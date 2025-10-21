Ексдиректору Молодого театру Білоусу, якого звинувачують у зґвалтуванні студенток, повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Подробиці підозри
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.
У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. в Офісі генпрокурора зазначають, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів.
Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.
Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення сутдентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру.
Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.
Подробиці обшуків
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора, розслідування проводять співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі Національної поліції України. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.
