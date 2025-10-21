РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8279 посетителей онлайн
Новости Скандал с Билоусом
1 790 17

У экс-директора Молодого театра Билоуса проводят обыски по подозрению в изнасиловании студенток, - источники

Домогательства к студенткам. Проводят обыски у Андрея Белоуса

Правоохранители проводят обыски у экс-директора Киевского академического Молодого театра Андрея Билоуса, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах к студенткам.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия проводят сотрудники Национальной полиции совместно с прокуратурой.

Подробности обысков

По данным источников, обыски проводят по делу об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении студенток, в том числе несовершеннолетних.

Во вторник 21 октября правоохранители проводят обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Билоуса, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоус" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Билоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

14 мая 2025 года Билоус оставил должность директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

Автор: 

изнасилование (934) Киев (26251) обыск (1944) театр (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
проводять обшуки

Цікаво, що вони там шукають. Трусікі?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:33 Ответить
+3
Згодом дівчина все ж https://www.youtube.com/watch?v=Nx63zN49c0o розкрила своє ім'я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Не розумію, у неї що чоловік куколд якийсь? Не міг піти і вломити тому Білоусу *****? Ну і сємєйка
показать весь комментарий
21.10.2025 11:36 Ответить
+3
Ні, мабуть лобкові волосікі.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
проводять обшуки

Цікаво, що вони там шукають. Трусікі?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:33 Ответить
Ні, мабуть лобкові волосікі.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:40 Ответить
скоріше лобкові воші
показать весь комментарий
21.10.2025 11:42 Ответить
мабуть відеоматеріали...не знають що таке хмарне сховище...мабуть касети шукають
показать весь комментарий
21.10.2025 12:10 Ответить
Та/або бобіни
показать весь комментарий
21.10.2025 12:14 Ответить
Озабоченець сексуальний?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:33 Ответить
Згодом дівчина все ж https://www.youtube.com/watch?v=Nx63zN49c0o розкрила своє ім'я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Не розумію, у неї що чоловік куколд якийсь? Не міг піти і вломити тому Білоусу *****? Ну і сємєйка
показать весь комментарий
21.10.2025 11:36 Ответить
Скоріш за все він ухилянт. Ні жОнку свою не може захистити, а тим більш Батьківщину. Все ясно з відео ТСН
показать весь комментарий
21.10.2025 11:47 Ответить
йому допоможе тільки кастрація
показать весь комментарий
21.10.2025 11:38 Ответить
- Чи всі викладачі вашого інституту домагаються до студенток?
- Ну звісно ні! Пан Ованесян запрошує тільки хлопців!
показать весь комментарий
21.10.2025 11:40 Ответить
на зоні з його дупи зробити фаршмак, і всім таким же збочинцям це показувати. дуже добре відіб'є бажання гвалтувати.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:48 Ответить
"він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення" через місяць повернуть знову. це такі в нього місячні ))
показать весь комментарий
21.10.2025 11:52 Ответить
Ну то звісно...Періодика...мать її
показать весь комментарий
21.10.2025 12:15 Ответить
Не слідкував за цим. Він що, висловився щось проти Зеленского, чи Ємака? Чи навпаки, підтримав дії опозиції?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:53 Ответить
и что, хотят найти изнасилованных студенток?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:54 Ответить
Молодий театрал Білоусов має інвалідність чи вагітний? Тема не розкрита.
Невже "критична інфраструктура" студенток без нього ніяк не обійдеться?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:56 Ответить
А все таки чи є різниця між домаганням і зґвалтуванням?
показать весь комментарий
21.10.2025 12:10 Ответить
 
 