У экс-директора Молодого театра Билоуса проводят обыски по подозрению в изнасиловании студенток, - источники

Правоохранители проводят обыски у экс-директора Киевского академического Молодого театра Андрея Билоуса, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах к студенткам.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Следственные действия проводят сотрудники Национальной полиции совместно с прокуратурой.

Подробности обысков

По данным источников, обыски проводят по делу об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении студенток, в том числе несовершеннолетних.

Во вторник 21 октября правоохранители проводят обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Билоуса.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоус" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Билоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

14 мая 2025 года Билоус оставил должность директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.