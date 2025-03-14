Директор и художественный руководитель Молодого театра Билоус вернулся на должность после отстранения из-за обвинений в сексуальных домогательствах, - СМИ

Директор и художественный руководитель Молодого театра Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении студенток, вернулся на свою должность после месячного отстранения.

Об этом он заявил hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

14 марта 2025 года Андрей Билоус, директор и художественный руководитель Молодого театра, вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как был отстранен от должности на месяц по его собственной инициативе. Это решение было принято во избежание спекуляций, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция начала производство против преподавателя университета Карпенко-Карого Билоуса: его обвиняют в домогательствах

Как сообщил Билоус в интервью, по состоянию на 14 марта департамент культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) не имеет правовых оснований для его отстранения или увольнения. Подтверждение этого предоставлено также в официальном документе департамента.

Комиссия, рассматривавшая жалобы на Билоуса, завершила свою работу и подготовила выводы. Среди рекомендаций - разработка этического кодекса театра, проведение тренингов о правах человека, сексуальных домогательствах и защите, а также создание комитета для рассмотрения жалоб на дискриминационные действия. Однако вопросы реализации некоторых предложений, таких как гендерное соотношение актеров в спектаклях, еще требуют уточнения.

Представители КГГА также отметили необходимость уважения к каждому члену коллектива театра, чтобы сохранить его целостность.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

Читайте также: Режиссера Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в сексуальных домогательствах

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преподавателя университета Карпенко-Карого Высоцкого отстранили после обвинений в домогательствах