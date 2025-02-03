Режисера Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у сексуальних домаганнях
Українського 70-річного режисера-постановника та викладача Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури й мистецтв після звинувачень в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях щодо студенток.
Про це повідомив факультет кіно і телебачення КНУКіМ, передає Цензор.НЕТ.
Там повідомили, що від 3 лютого Олександр Балабан не працює в університеті.
Як йдеться на його Facebook-сторінці, раніше він був завідувачем катедри тележурналістики та акторської майстерності.
У чому звинувачують Олександра Балабана
Балабана звинувачують в харасменті, приниженні студентів та домаганнях.
Першою про сексуальні домагання з боку режисера написала акторка й колишня студентка цього майстра Єлизавета Яковишина.
За її словами, він робив "антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях", а також називав їх "повіями" та "бл##ями".
Балабан також висловлював думку про статеве життя молодих акторок і сексуально домагався деяких з них.
У коментарях Єлизавету підтримали й інші постраждалі в майстерні Олександра Балабана.
Так, інша студентка, Єлизавета Павленко, в коментарях під дописом Яковишиної пише, що під час репетиції режисер розвертав дівчину спиною до інших та без попередження знімав з неї майку.
"В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма – чорна майка, бо нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів", - зазначає Павленко.
Що кажуть інші студенти факультету КНУКіМ?
Деякі студенти натомість виступили на захист Олександра Балабана.
Наприклад, Євгенія Симончук каже, що він ніколи не поводився ганебно з нею чи її однокурсниками. Вона навчається у викладача вже близько пʼяти років.
Інший студент Влад Шклярук зазначив, що Балабан став для нього "чоловіком, з якого він міг брати приклад, як бути гідним та не боятись перешкод". Він також вважає, що Балабан дає студентам все, що треба для того, щоб стати актором.
Що відомо про Олександра Балабана
Олександр Ілліч Балабан — режисер-постановник близько 70 вистав та документальних фільмів.
Він працював режисером-постановником в Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Т.Шевченка, Одеському академічному театрі музичної комедії, Київському академічному театрі драми та комедії.
Він написав книгу "За лаштунками холодно".
У КНУКіМ Балабан викладав такі дисципліни: "Майстерність актора", "Майстерність актора та пластична культура", "Сценічна мова", "Робота актора в кіно-телемюзиклах", "Переддипломна практика".
Нагадаємо, раніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від освітнього процесу після звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень до студенток.
Згодом ще одного викладача університету Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студентів.
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Ну нібито якщо студентка йде до викладача на «антицелюлітний масаж» в окрему аудиторію, то в чому він не правий, коли називає її після цього бл*ддю? Усі так назвуть
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Це ще нормально. На порнохабі і чорні футболки знімають, бо не сприяє розкриттю внутрішніх талантів актрис
В мене препод електродинаміки була в КПІ бабулець 80+++ бомбезна бабуля, без маразмів, і всіляких захерів. Офігенно викладала й виглядала як герцогиня)) профессор..пацани поздавали все без домагань та хабарів)
Дівкам треба було просто підставити урода - запросити ректора на сеанс масажу.
Есть понятие правонарушения. В понятии правонарушений есть понятие обвинения. В понятии обвинений бывает публичный порядок, и частный порядок. Публичный - это например убийство, за которое обвиняет государство вне зависимости от обстоятельства. Частный - это когда заявитель сам решает, писать заявление, или нет.
Если мадама считала что в ее отношении было совершены правонарушения - к ее услугам была полиция, а для восстановления чести и репутации - суд.
Но мадама четко осознавала что правонарушений нет, и вся суть ее претензий - в личной неприязни к человеку, неважно по какой причине - сильно старый, не в ее вкусе, или оценку низкую поставил. Поэтому и молчала на тот момент. А теперь вот пробило.
Если профессия оплачиваема, востребована и люди идут в ВУЗ чтобы ее получать - то конечно же такое высшее образование нужно. В конце концов аккредитация ВУЗа дает ему самому право решать - он может открывать хоть профессию сажателя картошки на Марсе.
Чему может научить викладач вiком 70+ - рассматривается по факту, а не по цифре возраста. Я бы наверное выбрал себе именно такого преподавателя, а не бородатого дитя на гироскутере, который рисует красивые презентации с околонулевым смыслом.
Если студенты не воспринимают преподавателя - им никто не запрещает покинуть ВУЗ, все таки это они пришли в этот ВУЗ, а не ВУЗ к ним. Где вы найдете столько преподавателей под хотелки\воспринималки каждого из 30-ти студентов аудитории?
А вот к чему постае питання - так это к правоохранительной системе Украины.
По-хорошему, полиция завтра же должна взять это дело под контроль и провести следствие.
Если в процессе следствия выяснится что дед сексуально домагался студенток против их воли - деду надо дать три года тюрьмы. Если выяснится что дед не домагался студенток, или все было по согласию - три года тюрьмы дать Елизавете Яковишиной и руководству ВУЗа, потому что нельзя бл%дь, увольнять человека основываясь на постах в социалочках.
Институт правосудия базируется на соревновательной системе обвинения и защиты, и концепции доказательств.
Сидят комиссары
И девочек наших
Ведут в номера...
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Догадываетесь к чему веду, или на пальцах объяснить?
Реплика про унижения звучит ржачно с уст особы, которая не разобравшись в деталях - оскорбила возможно невиновного человека "страхітьком", "похотливим старим чмом" и вынесла приговор в виде запрета занимать преподавательские должности.
Поэтому вы тут определяйтесь - вас волнует правосудие и равноправие, или вы просто хотите насолить мужику из женской мелочной мстительности.
1. Явно криминальная статья, тянущая на два расстрела минимум. Хуже может быть только сказать что "поедете выступать в аду" - прямая угроза убийством, лол;
2. А попки у одногруппниц аппетитные? Брата друг интересуется, честное слово. Мне кажется что это личное дело девочек, на какие массажи и к кому им ходить. Все что запрещено - написано в ККУ и иногда в КУПАП. Со всем остальным - нафиг;
3. Ну если после реплики "одета как бл%дь" она начала ассоциировать себя с бл%дью - пора менять профессию - для ВУЗа такая слишком непригодна;
4. О, ну разговоры о том как обустроить личную жизнь - это точно повод для увольнения. Подлец. Как он мог?!
5. Этот поток мыслей, честно говоря я ниасилил разложить на примитивы.
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Все что содержит в тексте тег (#) - априори существует только для хайпа, и ни для чего другого.
Вся суть претензий - что мужику оказывается нравятся девушки.
Упоминаний о насилии или злоупотреблении положением нет - наигранные слезки можно игнорировать.
Оцi "ок не ок" - рiжуть око. Украiнська мова набагато колоритнiша за англiйську, до того ж цiлком самодостатня, а перенасичення англiцизмами лише кажуть про розумовi здiбностi жiнки, що не взмозi була пiдiйти предметно до здiйснюваних на той час правопорушень.
Мадаме желаю найти себе мужика, чтобы не было времени заниматься ерундой.
Деду желаю подать в суд, который затребует пруфы, опросит свидетелей, установит истину, восстановит в должности, а мадаму штрафанет хотя бы на лям, чтобы #неповадноБыло.
Всем бобра !