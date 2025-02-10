Полиция начала производство против преподавателя университета Карпенко-Карого Белоуса: его обвиняют в домогательствах

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Источник Hromadske заявил, что речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссере Молодого театра Андрее Белоусе.

"О вероятных домогательствах в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. В частности, в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Продолжается досудебное расследование.

Ранее преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранили от образовательного процесса после обвинения в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Что предшествовало

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.

