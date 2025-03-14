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Новости Скандал с Билоусом
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Директор и художественный руководитель Молодого театра Билоус вернулся на должность после отстранения из-за обвинений в сексуальных домогательствах, - СМИ

Преподаватель Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссер Молодого театра Андрей Белоус

Директор и художественный руководитель Молодого театра Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении студенток, вернулся на свою должность после месячного отстранения.

Об этом он заявил hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

14 марта 2025 года Андрей Билоус, директор и художественный руководитель Молодого театра, вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как был отстранен от должности на месяц по его собственной инициативе. Это решение было принято во избежание спекуляций, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция начала производство против преподавателя университета Карпенко-Карого Билоуса: его обвиняют в домогательствах

Как сообщил Билоус в интервью, по состоянию на 14 марта департамент культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) не имеет правовых оснований для его отстранения или увольнения. Подтверждение этого предоставлено также в официальном документе департамента.

Комиссия, рассматривавшая жалобы на Билоуса, завершила свою работу и подготовила выводы. Среди рекомендаций - разработка этического кодекса театра, проведение тренингов о правах человека, сексуальных домогательствах и защите, а также создание комитета для рассмотрения жалоб на дискриминационные действия. Однако вопросы реализации некоторых предложений, таких как гендерное соотношение актеров в спектаклях, еще требуют уточнения.

Представители КГГА также отметили необходимость уважения к каждому члену коллектива театра, чтобы сохранить его целостность.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

Читайте также: Режиссера Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в сексуальных домогательствах

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.

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Автор: 

скандал (4475) театр (229) Университет (244)


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Топ комментарии
+5
Колись давно, коли вчився в універі, прийшов новий прєпад, який почав домогатися до студенток. Студентки записали це на диктофон і більше чувака ніхто не бачив.
Якшо цей кєкс дісно домагався і навіть присилав інтимні фотки, то для обвинувачення мало б бути більше доказів, ніж просто "неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань".
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14.03.2025 14:34
+5
Білоус нічого страшного не зробив, мабуть...
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14.03.2025 14:36
+2
Загладив свою вину?
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14.03.2025 14:31
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В окоп Білоуса
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14.03.2025 14:28 Ответить
Загладив свою вину?
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14.03.2025 14:31 Ответить
Зализав
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14.03.2025 14:50 Ответить
Загладив по попі та внших солодких місцях, вона подумала і їй сподобалось
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14.03.2025 17:57 Ответить
Певно, пообіцяв мирно дрочити.
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14.03.2025 14:32 Ответить
🤣🤣🤣🔥🔥🔥
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14.03.2025 14:51 Ответить
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14.03.2025 18:01 Ответить
Щуку кинули у річку... Буде ділі актрис примушувати до кохання, поки її чоловік чи хлопець, не поставить крапку.
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14.03.2025 14:32 Ответить
Колись давно, коли вчився в універі, прийшов новий прєпад, який почав домогатися до студенток. Студентки записали це на диктофон і більше чувака ніхто не бачив.
Якшо цей кєкс дісно домагався і навіть присилав інтимні фотки, то для обвинувачення мало б бути більше доказів, ніж просто "неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань".
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14.03.2025 14:34 Ответить
і досі жодна з "потерпівших" не надала свій смартфон з доказами
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14.03.2025 14:36 Ответить
Білоус нічого страшного не зробив, мабуть...
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14.03.2025 14:36 Ответить
На святе руку підняв
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14.03.2025 14:37 Ответить
Ну чи не звільняти через таку куйню такого цінного кадра.
Начебто для когось секрет, що всі звільнені поновлюють свої посади та ще й із компенсацією.
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14.03.2025 14:36 Ответить
Не берусь стверджувати, було чи не було, але сьогодні хто завгодно, приховавши обличчя, може записати відео та звинуватити кого завгодно в чому завгодно.
Мотиви можуть бути дуже різні.
В даному випадку, не здивуюсь, якщо "студентка" сама запропонувала секс відомому режисеру та після відмови вирішила помститись.
Нічого дивного, раз живемо в такий час, коли на секс треба отримати згоду, краще письмову...
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14.03.2025 14:38 Ответить
Це називається печатка РАГСу.
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14.03.2025 14:47 Ответить
Куди пропали старі добрі мізогінні та аб'юзерські часи- коли б батя одніє з студєнток прийшов би і начистив би ******** морду ліца керовніку младого тєатра без лишньої судової тяганини ..?
Чи то батьків таких не стало , або до їхніх дочок не пристають або вони взагалі не поступають в такі младі тєатри ? Це питання залишиться без атвєта ...
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14.03.2025 14:45 Ответить
він став зовсім іншою людиною..., мабуть...
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14.03.2025 14:45 Ответить
"Неназвана студентка" настільки обіізнана з "інтимними місцями інших студенток" що змогла їх ідентифікувати?!
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14.03.2025 14:46 Ответить
Наче в театрі проводили збори, багато актрис дали свідчення проти нього. Як тепер ця почвара зможе працювати, дивитися в очі акторам, актрисам. Геть совісті немає ні крихти.
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14.03.2025 14:47 Ответить
Хоть трахнув?, Чи піар? Зеля, Кого призначають?
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14.03.2025 14:49 Ответить
Анонімне відео, неназвана студентка, якісь інтимні місця... Нічим людям зайнятись.
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14.03.2025 14:50 Ответить
Шах і мат вам порохоботи.
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14.03.2025 15:04 Ответить
"гендерне співвідношення акторів" - це як?
Він ствив чоловіків грати жіночі ролі? Чи навпаки?
Алі Баба і 40 розбійників - гендерне співвідношення акторів ))))
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14.03.2025 15:10 Ответить
а хто доказав його винуватість??? то що якась хвойда заявила що він колись домагався???
Факти, експертизи, свідки надані? Є слідчі дії по цій справі, вкінці кінців є рішення суду чи у нас вже можна дати вирок без суду??? Куди ми йдемо шановні, в дике середньовіччя?
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14.03.2025 15:13 Ответить
 
 