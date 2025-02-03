Режисера Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у сексуальних домаганнях

Українського 70-річного режисера-постановника та викладача Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури й мистецтв після звинувачень в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях щодо студенток.

Про це повідомив факультет кіно і телебачення КНУКіМ, передає Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що від 3 лютого Олександр Балабан не працює в університеті.

Як йдеться на його Facebook-сторінці, раніше він був завідувачем катедри тележурналістики та акторської майстерності.

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У чому звинувачують Олександра Балабана

Балабана звинувачують в харасменті, приниженні студентів та домаганнях.

Першою про сексуальні домагання з боку режисера написала акторка й колишня студентка цього майстра Єлизавета Яковишина.

За її словами, він робив "антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях", а також називав їх "повіями" та "бл##ями".

Балабан також висловлював думку про статеве життя молодих акторок і сексуально домагався деяких з них.

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У коментарях Єлизавету підтримали й інші постраждалі в майстерні Олександра Балабана.

Так, інша студентка, Єлизавета Павленко, в коментарях під дописом Яковишиної пише, що під час репетиції режисер розвертав дівчину спиною до інших та без попередження знімав з неї майку.

"В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма – чорна майка, бо нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів", - зазначає Павленко.

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Що кажуть інші студенти факультету КНУКіМ?

Деякі студенти натомість виступили на захист Олександра Балабана.

Наприклад, Євгенія Симончук каже, що він ніколи не поводився ганебно з нею чи її однокурсниками. Вона навчається у викладача вже близько пʼяти років.

Інший студент Влад Шклярук зазначив, що Балабан став для нього "чоловіком, з якого він міг брати приклад, як бути гідним та не боятись перешкод". Він також вважає, що Балабан дає студентам все, що треба для того, щоб стати актором.

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Що відомо про Олександра Балабана

Олександр Ілліч Балабан — режисер-постановник близько 70 вистав та документальних фільмів.

Він працював режисером-постановником в Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Т.Шевченка, Одеському академічному театрі музичної комедії, Київському академічному театрі драми та комедії.

Він написав книгу "За лаштунками холодно".

У КНУКіМ Балабан викладав такі дисципліни: "Майстерність актора", "Майстерність актора та пластична культура", "Сценічна мова", "Робота актора в кіно-телемюзиклах", "Переддипломна практика".

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Нагадаємо, раніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від освітнього процесу після звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень до студенток.

Згодом ще одного викладача університету Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студентів.