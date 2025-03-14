Директор и художественный руководитель Молодого театра Билоус вернулся на должность после отстранения из-за обвинений в сексуальных домогательствах, - СМИ
Директор и художественный руководитель Молодого театра Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении студенток, вернулся на свою должность после месячного отстранения.
Об этом он заявил hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
14 марта 2025 года Андрей Билоус, директор и художественный руководитель Молодого театра, вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как был отстранен от должности на месяц по его собственной инициативе. Это решение было принято во избежание спекуляций, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Как сообщил Билоус в интервью, по состоянию на 14 марта департамент культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) не имеет правовых оснований для его отстранения или увольнения. Подтверждение этого предоставлено также в официальном документе департамента.
Комиссия, рассматривавшая жалобы на Билоуса, завершила свою работу и подготовила выводы. Среди рекомендаций - разработка этического кодекса театра, проведение тренингов о правах человека, сексуальных домогательствах и защите, а также создание комитета для рассмотрения жалоб на дискриминационные действия. Однако вопросы реализации некоторых предложений, таких как гендерное соотношение актеров в спектаклях, еще требуют уточнения.
Представители КГГА также отметили необходимость уважения к каждому члену коллектива театра, чтобы сохранить его целостность.
Что предшествовало?
Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.
На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.
Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".
Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.
24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.
Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.
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Якшо цей кєкс дісно домагався і навіть присилав інтимні фотки, то для обвинувачення мало б бути більше доказів, ніж просто "неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань".
Начебто для когось секрет, що всі звільнені поновлюють свої посади та ще й із компенсацією.
Мотиви можуть бути дуже різні.
В даному випадку, не здивуюсь, якщо "студентка" сама запропонувала секс відомому режисеру та після відмови вирішила помститись.
Нічого дивного, раз живемо в такий час, коли на секс треба отримати згоду, краще письмову...
********морду ліца керовніку младого тєатра без лишньої судової тяганини ..?
Чи то батьків таких не стало , або до їхніх дочок не пристають або вони взагалі не поступають в такі младі тєатри ? Це питання залишиться без атвєта ...
Він ствив чоловіків грати жіночі ролі? Чи навпаки?
Алі Баба і 40 розбійників - гендерне співвідношення акторів ))))
Факти, експертизи, свідки надані? Є слідчі дії по цій справі, вкінці кінців є рішення суду чи у нас вже можна дати вирок без суду??? Куди ми йдемо шановні, в дике середньовіччя?