Руководитель Молодого театра Билоус покинул должность, - КГГА

Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам, оставил должность директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, Андрей Билоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента.

Все дальнейшие кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Билоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Билоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

