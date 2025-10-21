В ексдиректора Молодого театру Білоуса проводять обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток, - джерела

Правоохоронці проводять обшуки у ексдиректора Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса, якого раніше звинувачували у сексуальних домаганнях до студенток.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії проводять працівники Національної поліції спільно з прокуратурою.

Подробиці обшуків

За даними джерел, обшуки проводять у справі щодо зґвалтування та сексуального насильства щодо студенток, зокрема неповнолітніх.

У вівторок 21 жовтня правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.

14 травня 2025 року Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.