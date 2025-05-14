Керівник Молодого театру Білоус залишив посаду, - КМДА

Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток, залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Також уже підписано відповідний наказ Департаменту.

Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.

