РУС
Новости Скандал с Билоусом
2 217 19

Подозреваемого в изнасиловании студенток Билоуса взяли под стражу до 17 декабря

Изнасилование студенток: Белоусу избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения режиссеру и экс-руководителю Молодого театра Андрею Белоусу, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сторона обвинения просила именно о содержании под стражей. Суд удовлетворил это ходатайство.

Его взяли под стражу до 17 декабря.

Белоуса из зала вывел конвой.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоус" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Билоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Билоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

21 октября стало известно, что правоохранители проводят обыск у Билоуса. Впоследствии в прокуратуре заявили, что ему сообщено о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних.

Автор: 

изнасилование (938) Киев (26258) суд (25280) театр (234) мера пресечения (534)
Топ комментарии
+3
Шукали знаряддя злочину )))
22.10.2025 16:24 Ответить
+2
Помню один такой случай, три молодых мусоренка ( курсантов академии МВД) подцепили трёх коз на дискотеке, притащили их домой, бухали там ещё чуть-чуть, и две соски засобирались домой, им поздно. Ушли. А третья сказала, я остаюсь. Осталась, и подуплилась со всеми тремя курсантами.
И ещё до того как все мужские персонажи на следующий день проснулись, к ним уже стучится их будущий коллега и говорит, тут такое дело, нужно собрать энную сумму срочно, потому что через какой-то срок придется подключать прокуратуру/подливать куда то дело и там будут совершенно другие расценки на групповое изнасилование, может вы не потяните.
И собрали деньги быстро.
22.10.2025 16:44 Ответить
+1
У нього на листопад вже запланована й розпіарена реклама - прем"єра та відкриття нового нічного театру ...Він її де, за гратами у Бєні ставитиме? Малюк своїх київських СБУ шинків развлєкать буде?
22.10.2025 16:13 Ответить
У нього на листопад вже запланована й розпіарена реклама - прем"єра та відкриття нового нічного театру ...Він її де, за гратами у Бєні ставитиме? Малюк своїх київських СБУ шинків развлєкать буде?
22.10.2025 16:13 Ответить
Бєня ж па-ПРєжнєму за гратами Малюка сидить - не помилилася?
22.10.2025 16:17 Ответить
проводили обшук через місяці після резонансного скандалу ? для чого ?
показать весь комментарий
Цікаво! Знайшли...?
22.10.2025 16:30 Ответить
Виникла певна плутанина в показах постраждалих: не змогли чітко вказати розмірів знаряддя злочину.
22.10.2025 16:38 Ответить
Це процесуальні дії, які просто мусять бути.
Ось що каже Гугл:

Основні види процесуальних дій

Слідчі дії:

спрямовані на збирання доказів на стадії досудового розслідування. До них належать:
Слідчий огляд та освідування

Допит та очна ставка

Обшук

Затримання та арешт

Пред'явлення для впізнання

Слідчий експеримент

Використання спеціальних знань
22.10.2025 16:29 Ответить
таки лобкові воші знайшли
показать весь комментарий
В кого: позивача, чи відповідача?
Воші будуть якось свідчити? Чи є якийсь вошивий перекладач, що зможе підтвердити присутність сексу за чи без згоди?
22.10.2025 17:24 Ответить
Цікаво, як вони ці згвалтування тепер будуть доводити
22.10.2025 16:47 Ответить
Ніяк. Єдина стаття, де не потрібні свідки, тільки заява. На цій темі багато самок практикують заробітки.
22.10.2025 17:00 Ответить
а як довести факт власне згвалтування через стільки років?
Це має бути свідчення гінеколога, зразки і т.д.
22.10.2025 17:08 Ответить
Тєбя пасодют, а ти нє ґвалтуй!
22.10.2025 17:08 Ответить
Якщо "вони" - це зґвалтовані студентки, то гадаю, що досвід зірок та технічного персоналу Холівуду буде їм у поміч.
22.10.2025 17:06 Ответить
Щось почастішали отакі випадки.У Львівському Державному універі звинуватили професора,якому 87 років, у домаганнях і таки зняли з роботи.Все по схемі - спочатку одна згадала що той "ніжно поклав свою руку на її руку і сказав що вона особлива" (і то все!),потім до неї приєднався цілий хор стривожених такою розпустою бабів.І чомусь все тут працює в одному напрямку - проти чоловіків.Ні одна не була покарана з брехню,жодного випадку домагання від "слабої" статі,а таких немало...
22.10.2025 17:03 Ответить
Всі раптом згадали через 5(?) років що їм присилали фотографії.
Що це за демократична херня?
Запрошення на секс це згвалтування чи домагання?
22.10.2025 17:06 Ответить
Якщо домагання тут можна спокійно приплести, то згвалтування не уявляю як.
Самки хочуть грошей. Потрібно перевірити, чи не погіршився фінансовий стан і чи не в раптових боргах позивач.
22.10.2025 17:21 Ответить
Коротше першоход, буде власним тухесом вивчати тюремні звичкі.
22.10.2025 17:39 Ответить
 
 