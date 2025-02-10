РУС
Полиция начала производство против преподавателя университета Карпенко-Карого Белоуса: его обвиняют в домогательствах

Домогательства в Карпенко-Карого. Начато производство против Билоуса

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Источник Hromadske заявил, что речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссере Молодого театра Андрее Белоусе.

"О вероятных домогательствах в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. В частности, в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Продолжается досудебное расследование.

Ранее преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранили от образовательного процесса после обвинения в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Читайте также: Ученый совет Института журналистики попросил ректора КНУ расторгнуть контракт с Василенко

Что предшествовало

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.

Читайте также: Режиссера Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в сексуальных домогательствах

+2
і це варто поміщати у НОВИНИ
показать весь комментарий
10.02.2025 12:27 Ответить
+1
Вся ця псевдоінтелигенція-суцільні збоченці.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:31 Ответить
+1
хммм.....
ви як собі уявляєте популярність артиста?
ви або неймовірно талановитий і у вас є меценат, або через спальню режисера.
білоус справжній викладач! зразу вчив молодих дівчат особливостям професії!
білоусу заслуженого викладача україни, але ніяк не карну справу!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:35 Ответить
і це варто поміщати у НОВИНИ
показать весь комментарий
10.02.2025 12:27 Ответить
А куди це поміщати, сексуальне насильство бляха?

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:30 Ответить
Свободу пенсіонерам !

.

.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:50 Ответить
Так. Варто. Такі мудаки мають втілювати свої збочені фантазії в спеціальних закладах, а не займатися викладанням в університетах зловживаючи службовим становищем. Гнати в шию потрібно не тільки цього типа, а й увесь відділ кадрів... В Карпенка-Карого взагалі якась гнила атмосфера вже як мінімум пів століття. Памятаю як в театрі Франко представили Хостікоєву випускницю цього вишу. Хостікоєв так зверхньо на неї подивився, розплився в хтивій посмішці і так хижо процідив скрізь зуби "Ну здравствуй тєло молодоє. Нєзнакомоє." ...
показать весь комментарий
10.02.2025 13:24 Ответить
Сексуальнии гігант - чи шось з головою?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:29 Ответить
Вся ця псевдоінтелигенція-суцільні збоченці.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:31 Ответить
і не кажи!

ото на селі - одразу на сєновал !

.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:51 Ответить
скільки дивлюсь - саме викладацька робота чоловіків з жінками часто породжує такі конфлікти. У всьому світі це є. То вчителька замутить оргію з учнями 5ого класу, то викладач домагається студенток...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:32 Ответить
розумна студентка, використає це в особистих планах на майбутнє.
а тупа бичка буде гратися в лєвацтво фемінізм і всю цю дурню.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:38 Ответить
ты не умнеешь, центравой чувак с Троещины?! ты хоть на секунду можешь себе представить творческую кухню? например, театральную!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:46 Ответить
оу...
знову ти?
привіт убогий!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:53 Ответить
бегом гришка беги билоуса защищать! по ходу ты с тех фоток тоже потел, ущербный!
показать весь комментарий
10.02.2025 13:32 Ответить
хммм.....
ви як собі уявляєте популярність артиста?
ви або неймовірно талановитий і у вас є меценат, або через спальню режисера.
білоус справжній викладач! зразу вчив молодих дівчат особливостям професії!
білоусу заслуженого викладача україни, але ніяк не карну справу!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:35 Ответить
они и без белоуса умели! а твой кумир извращенец, торчал от фоток с голыми бедрами!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:47 Ответить
Порнухи в неті мало? Якась дурня.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:52 Ответить
Ще можу тобі велику таємницю відкрити - всі чоловіки торчать від фоток з голимі бьодрамі.
Якщо вони звісно чоловіки.
Якщо вони звісно чоловіки.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:55 Ответить
а ещё васёк есть тип мужчин которые торчат от резиновых женщин, от своих рук и своего зада! если ты жизни добился того, что твой потолок это фотки с голыми девчонками, то ты действительно счастливчик!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:51 Ответить
Так. Мій потолок це жінки. Якщо ти більшого "достіг" - то я тебе поздоровляю. Тільки на ослів не плигай - за це в нас тюрма.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:16 Ответить
О, а тут переймаються шо якщо 18-25 якщо вsдправить на фронт, то буде демографsчна криза. Поки є такі мужикі нам бояться нічого
показать весь комментарий
10.02.2025 12:43 Ответить
з цього вже як з козла молока

.

.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:54 Ответить
Нормальний чувак,подобались студентки...що ж в тому надзвичайного?Зауважте,що в статті не сказано що він шантажував студенток,мовляв не даш - не поставлю залік.Лише присилав інтимні фото,яких,до речі,також нема...А ось якби він залицявся до студентів,тобто був **********,то поліція тут би десять раз подумала...Політично некоректно,не модно і неприродно тепер осуджувати ********** і їм подібних...у всякому випадку я такого не чув...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:57 Ответить
Якось виходить, що домагаються найбільш потворних.
Поплавський теж дуже хотів якусь жирну в окулярах з немитою головою.
Якісь збоченці.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:58 Ответить
Якщо це так і він домагається дівчат, то треба йому просто добре паяльник начистити і він більше не буде
показать весь комментарий
10.02.2025 12:59 Ответить
Треба каструвати всіх при прийомі на роботу.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:06 Ответить
Ще можна проводити провокацію домагальщика. Підіслати яку професіоналку з поліції, яка почне йому корчити глазкі, фліртувати та призначить зустріч в інтимному місці... Якщо клюне - значить збоченець.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:12 Ответить
Та нічого йому не буде, експертиза встановить що він страждає сексуальним недомаганням!
показать весь комментарий
10.02.2025 13:49 Ответить
Цікаво,як вони це будуть доводити
показать весь комментарий
10.02.2025 14:22 Ответить
Іноді смішно читати такі статті ,
Спочатку закінчила виш
А потім згадала що три роки тому її зваблювали
Дивись і ропіарилась
показать весь комментарий
10.02.2025 14:44 Ответить
До дівчини, якщо пристаєш то козел. Якщо не пристаєш козел в кубі.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:56 Ответить
Поплавский, теперь этот. Строят миф о сексуальных домогательствах. У преподавателей жены, любовницы, квартиры. Дома строятся, машины в ремонт. Бабло нужно. А девки хотят лохматкой отделаться. Сколько ей? 18-20. Если её 2 раза на вписке отодрали, она считает себя бомбой - профессиональной. Самомнения там больше чем прелести. А преподам бабки нужны, а такого добра в ВУЗах море.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:14 Ответить
Тобто поліція продовжує займатись аби чим, головне робити вигляд активних дій. Наприклад запровадити кримінальне впровадження, не маючи доказів злочину, а потім почати шукати докази 😂
Презумпція невинуватості вийшла із чату, ну якщо ти не з партії потужних звісно.
Презумпція невинуватості вийшла із чату, ну якщо ти не з партії потужних звісно.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:30 Ответить
 
 