2 593 27

В ексдиректора Молодого театру Білоуса проводять обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток, - джерела

Домагання до студенток. Проводять обшуки в Андрія Білоуса

Правоохоронці проводять обшуки у ексдиректора Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса, якого раніше звинувачували у сексуальних домаганнях до студенток.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії проводять працівники Національної поліції спільно з прокуратурою.

Подробиці обшуків

За даними джерел, обшуки проводять у справі щодо зґвалтування та сексуального насильства щодо студенток, зокрема неповнолітніх.

У вівторок 21 жовтня правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях.

Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.

14 травня 2025 року Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

зґвалтування (402) Київ (20317) обшук (2033) театр (160)
+8
проводять обшуки

Цікаво, що вони там шукають. Трусікі?
показати весь коментар
21.10.2025 11:33 Відповісти
+5
Згодом дівчина все ж https://www.youtube.com/watch?v=Nx63zN49c0o розкрила своє ім'я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Не розумію, у неї що чоловік куколд якийсь? Не міг піти і вломити тому Білоусу *****? Ну і сємєйка
показати весь коментар
21.10.2025 11:36 Відповісти
+5
Ні, мабуть лобкові волосікі.
показати весь коментар
21.10.2025 11:40 Відповісти
проводять обшуки

Цікаво, що вони там шукають. Трусікі?
показати весь коментар
21.10.2025 11:33 Відповісти
Ні, мабуть лобкові волосікі.
показати весь коментар
21.10.2025 11:40 Відповісти
скоріше лобкові воші
показати весь коментар
21.10.2025 11:42 Відповісти
мабуть відеоматеріали...не знають що таке хмарне сховище...мабуть касети шукають
показати весь коментар
21.10.2025 12:10 Відповісти
Та/або бобіни
показати весь коментар
21.10.2025 12:14 Відповісти
Кіноплівки 8 та/або12 мм... Чорно-білі...
показати весь коментар
21.10.2025 12:26 Відповісти
Трусікі малчиков...
показати весь коментар
21.10.2025 12:26 Відповісти
Перша вистава запланована на листопад. Скандальний режисер Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях, відкрив власний театр - свіжа новин минулого тижня
показати весь коментар
21.10.2025 12:51 Відповісти
https://nv.ua/ukr/kultura/andriy-bilous-vidkriv-vlasniy-teatr-tam-budut-pracyuvati-yogo-studenti-50553981.html


ЄРМАК ДАВ ЗГОДУ а Баканов з арендою будівлі допоміг?
показати весь коментар
21.10.2025 12:54 Відповісти
Озабоченець сексуальний?
показати весь коментар
21.10.2025 11:33 Відповісти
Згодом дівчина все ж https://www.youtube.com/watch?v=Nx63zN49c0o розкрила своє ім'я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Не розумію, у неї що чоловік куколд якийсь? Не міг піти і вломити тому Білоусу *****? Ну і сємєйка
показати весь коментар
21.10.2025 11:36 Відповісти
Скоріш за все він ухилянт. Ні жОнку свою не може захистити, а тим більш Батьківщину. Все ясно з відео ТСН
показати весь коментар
21.10.2025 11:47 Відповісти
йому допоможе тільки кастрація
показати весь коментар
21.10.2025 11:38 Відповісти
- Чи всі викладачі вашого інституту домагаються до студенток?
- Ну звісно ні! Пан Ованесян запрошує тільки хлопців!
показати весь коментар
21.10.2025 11:40 Відповісти
на зоні з його дупи зробити фаршмак, і всім таким же збочинцям це показувати. дуже добре відіб'є бажання гвалтувати.
показати весь коментар
21.10.2025 11:48 Відповісти
"він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення" через місяць повернуть знову. це такі в нього місячні ))
показати весь коментар
21.10.2025 11:52 Відповісти
Ну то звісно...Періодика...мать її
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
Не слідкував за цим. Він що, висловився щось проти Зеленского, чи Ємака? Чи навпаки, підтримав дії опозиції?
показати весь коментар
21.10.2025 11:53 Відповісти
и что, хотят найти изнасилованных студенток?
показати весь коментар
21.10.2025 11:54 Відповісти
Згадалось:

- Мне кажется, что девушка мне изменяет! Может сводить её к гинекологу!?
- Да? А что он там увидит?! Список входящих?!
показати весь коментар
21.10.2025 12:48 Відповісти
Молодий театрал Білоусов має інвалідність чи вагітний? Тема не розкрита.
Невже "критична інфраструктура" студенток без нього ніяк не обійдеться?
показати весь коментар
21.10.2025 11:56 Відповісти
А все таки чи є різниця між домаганням і зґвалтуванням?
показати весь коментар
21.10.2025 12:10 Відповісти
Різниця: домагаються словами, гвалтують мовчки.
показати весь коментар
21.10.2025 12:29 Відповісти
Це як в старій говірці в трамваї"Рыбка пройдите,ага если рыбка-значит щука если щука-значит зуби,если зуби-значит ****,люди он меня ***-ю обозвал.
показати весь коментар
21.10.2025 12:51 Відповісти
Цей гвалтівик недавно знову відкрив ВЖЕ СВІЙ ТЕАТР у Києві - хто йому оренду будівлі оргназував- ріелтор Баканов?
показати весь коментар
21.10.2025 12:49 Відповісти
межи двери фаберже и как рукой снимет
показати весь коментар
21.10.2025 13:27 Відповісти
 
 