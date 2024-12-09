В бою за Украину погиб актер киевского театра "Тотеатр" Владимир Кучеренко. ФОТО

Во время выполнения боевого задания 6 декабря погиб актер Владимир Кучеренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре контент-анализа и театре "Тотеатр".

Владимир Кучеренко добровольцем вступил в ряды ВСУ сразу после российского полномасштабного вторжения. Овладел управлением беспилотными аппаратами. 33 месяца непрерывной службы в зоне боевых действий превратили его в высококлассного профессионала. В 2023 году Владимир Кучеренко был награжден орденом "За мужество" III степени и отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Совсем недавно, 19 ноября 2024 года, был награжден также знаком отличия министра обороны Украины "Крест доблести".

"Неизменно светлый, чуткий и целеустремленный, Владимир отличался профессиональным отношением к работе и был хорошим товарищем в жизни. Всегда будем помнить его человеком, который искренне стремился развиваться и совершенствоваться, интересовался психологией, посвящал досуг творческому поиску (в частности, актерской игре в театре).



Гордимся нашим коллегой и переживаем глубокую скорбь", - говорится в заметке Центра контент-анализа.



Прощание с Владимиром Кучеренко состоится во вторник 10 декабря в 11 часов в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Похороны состоятся в среду в его родной Александрии.

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