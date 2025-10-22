Подозреваемого в изнасиловании студенток Билоуса взяли под стражу до 17 декабря

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения режиссеру и экс-руководителю Молодого театра Андрею Белоусу, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.

Сторона обвинения просила именно о содержании под стражей. Суд удовлетворил это ходатайство.

Его взяли под стражу до 17 декабря.

Белоуса из зала вывел конвой.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоус" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Билоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Билоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

21 октября стало известно, что правоохранители проводят обыск у Билоуса. Впоследствии в прокуратуре заявили, что ему сообщено о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних.

