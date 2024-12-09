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В бою за Украину погиб актер киевского театра "Тотеатр" Владимир Кучеренко. ФОТО

Во время выполнения боевого задания 6 декабря погиб актер Владимир Кучеренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре контент-анализа и театре "Тотеатр".

Владимир Кучеренко добровольцем вступил в ряды ВСУ сразу после российского полномасштабного вторжения. Овладел управлением беспилотными аппаратами. 33 месяца непрерывной службы в зоне боевых действий превратили его в высококлассного профессионала. В 2023 году Владимир Кучеренко был награжден орденом "За мужество" III степени и отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Совсем недавно, 19 ноября 2024 года, был награжден также знаком отличия министра обороны Украины "Крест доблести".

Загинув актор Володимир Кучеренко

"Неизменно светлый, чуткий и целеустремленный, Владимир отличался профессиональным отношением к работе и был хорошим товарищем в жизни. Всегда будем помнить его человеком, который искренне стремился развиваться и совершенствоваться, интересовался психологией, посвящал досуг творческому поиску (в частности, актерской игре в театре).

Гордимся нашим коллегой и переживаем глубокую скорбь", - говорится в заметке Центра контент-анализа.

Прощание с Владимиром Кучеренко состоится во вторник 10 декабря в 11 часов в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Похороны состоятся в среду в его родной Александрии.

Смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского театра Петро Великий. ФОТО

Автор: 

театр (229) потери (4381) ВСУ (6584)


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Ісус: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх».
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09.12.2024 09:20 Ответить
Світла Памʼять Герою Украіни ....
сум і біль 😪😪😪
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09.12.2024 09:29 Ответить
Вічна пам'ять Українському Захиснику . смерть рашиським окупантам.
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09.12.2024 09:48 Ответить
у боротьбі за бюджетні кошти Україши
актор 95 кварталу отримав наркозалежність..
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09.12.2024 09:53 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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09.12.2024 09:56 Ответить
Гине справжня еліта, цвіт нації, а всіляке пристосуванське лайно какаяразніца живе своїм найкращим життями, паразитуючи на смертях героїв ..
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09.12.2024 11:08 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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09.12.2024 12:34 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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09.12.2024 20:39 Ответить
 
 