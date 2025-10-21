РУС
1 550 8

Экс-директору Молодого театра Билоусу, которого обвиняют в изнасиловании студенток, сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении бывшему руководителю театрально-зрелищного заведения "Киевский национальный академический Молодой театр" - заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подробности подозрения

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. В Офисе генпрокурора отмечают, что высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов.

Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали у потерпевших длительные психотравмирующие последствия, нарушение социального функционирования и потребность в психологической и психиатрической помощи.

Тем, кто пытался избегать его и негативно реагировали на сексуальные домогательства он создавал атмосферу запугивания, а именно - не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило от угрозу исключения сутдентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера Молодого театра.

Кроме показаний потерпевших, по делу допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписок на непристойные темы, а также случаи физических домогательств в помещении театра.

Также читайте: Руководитель Молодого театра Билоус покинул должность, - КГГА

Подробности обысков

Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы бывшего руководителя вуза изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора, расследование проводят сотрудники Департамента киберполиции и следователи Национальной полиции Украины. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Сторону обвинения в суде будет представлять заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко.

Читайте: У экс-директора Молодого театра Билоуса проводят обыски по подозрению в изнасиловании студенток, - источники

Автор: 

изнасилование (934) Киев (26251) обыск (1944) Нацполиция (16861) театр (231) Офис Генпрокурора (2716)
