Працівниця Львівської ОВА відмовилася встати під час гімну України. Наступного дня її звільнили. ВIДЕО

У День державного прапора, 23 серпня, у Львові працівниця Львівської ОВА Лідія Токарєва під час виконання гімну не встала з лавки. У відповідь на прохання встати жінка показала непристойний жест – середній палець.

Відповідне відео опублікувала у соцмережі Facebook волонтерка Леся Менкуш-Мальків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла воонтерка, інцидент стався на Соборній площі поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку під час заходу на підтримку полонених українських захисників та тих, хто зник безвісти.

Під час виконання державного гімну одна з містянок продовжувала сидіти на лавці. На зауваження про необхідність встати жінка показала середній палець на камеру.

Поруч стояли троє поліцейських, тож Менкуш-Мальків попросила їх перевірити документи у цієї особи.

Як з'ясувалось, жінка – працівниця Львівської ОВА.

"Вона таки показала документи і сказала, що є працівницею Львівської ОВА...Так це чи ні, але вона заховалася в будівлі ОВА, а туди без перепустки не впускають", - пише волонтерка.

Працівницю ЛОВА звільнили після скандалу

Жінка, яка відмовилася вставати під час гімну України, дійсно виявилася працівницею Львівської ОВА. Її звати Лідія Токарєва (Данько).

У коментарі виданню ZAXID.NET керівник департаменту внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун підтвердив, що зображена на відео жінка справді працювала у ЛОВА. Після того, що трапилося, жінку звільнили з роботи наступного дня, 24 серпня.

"Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації", - повідомив Горун.

Видання зазначає, що Токарєва працювала у Львівській обладміністрації з 2017 року.

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