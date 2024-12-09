У бою за Україну загинув актор київського театру "Тотеатр" Володимир Кучеренко. ФОТО

Під час виконання бойового завдання 6 грудня загинув актор Володимир Кучеренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі контент-аналізу та театрі "Тотеатр".

Володимир Кучеренко добровольцем долучився до лав ЗСУ одразу після російського повномасштабного вторгнення. Опанував керування безпілотними апаратами.Понад 33 місяці безперервної служби в зоні бойових дій перетворили його на висококласного професіонала. В 2023 році Володимир Кучеренко був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". Зовсім недавно, 19 листопада 2024 року, був нагороджений також відзнакою міністра оборони України "Хрест доблесті".

"Незмінно світлий, чуйний й цілеспрямований, Володимир відзначався професійним ставленням до роботи й був добрим товаришем у житті. Завжди пам'ятатимемо його людиною, яка щиро прагнула розвиватися й вдосконалюватися, цікавилася психологією, присвячувала дозвілля творчому пошукові (зокрема, акторській грі у театрі).



Пишаємося нашим колегою й переживаємо глибоку скорботу", - йдеться в дописі Центру контент-аналізу.



Прощання з Володимиром Кучеренком відбудеться у вівторок 10 грудня об 11 годині в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Поховання відбудеться в середу в його рідній Олександрії.

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