нахєра такі на держпосадах? Тут інше - хто таких прилаштовує на посади?
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26.08.2024 10:26 Відповісти
Она уже на новой блатной держдолжности,где нибудь с таможенниками или с податкивцами весело показывает факи символам державы,у нее явно есть солидная крыша,так что быдлячкам не стоит радоваться увольнению.
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26.08.2024 07:27 Відповісти
Саме так і було зроблено. Без будь якого покарання як держслужбовця. Тож вийшла із збереженням усіх привілей. І надалі буде показувати всім палець. Та жити на наші податки.
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26.08.2024 07:38 Відповісти
Але є нюанс... Бидлячок, це ти, москвороте)
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26.08.2024 09:35 Відповісти
Бидло прокацапське, та й годі... Одне бидло рахується президентом, інше в ВР. І так по президенській вертикалі вниз. Дегенерати при владі.
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26.08.2024 07:36 Відповісти
відновиться через суд і заробітну плату отримає за всі пропущені місяці та моральну шкоду.
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26.08.2024 07:52 Відповісти
А до чого тут суд? Вона сама заяву написала на звільнення.
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26.08.2024 07:58 Відповісти
Це те якраз, про що мертвечук пуйлові докладав перед повномасштабним вторгненням.
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26.08.2024 08:21 Відповісти
Чертовка, ****. Вовчий квиток такій.
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26.08.2024 08:37 Відповісти
Гидота.
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26.08.2024 08:39 Відповісти
Якби не шкандаль, відіо, звернення до поліціянтів та розголос, то сиділа б далі і гадила. Тут самого голову адміністрації треба міняти
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26.08.2024 08:53 Відповісти
Для початку з дepмаком потрібно розібратися, а за ним і всі його шавки зникнуть.
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26.08.2024 08:58 Відповісти
А зєля? Нехай далі гадить? Демократія і Конституція скасована? В нас вже диктатура?
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26.08.2024 09:17 Відповісти
Токарєва... якесь дуже українське прізвище )
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26.08.2024 09:38 Відповісти
Токарєва (Данько). Кацапка так б не ризикувала.
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26.08.2024 10:16 Відповісти
Це ти їх погано знаєш.
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26.08.2024 10:24 Відповісти
цікаво чому в тебе також Алєксєй а не Олексій )
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26.08.2024 11:36 Відповісти
чомусь я не здивован ова напичкана кумами сватати друзями і всім непотрібом, а як звісно риба гніє з голови
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26.08.2024 09:51 Відповісти
А от цікаво - вона львів'янка, чи з панаєхавших? Бо щось воно якось того. Хоча, можливо, і львів'янка, але їбе її якийсь кацап. І як таку... на державні посади у вищі органи влади беруть? Хоча, можливо той токарєв десь поряд влаштувався
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26.08.2024 10:22 Відповісти
А шо эта мардва делала в Львовской администрации. ПС. Токамц с мардовского вертеться.
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26.08.2024 10:43 Відповісти
Це прямий наслідок позиції Зеленського "какая разница, как называется улица, лишь бы она была заасфальтирована и освещена".
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26.08.2024 11:07 Відповісти
Текст прочитати розуму не вистачило ?
Токарєва працювала у Львівській обладміністрації з 2017 року Джерело:
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26.08.2024 12:06 Відповісти
Розумник ти не наш... А Зе в 2019 народився? Чи нагадати, в якому році він Україну з порноактрисою порівнював?
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26.08.2024 18:01 Відповісти
олександр
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26.08.2024 11:36 Відповісти
На урочистих зборах до 8 Березня студент залізно-дорожного технікуму за те що не встав з крісла при виконанні Гімну отримав 3 роки тюрми,а біля Галицького базару мужчина на 7 листопада зірвав державний прапор, то також отримав 2 роки тюрми.Немає чого цикатись з ворогами держави,якщо дуже гуманні то вихід: чамайдан, вокзал, москальщина!!! Правда цешурукй було при комуняках ,але зроблено дуже правильно!!! Не подобається держава, шуруй поки пістон не вставили. Слава Україні!
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26.08.2024 11:48 Відповісти
Патріоти мають її знайти та жорстоко покарати. Зняти нове відео, де вона буде стояти на колінах співаючи гімн і цілувати прапор.
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26.08.2024 11:51 Відповісти
Відразу видно успішну жінку
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26.08.2024 12:38 Відповісти
країна "мрій".....
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26.08.2024 12:46 Відповісти
Гарна причина для срачів поміж українцями. Всі роздратовані, гавкають одне на одного. А як не мене, панянка заслуговує на зневагу. Чи заслуговує на звільнення, я не певен. Бо не вважаю, що думка навколишніх людей може мене до чогось зобов'язувати. Людина народилася вільною, такою і має жити. Тож, зобов'язати мене до чогось може лише закон. Моральні вимоги можуть породжувати лише оцінку, тобто, в даному випадку, зневагу. Інша справа, якщо ви є якимось моральним авторитетом у суспільстві, митрополитом там, чи міським головою. Прості громадяни нікому нічого не винні в моральному плані. Це і зветься вільна країна, в такій я жив і хочу в такій жити. А от в Союзі ти був зобов'язаний вважати так, як скаже партія. Такого жаху я більше не хочу.
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26.08.2024 13:08 Відповісти
Патріотизм не заключається у носінні вишиванки і співанні гімну в парку біля ОДА.По перше це парк.По друге нефіг співати гімн коли ти не маєш ні слуху ні голосу.По третє то та сама ОДА яка перекрила біля себе вулицю Винниченка,тим самим створивши пробки від Личаківської до Руської.Але встати можна було.Хоча жінка має право вийти з будь якого заходу і не вставати при будь якій ситуаціі.Може в неї починало протікати?Я б скоріше свій гнів повернув на того чи ту хто знімав то все.Бо знімати під час гімну то гірше ніж сидіти.Про то ще говорив поет Павличко,який хотів написати нові слова для гімну і через що його прозвали гімнотворцем...
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26.08.2024 13:12 Відповісти
тут не про патріотизм, а про працівна органів ДЕРЖАВНОЇ влади, які срались на державу першими з усіх! хотя сидять на печеньках від неї -- від того, що роботящий народ заробить...
Так що по заслугам їй дісталось -- звільнення найдоречніше покарання, рахуй як за п'янку
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26.08.2024 13:44 Відповісти
До Львова тепер повно нечисті сєпарської приїхало.........
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26.08.2024 14:15 Відповісти
Патріотизм у функціонерів на держслужбі?
Вони туди заради хабарів і корочек один одного протягують, до чого тут взагалі патріотизм і сепари?
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27.08.2024 00:10 Відповісти
Преба перевірити, як зрадниця літає. З 9 поверху.
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26.08.2024 14:22 Відповісти
Проверить бы не только Львовскую а и остальные обладминистрации, в каждой найдуться предатели или обиженые по жизни шариевцы.
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26.08.2024 16:26 Відповісти
Нужно узнать как она туда попало работать. Выяснить, кто помог ей, рекомендовал. Родственники, друзья, любовник - не важно. всем воткнуть перо в жопу и пускай летят в Россию
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26.08.2024 21:49 Відповісти
Звільнили бо треба ж нову посаду їй видати - послицею в умовну Австрію поїде
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27.08.2024 00:08 Відповісти
Государственные гимны ассоциируются с патриотизмом по всему миру.

В Японии учителям несколько раз выносили выговоры за то, что они не вставали во время гимна.

В Мексике женщину оштрафовали за то, что она перепутала слова.

Очень серьезно относятся к гимну и в США.
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27.08.2024 12:16 Відповісти
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