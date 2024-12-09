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У бою за Україну загинув актор київського театру "Тотеатр" Володимир Кучеренко. ФОТО

Під час виконання бойового завдання  6 грудня загинув актор Володимир Кучеренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі контент-аналізу та театрі "Тотеатр".

Володимир Кучеренко добровольцем долучився до лав ЗСУ одразу після російського повномасштабного вторгнення. Опанував керування безпілотними апаратами.Понад 33 місяці безперервної служби в зоні бойових дій перетворили його на висококласного професіонала. В 2023 році Володимир Кучеренко був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". Зовсім недавно, 19 листопада 2024 року, був нагороджений також відзнакою міністра оборони України "Хрест доблесті".

Загинув актор Володимир Кучеренко

"Незмінно світлий, чуйний й цілеспрямований, Володимир відзначався професійним ставленням до роботи й був добрим товаришем у житті. Завжди пам'ятатимемо його людиною, яка щиро прагнула розвиватися й вдосконалюватися, цікавилася психологією, присвячувала дозвілля творчому пошукові (зокрема, акторській грі у театрі).

Пишаємося нашим колегою й переживаємо глибоку скорботу", - йдеться в дописі Центру контент-аналізу.

Прощання з Володимиром Кучеренком відбудеться у вівторок 10 грудня об 11 годині в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Поховання відбудеться в середу в його рідній Олександрії.

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театр (158) втрати (4394) ЗСУ (7528)


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Ісус: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх».
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09.12.2024 09:20 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни ....
сум і біль 😪😪😪
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09.12.2024 09:29 Відповісти
Вічна пам'ять Українському Захиснику . смерть рашиським окупантам.
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09.12.2024 09:48 Відповісти
у боротьбі за бюджетні кошти Україши
актор 95 кварталу отримав наркозалежність..
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09.12.2024 09:53 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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09.12.2024 09:56 Відповісти
Гине справжня еліта, цвіт нації, а всіляке пристосуванське лайно какаяразніца живе своїм найкращим життями, паразитуючи на смертях героїв ..
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09.12.2024 11:08 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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09.12.2024 12:34 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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09.12.2024 20:39 Відповісти
 
 